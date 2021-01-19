Набирая форму: Юлия Галышева готовится к чемпионату мира

Юлия Галышева © Виктор Магдеев/Red Bull Content Pool

Вся команда готовилась к этапам Кубка мира и чемпионату мира на базе горного курорта Oi Qaragai Lesnaya Skazka . Параллельно спортсменка успела поучаствовать в зимней фотосессии.

- У нас проходили сборы в Алматы, и мы решили провести фотосессию. Наконец добрались до снега - это был наш первый сбор. Мы готовились к чемпионату мира, который пройдет в Канаде. Его даты еще будут утверждаться. Перед Канадой у нас будет двухнедельный тренировочный сбор в США и этап Кубка мира в Дир-Вэлли. После США мы уже переберемся в Канаду. Через несколько дней уже улетаем.

Юлия Галышева © Виктор Магдеев/Red Bull Content Pool

Юлия Галышева © Виктор Магдеев/Red Bull Content Pool

- У вас было неожиданное место для проведения сбора.

- Недавно сделали этот склон, он 32 градуса, не каждый турист сможет там просто съехать. И для нас он крутоват, но лучше на такой трассе потренироваться и быть готовым где-то встретить именно такой уклон и градус. Снег здесь позволяет и погода была хоршей, солнечной. В заключительные 3-4 дня сборов на горе было плюс 14 градусов. Некоторые ребята катались просто в термобелье, из-за того, что было невыносимо жарко. До такой степени, как будто это конец марта или середина апреля и мы где-то в Европе заканчиваем сезон. Хотя сезон в принципе еще и не начинался.

Юлия Галышева © Виктор Магдеев/Red Bull Content Pool

- На первом этапе Кубка мира в Финляндии сборную Казахстана не допустили к участию. Сначала некоторые члены команды сдали положительный тест на коронавирус, но затем два следующих теста показали отрицательный результат. Какие были ощущения?

- На меня эта ситуация сильно не повлияла. Мы все в одинаковых условиях, что наша команда, что другие. Да, трудно было находиться на Кубке мира в Финляндии и когда нас не допустили, первые два дня было сложно – все команды участвуют, а мы нет. Но на следующем старте каждая команда так же рискует, как и мы. Если в команде находят одного положительного, то вся команда не допускается. Сейчас принимают такие условия - на чемпионате мира каждый спортсмен, коуч и стафф будут жить отдельно. У каждого будет свой номер, люди не будут пересекаться, только на горе. На открытом воздухе опасность снижается.

Юлия Галышева © Виктор Магдеев/Red Bull Content Pool

- Чемпионат мира был перенесен из Китая в Канаду, какие еще правила там будут?

- Сейчас обсуждается один вопрос. По канадским постановлениям, любой человек въехавший в страну, даже ее гражданин, должен 14 дней провести на карантине. Но для спортсменов это не вариант, как они приедут и будут сидеть две недели в номерах без тренировок. В номере для них нет условий, ты не можешь сделать то, что тебе требуется. Тем более у нас зимний вид спорта, нужно кататься и прыгать. Спортсмен может потерять форму. Сейчас этот момент решается, будем мы сидеть на карантине или нет. Если мы отсидим их, то в какой форме тогда выйдем на гору?

Юлия Галышева © Виктор Магдеев/Red Bull Content Pool

- Значит пропущенный этап в Финляндии не повлиял на ваш настрой?

- Он повлиял только на общий зачет, ну не будет у нас очков, не поборемся в этом сезоне за общий зачет. Мы в принципе и не катались. Я в последний раз до Финляндии каталась на трассе в марте, когда получила травму на Кубке мира. После этого я в первый раз встала на лыжи именно в Финляндии. Нас не допустили, но я даже не знаю какой у меня был бы результат, по моим ощущениям, если честно сказать, на первом старте в призах я бы точно не была. Прошло много времени, надо было привыкнуть. Сейчас я полностью сняла наколенник, меня никак не беспокоит травма, я на сто процентов восстановилась и этот сбор мы откатали полностью. Хоть трасса была не такой длинной, как хотелось бы, но сбор прошел по плану.