Йеннифэр из Венгерберга
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Образ этой чародейки из "Ведьмака" всегда был популярен у косплеерш. Новая волна хайпа пришла после выхода одноименного сериала
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"Ведьмак" — одна из самых популярных ролевых игр. Третья часть "Ведьмак 3: Дикая охота" вышла пять лет назад, но до сих пор ее активно скачивают во всех игровых клиентах. Сериал, который вышел в конце 2019-го года, заставил многих вспомнить любимую игру. А косплеершам он стал неким вызовом, так как образ Йеннифэр в телешоу значительно отличается от игрового.
Вот так она выглядит в сериале.
В игре она еще более дерзкая и где-то даже борзая. Хотя внешне как раз выглядит нежнее.
Косплеерши всегда стремятся к точности передачи каждой детали. Порой они вовсе тратят несколько часов только на грим, чтобы добиться максимальной идентичности. Но при этом не забывают внести и собственную изюминку в образ. К примеру, Мирослава Ладовир из Москвы дважды косплеила фиолетовоглазую чародейку.
Второй подход был более сдержанным и классическим.
Образ Йеннифэр, который изобразила Алена Слюнкова из Пензы, получился действительно колдовским. Алена закосплеила чародейку из Венгерберга так, что от нее веет безграничным могуществом и желанием захватить мир.
У москвички Галины Жуковской есть романтичная Йеннифэр, которая, судя по антуражу, ждет в гости Геральта...
А есть вот такая холодная и неприступная.
Образ возлюбленной самого ведьмака примерила на себя и популярная американская косплеерша Яя Хан. Ее Йеннифэр более яркая и даже жизнерадостная. Хотя красота, как и все другое, лишь в глазах смотрящего.
На мой взгляд, слегка высокомерная и даже надменная Йеннифэр получилась у нашей землячки — алматинки Лары Сергиенко. Ее чародейка обладает тем самым безразличием к мелочам, как и Йен из сериала.