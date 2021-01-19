Набирая форму: Юлия Галышева готовится к чемпионату мира
© Виктор Магдеев/Red Bull Content Pool
Лидер сборной Казахстана по фристайл-могулу и атлет Red Bull Юлия Галышева завершила учебно-тренировочные сборы в Алматы и поучаствовала в фотосессии.
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Вся команда готовилась к этапам Кубка мира и чемпионату мира на базе горного курорта Oi Qaragai Lesnaya Skazka . Параллельно спортсменка успела поучаствовать в зимней фотосессии.
- У нас проходили сборы в Алматы, и мы решили провести фотосессию. Наконец добрались до снега - это был наш первый сбор. Мы готовились к чемпионату мира, который пройдет в Канаде. Его даты еще будут утверждаться. Перед Канадой у нас будет двухнедельный тренировочный сбор в США и этап Кубка мира в Дир-Вэлли. После США мы уже переберемся в Канаду. Через несколько дней уже улетаем.
- У вас было неожиданное место для проведения сбора.
- Недавно сделали этот склон, он 32 градуса, не каждый турист сможет там просто съехать. И для нас он крутоват, но лучше на такой трассе потренироваться и быть готовым где-то встретить именно такой уклон и градус. Снег здесь позволяет и погода была хоршей, солнечной. В заключительные 3-4 дня сборов на горе было плюс 14 градусов. Некоторые ребята катались просто в термобелье, из-за того, что было невыносимо жарко. До такой степени, как будто это конец марта или середина апреля и мы где-то в Европе заканчиваем сезон. Хотя сезон в принципе еще и не начинался.
- На первом этапе Кубка мира в Финляндии сборную Казахстана не допустили к участию. Сначала некоторые члены команды сдали положительный тест на коронавирус, но затем два следующих теста показали отрицательный результат. Какие были ощущения?
- На меня эта ситуация сильно не повлияла. Мы все в одинаковых условиях, что наша команда, что другие. Да, трудно было находиться на Кубке мира в Финляндии и когда нас не допустили, первые два дня было сложно – все команды участвуют, а мы нет. Но на следующем старте каждая команда так же рискует, как и мы. Если в команде находят одного положительного, то вся команда не допускается. Сейчас принимают такие условия - на чемпионате мира каждый спортсмен, коуч и стафф будут жить отдельно. У каждого будет свой номер, люди не будут пересекаться, только на горе. На открытом воздухе опасность снижается.
- Чемпионат мира был перенесен из Китая в Канаду, какие еще правила там будут?
- Сейчас обсуждается один вопрос. По канадским постановлениям, любой человек въехавший в страну, даже ее гражданин, должен 14 дней провести на карантине. Но для спортсменов это не вариант, как они приедут и будут сидеть две недели в номерах без тренировок. В номере для них нет условий, ты не можешь сделать то, что тебе требуется. Тем более у нас зимний вид спорта, нужно кататься и прыгать. Спортсмен может потерять форму. Сейчас этот момент решается, будем мы сидеть на карантине или нет. Если мы отсидим их, то в какой форме тогда выйдем на гору?
- Значит пропущенный этап в Финляндии не повлиял на ваш настрой?
- Он повлиял только на общий зачет, ну не будет у нас очков, не поборемся в этом сезоне за общий зачет. Мы в принципе и не катались. Я в последний раз до Финляндии каталась на трассе в марте, когда получила травму на Кубке мира. После этого я в первый раз встала на лыжи именно в Финляндии. Нас не допустили, но я даже не знаю какой у меня был бы результат, по моим ощущениям, если честно сказать, на первом старте в призах я бы точно не была. Прошло много времени, надо было привыкнуть. Сейчас я полностью сняла наколенник, меня никак не беспокоит травма, я на сто процентов восстановилась и этот сбор мы откатали полностью. Хоть трасса была не такой длинной, как хотелось бы, но сбор прошел по плану.
Добавим, что Юлия Галышева после окончания прошлого сезона полгода восстанавливалась от травмы колена. А в марте 2021 в Алматы запланировано проведение этапа Кубка мира по фристайлу.