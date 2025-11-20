T1 снова вошли в историю: 10 лучших моментов Worlds 2025

6,7 миллиона зрителей следили за финалом мирового чемпионата League of Legends 2025, чтобы узнать, смогут ли T1 удержать свой титул, и это стало вторым самым просматриваемым киберспортивным событием в истории. Доминирование League of Legends остается непоколебимым, ведь турнир показал нам, почему ни один другой вид киберспорта и близко не подходит к тому, чтобы сравниться с острыми ощущениями от Ущелья Призывателя (Summoner's Rift).

Эта цифра становится еще более невероятной, если учесть, что в нее не входят показатели стриминга страны, в которой проходил турнир - Китая. Несмотря на то, что соревнования проходили в Чэнду, они свелись к поединку между южнокорейскими джаггернаутами - могучими действующими чемпионами T1 и давними соперниками KT Rolster.

Шестой Кубок Призывателя для T1 на Worlds 2025 © Colin Young-Wolff/Riot Games

Ниже перечислены 10 моментов, определивших это историческое соревнование: узкие победы, новые механики формата и невероятные игры.

01 Чэнду встречает Worlds

Worlds 2025 ознаменовал долгожданное возвращение в Китай, и на этот раз фанаты съехались в столицу провинции Сычуань, Чэнду. В спортивном зале Dong'an Lake Sports Park Gymnasium царила волшебная атмосфера для всех присутствующих, ведь впервые финал Worlds проходил на китайской арене.

Колоссальная площадка, вмещающая около 18 тысяч зрителей, была заполнена фанатами, поддерживающими любимых игроков и косплеящими лучших чемпионов. Глядя на масштаб мероприятия, невозможно отрицать, каким развлекательным событием стала League of Legends.

02 Зрительская аудитория продолжает расти

Атмосфера на протяжении всего турнира была напряженной © Colin Young-Wolff/Riot Games

Хотя общее количество зрителей немного не дотянуло до рекордных показателей 2024 года, в этом году число зрителей, следящих за другими командами, кроме T1, действительно выросло. Полуфинальный поединок KT Rolster и Gen.G собрал 3,1 млн зрителей, что говорит о том, что аудитория киберспорта LoL растет не только за счет T1.

Сам гранд-финал потряс интернет, собрав более 6,7 млн зрителей. В Корее также наблюдался огромный прирост зрительской аудитории: более 2 миллионов зрителей смотрели игру в пиковое время.

03 Бесстрашный драфт встряхнул подбор игроков

Это был первый Worlds, на котором был принят формат Бесстрашного драфта © Christina Oh/Riot Games

На Worlds 2025 произошла серьезная механическая перестановка: был введен "Бесстрашный драфт". В предыдущие годы в Worlds использовалась система драфта, которая стала стандартной для всех лиг LoL. Это означало, что чемпионов можно было выбирать многократно, поэтому нормой было то, что команды придерживались одного-единственного состава, который работал на них.

В "Бесстрашном драфте" игроки могут использовать чемпиона только для одной игры в серии. Например, если игрок выбрал Азира в первом матче бест-оф-три, он не сможет сыграть им снова в оставшихся раундах. Это приводило к диким и неожиданным выборам - особенно когда матчи best-of-five начинались в четвертьфиналах.

04 CTBC Flying Oyster неожиданно обыграли T1

CTBC Flying Oyster — первая тихоокеанская команда, вышедшая в QFs с 2015 © Yicun Liu/Riot Games

Все любят истории об аутсайдерах, и эта история вошла в историю. Относительно неизвестные на турнире, CTBC Flying Oyster устроили один из самых шокирующих взлетов турнира, когда обыграли T1 на швейцарской стадии. Особенно отличился Дравен Чиу 'Doggo' Тзу-Чуань, который ловко переключал дорожки, обеспечивал киллы и собирал внушительное количество золота. Попытки T1 закрыть его пресекались на каждом шагу, что позволило Flying Oysters одолеть гигантов и пройти в следующий этап.

К сожалению, команда выбыла в четвертьфинале, но с этой победой они могут уйти с гордо поднятой головой.

05 Все звёздные музыкальные гости слэмятся на церемонии открытия

Крисси Костанза выступает на открытии финала League of Legends Worlds 2025 © Colin Young-Wolff/Riot Games

Одним из надежных украшений любого турнира Woжхrlds является эпическая церемония открытия. В этом году на ней выступили легенда танцевальной музыки Анима, китайская поп-звезда G.E.M., певица Крисси Костанза и австрийская певица/автор песен TEYA.

Это было зрелище, способное соперничать с любым поп-выступлением размером с арену, сопровождаемое потрясающими визуальными эффектами, в которых слились анимация, сценическое мастерство, хореография и необработанный талант, что позволило создать незабываемое шоу.

06 Топ лучших G2 в четвертях

Ханг из Top Esports на сцене во время полуфинала © Photo by Yicun Liu/Riot Games

После вылета Fnatic из турнира на швейцарском этапе надежды Запада возлагались исключительно на плечи G2. Изначально надежды европейской организации были велики, ведь они квалифицировались в четвертьфинал впервые с 2020 года. И хотя поначалу казалось, что проклятие снято, китайская команда Top Esports оказалась самым серьезным испытанием для G2 на сегодняшний день.

