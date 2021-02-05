Юлия Галышева вошла в пятерку сильнейших на этапе Кубка мира в США

Юлия Галышева © Виктор Магдеев/Red Bull Content Pool

В индивидуальном могуле Галышева сначала успешно преодолела квалификацию. Она показала восьмой результат, а для прохождения в финал, нужно было попасть в 16 лучших.

Юлия Галышева © Виктор Магдеев/Red Bull Content Pool

Финал состоял из двух этапов. После первого этапа из 16-ти участниц дальше проходили только шесть. Здесь казахстанка также успешно выполнила свою задачу.

В решающей части в борьбе за медали Галышева показала пятый результат, получив за свой финальный проезд 77,31 балл.

Юлия Галышева © Виктор Магдеев/Red Bull Content Pool

Победу на этапе одержала действующая олимпийская чемпионка и двукратная победительница мировых первенств Перрин Лаффон из Франции (83,23 балла). Далее расположились представительницы Японии – Анри Кавамура (80,94) и Кисара Симеши (79,55).

Юлия Галышева © Виктор Магдеев/Red Bull Content Pool

Для Юлии Галышевой это был второй старт в сезоне – в декабре она выступала на этапе Кубка мира в Швеции, а перед этим полгода лечила травму колена.

Юлия Галышева © Виктор Магдеев/Red Bull Content Pool

"Учитывая перерыв, который у меня был, я очень рада занятому месту. Можно было и лучше, но пока я ценю каждый результат. Буду стараться улучшать свои показатели и радовать болельщиков", - отметила после завершения этапа в Дир-Вэлли Юлия Галышева.

Также на этапе Кубка мира в США выступили еще две представительницы Казахстана – Анастасия Городко и Аяулым Амренова. Они не смогли пройти квалификация – Городко стала 19-й, Амренова – 31-й.

Сборная Казахстана по фристайл-могулу © Виктор Магдеев/Red Bull Content Pool

В мужских соревнованиях лидер сборной Казахстана Дмитрий Рейхерд занял шестое место, Павел Колмаков стал девятым. Сергей Романов и Антон Бондарев не смогли пройти квалификацию.

В ночь с 5 на 6 февраля в Дир-Вэлли пройдут соревнования в параллельном могуле.