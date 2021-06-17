Японские скейтеры стали лучшими на Чемпионате мира по стрит-скейтбордингу

В конце мая в итальянскую столицу прибыло более 200 скейтеров из 40 стран мира, среди которых Ниджа Хьюстон, Джаггер Итон, Юто Хоригоме, Летиция Буфони, Памела Роса и другие. Звездные атлеты и любители-райдеры прилетели в Рим на Чемпионат мира по скейтбордингу в дисциплине “стрит”. Но скейтеры собрались не только для того, чтобы выяснить кто лучший и выиграть денежный приз.
Событие такого масштаба стало важным для мира скейтбординга по нескольким причинам. Во-первых, возобновление соревнований после года перерыва из-за мировой пандемии. Во-вторых – мировые рейтинги, которые не обновлялись с 2019 года по той же причине. Но самое главное для скейтеров в этом Чемпионате – квалификационные очки в отборочный рейтинг перед грядущими летними Олимпийскими играми в Токио. Важности этому событию придает тот факт, что это будут самые первые соревнования по скейтбордингу в истории Олимпиады.
Именно Чемпионат мира по стрит-скейтбордингу в Риме стал главным квалификационным соревнованием перед Олимпийскими играми в Японии. Также 6 призеров чемпионата (топ-3 среди мужчин и женщин), несмотря на их рейтинг, будут выступать на японской Олимпиаде.
На кону стояли высокие ставки, а напряжение было такое, что даже погода не выдержала накала эмоций и испортилась к середине уик-энда. Финал был близок к провалу из-за непогоды, но уже в воскресенье итальянская столица встретила скейтеров ясным небом. Значит, пришло время показать настоящий скейтбординг! 6 июня начался финал чемпионата и вместе с ним – жаркая схватка за участие в Олимпийских играх в Токио уже этим летом.
Смотри, как проходил мировой финал по стрит-скейтбордингу в Риме:
Финал Чемпионата мира по стрит-скейтбордингу 2021
В этот раз японские скейтеры доминировали на бетонной скейт-плазе с видом на Колизей. В женском финале была накаленная борьба среди чемпионок и юных вундеркиндов скейтбординга. Так Памела Роса, 6-кратная медалистка X Games, показала свой лучший стиль, но заняла только 4 место. Летиция Буфони, трехкратная золотая медалистка X Games, уступила Памеле одну позицию и стала пятой. На втором и третьем местах расположились молодые таланты: 13-летние Момиджи Нишия и Райсса Леал. Лучше же всех выступила Аори Нисимура, показав невероятный frontside nosegrind. Судьи присудили японке 14,73 балла и первое место.
Среди мужчин призовые места также достались в большинстве японцам. Юто Хоригоме обогнал пред-турнирного фаворита – четырехкратного чемпиона мира Найджа Хьюстона. 22-летний японец завоевал мужскую золотую медаль с результатом 36,75 балла. На втором месте расположился Хьюстон. Американский скейтер показывал множество интересных трюков, среди которых можно особенно выделить backside nollie heel flip и backside tailslide на большом рейле. Замыкает топ-3 снова японец – Сора Шираи, который показал стиль и невероятную серию трюков: от alley-oop backside ollie до fakie 5-0 на перилах.
В Чемпионате мира по стрит-скейтбордингу принимал участие и Казахстан. Кирилл Холопов, атлет Казахстанской Федерации Скейтбординга, участвовал в квалификационных днях по отбору в полуфинал чемпионата. Кирилл не прошел отборочный этап, но получил бесценный опыт в соревнованиях мирового масштаба.
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Результаты Чемпионата мира по стрит-скейтбордингу 2021:
Девушки:
- Аори Нисимура
- Момиджи Нишия
- Райсса Леал
- Памела Роса
- Летиция Буфони
- Фуна Накаяма
- Марайя Дюран
- Руз Цвеслут (выбыла из-за травмы)
Парни:
- Юто Хоригоме
- Найджа Хьюстон
- Сора Шираи
- Джаггер Итон
- Кельвин Хофлер
- Мэтт Бергер
- Джейк Иларди
- Микки Папа