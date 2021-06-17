Финалистки Чемпионата мира по стрит-скейтбордингу 2021
© World Skate / Red Bull Content Pool
Скейтбординг

Японские скейтеры стали лучшими на Чемпионате мира по стрит-скейтбордингу

Как среди девушек, так и среди парней райдеры из Японии завоевали главные места на подиуме и стали участниками первых в истории Олимпийских игр соревнований по скейтбордингу в Токио в 2021 году.
Автор Нелли Сатарова
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World Skate Championships

ItalyRome, Italy
Информация о мероприятии
В конце мая в итальянскую столицу прибыло более 200 скейтеров из 40 стран мира, среди которых Ниджа Хьюстон, Джаггер Итон, Юто Хоригоме, Летиция Буфони, Памела Роса и другие. Звездные атлеты и любители-райдеры прилетели в Рим на Чемпионат мира по скейтбордингу в дисциплине “стрит”. Но скейтеры собрались не только для того, чтобы выяснить кто лучший и выиграть денежный приз.
Фелипе Густаво исполняет Switch Flip Back Nosegrind
Фелипе Густаво исполняет Switch Flip Back Nosegrind
© Luis Gallo / Red Bull Content Pool
Событие такого масштаба стало важным для мира скейтбординга по нескольким причинам. Во-первых, возобновление соревнований после года перерыва из-за мировой пандемии. Во-вторых – мировые рейтинги, которые не обновлялись с 2019 года по той же причине. Но самое главное для скейтеров в этом Чемпионате – квалификационные очки в отборочный рейтинг перед грядущими летними Олимпийскими играми в Токио. Важности этому событию придает тот факт, что это будут самые первые соревнования по скейтбордингу в истории Олимпиады.
Именно Чемпионат мира по стрит-скейтбордингу в Риме стал главным квалификационным соревнованием перед Олимпийскими играми в Японии. Также 6 призеров чемпионата (топ-3 среди мужчин и женщин), несмотря на их рейтинг, будут выступать на японской Олимпиаде.
Летиция Буфони исполняет Feeble Grind
Летиция Буфони исполняет Feeble Grind
© World Skate / Red Bull Content Pool
На кону стояли высокие ставки, а напряжение было такое, что даже погода не выдержала накала эмоций и испортилась к середине уик-энда. Финал был близок к провалу из-за непогоды, но уже в воскресенье итальянская столица встретила скейтеров ясным небом. Значит, пришло время показать настоящий скейтбординг! 6 июня начался финал чемпионата и вместе с ним – жаркая схватка за участие в Олимпийских играх в Токио уже этим летом.
Смотри, как проходил мировой финал по стрит-скейтбордингу в Риме:
Скейтбординг
Финал Чемпионата мира по стрит-скейтбордингу 2021
В этот раз японские скейтеры доминировали на бетонной скейт-плазе с видом на Колизей. В женском финале была накаленная борьба среди чемпионок и юных вундеркиндов скейтбординга. Так Памела Роса, 6-кратная медалистка X Games, показала свой лучший стиль, но заняла только 4 место. Летиция Буфони, трехкратная золотая медалистка X Games, уступила Памеле одну позицию и стала пятой. На втором и третьем местах расположились молодые таланты: 13-летние Момиджи Нишия и Райсса Леал. Лучше же всех выступила Аори Нисимура, показав невероятный frontside nosegrind. Судьи присудили японке 14,73 балла и первое место.
Финалистки Чемпионата мира по стрит-скейтбордингу 2021
Финалистки Чемпионата мира по стрит-скейтбордингу 2021
© World Skate / Red Bull Content Pool
Среди мужчин призовые места также достались в большинстве японцам. Юто Хоригоме обогнал пред-турнирного фаворита – четырехкратного чемпиона мира Найджа Хьюстона. 22-летний японец завоевал мужскую золотую медаль с результатом 36,75 балла. На втором месте расположился Хьюстон. Американский скейтер показывал множество интересных трюков, среди которых можно особенно выделить backside nollie heel flip и backside tailslide на большом рейле. Замыкает топ-3 снова японец – Сора Шираи, который показал стиль и невероятную серию трюков: от alley-oop backside ollie до fakie 5-0 на перилах.
Финалисты Чемпионата мира по стрит-скейтбордингу 2021
Финалисты Чемпионата мира по стрит-скейтбордингу 2021
© World Skate / Red Bull Content Pool
В Чемпионате мира по стрит-скейтбордингу принимал участие и Казахстан. Кирилл Холопов, атлет Казахстанской Федерации Скейтбординга, участвовал в квалификационных днях по отбору в полуфинал чемпионата. Кирилл не прошел отборочный этап, но получил бесценный опыт в соревнованиях мирового масштаба.
Если ты пропустил главное событие в мире скейтбординга, то предлагаем окунуться еще раз в атмосферу соревнований на Red Bull TV.

Результаты Чемпионата мира по стрит-скейтбордингу 2021:

Девушки:
  1. Аори Нисимура
  2. Момиджи Нишия
  3. Райсса Леал
  4. Памела Роса
  5. Летиция Буфони
  6. Фуна Накаяма
  7. Марайя Дюран
  8. Руз Цвеслут (выбыла из-за травмы)
Парни:
  1. Юто Хоригоме
  2. Найджа Хьюстон
  3. Сора Шираи
  4. Джаггер Итон
  5. Кельвин Хофлер
  6. Мэтт Бергер
  7. Джейк Иларди
  8. Микки Папа
Part of this story

World Skate Championships

ItalyRome, Italy
Информация о мероприятии
Скейтбординг