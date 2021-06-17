Японские скейтеры стали лучшими на Чемпионате мира по стрит-скейтбордингу

В конце мая в итальянскую столицу прибыло более 200 скейтеров из 40 стран мира, среди которых Ниджа Хьюстон,

, Юто Хоригоме,

, Памела Роса и другие. Звездные атлеты и любители-райдеры прилетели в Рим на Чемпионат мира по скейтбордингу в дисциплине “стрит”. Но скейтеры собрались не только для того, чтобы выяснить кто лучший и выиграть денежный приз.