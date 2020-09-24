"Ведьмак" — одна из самых популярных ролевых игр. Третья часть "Ведьмак 3: Дикая охота" вышла пять лет назад, но до сих пор ее активно скачивают во всех игровых клиентах. Сериал, который вышел в конце 2019-го года, заставил многих вспомнить любимую игру. А косплеершам он стал неким вызовом, так как образ Йеннифэр в телешоу значительно отличается от игрового.