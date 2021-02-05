Юлия Галышева вошла в пятерку сильнейших на этапе Кубка мира в США
© Виктор Магдеев
Очередной этап по фристайлу проходит в американском Дир-Вэлли. Казахстанская спортсменка и официальный атлет Red Bull Юлия Галышева заняла пятое место на этапе Кубка мира в Дир-Вэлли.
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В индивидуальном могуле Галышева сначала успешно преодолела квалификацию. Она показала восьмой результат, а для прохождения в финал, нужно было попасть в 16 лучших.
Финал состоял из двух этапов. После первого этапа из 16-ти участниц дальше проходили только шесть. Здесь казахстанка также успешно выполнила свою задачу.
В решающей части в борьбе за медали Галышева показала пятый результат, получив за свой финальный проезд 77,31 балл.
Победу на этапе одержала действующая олимпийская чемпионка и двукратная победительница мировых первенств Перрин Лаффон из Франции (83,23 балла). Далее расположились представительницы Японии – Анри Кавамура (80,94) и Кисара Симеши (79,55).
Для Юлии Галышевой это был второй старт в сезоне – в декабре она выступала на этапе Кубка мира в Швеции, а перед этим полгода лечила травму колена.
"Учитывая перерыв, который у меня был, я очень рада занятому месту. Можно было и лучше, но пока я ценю каждый результат. Буду стараться улучшать свои показатели и радовать болельщиков", - отметила после завершения этапа в Дир-Вэлли Юлия Галышева.
Также на этапе Кубка мира в США выступили еще две представительницы Казахстана – Анастасия Городко и Аяулым Амренова. Они не смогли пройти квалификация – Городко стала 19-й, Амренова – 31-й.
В мужских соревнованиях лидер сборной Казахстана Дмитрий Рейхерд занял шестое место, Павел Колмаков стал девятым. Сергей Романов и Антон Бондарев не смогли пройти квалификацию.
В ночь с 5 на 6 февраля в Дир-Вэлли пройдут соревнования в параллельном могуле.