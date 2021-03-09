Юлия Галышева завоевала "серебро" на Чемпионате мира по фристайлу

"Я рассчитывала на хорошую погоду, какой она была во время квалификации. Выступили в квалификации при небольших сумерках. Однако, когда ушли на перерыв и я вышла с проката, было ощущение, что я три или четыре дня просидела в погребе – был такой сильный туман. Неожиданная смена погоды повлияла, да. Я планировала подиум. Возможно, даже победу. Но я сама допустила ошибку. Однако я рада, что у меня есть комплект: "бронза", "серебро", "золото". И он снова начал собираться, причем с серебряной медали. Чемпионат мира продолжается, впереди параллельный могул. Там битва будет еще серьезнее", – отметила Юлия Галышева.