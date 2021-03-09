Юлия Галышева завоевала "серебро" на Чемпионате мира по фристайлу
© Виктор Магдеев
8 марта в Алматы стартовал Чемпионат мира по фристайлу.
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Лидер сборной Казахстана, бронзовая призерка Олимпиады 2018 и главная звезда зимних видов спорта Юлия Галышева вновь оправдала надежды казахстанцев и уверенно пробилась в финал турнира.
Титулованная спортсменка показала результат 82.54 и вышла в решающий заезд с первого места. В главном спуске игрового дня казахстанка показала высокий класс, преодолев дистанцию за 79.52. Однако француженка Перрин Лаффон продемонстрировала результат в 82,11, который принес ей первое место. Замкнула тройку лучших россиянка Анастасия Смирнова – 79,41.
"Я рассчитывала на хорошую погоду, какой она была во время квалификации. Выступили в квалификации при небольших сумерках. Однако, когда ушли на перерыв и я вышла с проката, было ощущение, что я три или четыре дня просидела в погребе – был такой сильный туман. Неожиданная смена погоды повлияла, да. Я планировала подиум. Возможно, даже победу. Но я сама допустила ошибку. Однако я рада, что у меня есть комплект: "бронза", "серебро", "золото". И он снова начал собираться, причем с серебряной медали. Чемпионат мира продолжается, впереди параллельный могул. Там битва будет еще серьезнее", – отметила Юлия Галышева.
Отметим, что Алматы получил право проведения мирового первенства в последний момент. Официально соревнование должно было пройти в китайском городе Чжанцзякоу, затем рассматривался канадский Калгари, однако пандемия внесла свои коррективы.
Предложение о проведении чемпионата в Алматы в адрес Национальной лыжной ассоциации страны отправила Международная федерация лыжного спорта FIS. Подготовка к проведению чемпионата прошла в рекордно короткие сроки.
"Когда я обратился в Лыжную ассоциацию Казахстана с предложением провести чемпионат мира, то был полон надежд на положительный ответ. Я высоко оценил готовность вашей страны в этих сложных условиях пандемии принять чемпионат мира. Особенно мне хотелось бы подчеркнуть сплоченность и профессионализм команд Лыжной ассоциации Казахстана и "Шымбулака". Спасибо "Шымбулаку", Алматы и Казахстану за эту возможность", – подчеркнул рейс-директор фристайлу Международной федерации лыжного спорта Андреа Ринальди.
Чемпионат мира по фристайлу проходит в Алматы на территории горного курорта Шымбулак с 8 по 11 марта. 13 и 14 марта будут проведены финальные этапы Кубка мира по лыжной акробатике и параллельному могулу. Телеканал Qazsport будет вести прямую трансляцию соревнований.