Первая игра прошла впустую для G2, так как их противники издевались над игроком поддержки Лабросом 'Labrov' Папутсакисом. TES продолжали доминировать на всех дорожках, забирая драконов и масштабируя далеко за пределами G2, прежде чем те смогли составить план атаки. Во второй игре G2 опомнились: ADC Стивен 'Hans Sama' Лив показал мастер-класс. Но победе G2 не суждено было состояться, так как в третьей игре они сбавили обороты, позволив TES одержать легкую победу. Хотя в начале четвертой игры G2 показали многообещающие результаты, они не смогли справиться с жестокими контрприемами TES. G2, скорее всего, покинули турнир с некоторым сожалением, но с жаждой успеха в своей внутренней лиге.

07 Anyone's Legend обыграли LCK

Anyone's Legend прошли швейцарский этап непобежденными © Colin Young-Wolff/Riot Games

Поскольку в этом году Worlds проходил в Китае, было правильно, чтобы некоторые отечественные герои произвели впечатление. Самое большое впечатление произвели восходящие звезды LPL, Anyone's Legend. Верные своему названию, Anyone's Legend обыграли на швейцарском этапе джаггернаутов из LCK - Gen.G.

Бот-лэйнер Ванг "Хоуп" Цзе стал игроком, за которым стоит следить, поддерживая высокий KDA и составляя основу плотной командной игры. Благодаря своим решительным усилиям команда впервые в своей истории смогла выйти в плей-офф. Хотя в итоге они были выбиты T1, им удалось одержать две победы в своей пятиигровой серии, что само по себе является огромным достижением.

08 Первый финал KT Rolster

KT Rolster позаботились о том, чтобы финал был конкурентным и захватывающим © Photo by Yicun Liu/Riot Games

KT Rolster вряд ли бы попали в финал на многих бинго-картах, но игроки LCK бросили вызов шансам и пробились на самую большую сцену в киберспорте благодаря смелости, решительности и креативному драфту. Система "Бесстрашного драфта" творила чудеса с южнокорейской командой, которая на протяжении всего турнира не переставала подбрасывать противникам продуманные контрвыборы.

Движущей силой успеха KT был мид-лэйнер Гвак "Bdd" Бо Сон, который с легкостью контролировал дорожки и сыграл важную роль в ошеломительной победе команды над Gen.G. Мы не могли бы не упомянуть и джанглера Хона "Pyosik" Чан Хёна, чьи нестандартные подборы сбивали с толку многих противников и создавали надежный центр, вокруг которого сплачивалась команда.

09 Гумаюси завоевывает титул MVP

Гумаюси из T1 делает селфи с трофеем MVP © Yicun Liu/Riot Games

В то время как Ли "Faker" Сан Хёк является самой большой звездой в T1 (да что там, наверное, самой большой звездой во всем киберспорте), заветная честь MVP досталась другому игроку - Ли "Gumayusi" Мин Хёну. Это было эпическое возвращение для ADC, который был отправлен на скамейку запасных ранее в сезоне LCK.

Faker с кубком Призывателя третий год подряд © Colin Young-Wolff/Riot Games

Гумаюси сыграл важную роль в успехе T1 в этом году и ярко блеснул в гранд-финале. ADC был незаменим как в командных боях, так и при взятии нейтральных целей, демонстрируя почти сверхчеловеческое чувство позиционирования на протяжении всей серии. Также справедливо будет сказать, что он хард-каррил в пятом раунде, сыграв ключевую роль в том решающем раунде турнира. Это невероятное выступление стало лучшим искуплением, на которое мог надеяться игрок.

10 T1 одерживает первую победу в трех сериях Worlds

В шутку прозванная фанатами "войной Телекомов" из-за спонсоров обеих южнокорейских команд, финальная битва свелась к столкновению двух титанов LCK -— действующих чемпионов T1 и KT Rolster. Под руководством "Неубиваемого короля демонов" Faker T1 прошли путь от самой известной команды в мире до легенды. Их доминирование в последние годы поставило их на почти неприкасаемый уровень.

T1 празднуют очередную победу на Worlds © Colin Young-Wolff/Riot Games

KT Rolster, с другой стороны, уверенно набирали обороты в своей внутренней лиге, но в последние годы не попадали в четверку лучших. В результате получился непреодолимый финал "Давид против Голиафа". T1 поначалу выглядели доминирующими, взяв пару решающих командных поединков, что позволило им обеспечить себе победу в игре. Однако напряжение возросло до 11, когда игра перешла в четвертый раунд, так как KT украли 2 и 3 игры, в немалой степени благодаря эпическим выступлениям bdd и Мун 'Cuzz' Вуу-Чан.

Но T1 опомнились в четвертой игре, и смертоносные удары Муна 'Oner' Хён Чжуна перевесили чашу весов в пользу T1, позволив им довести игру до конца. Более 6,7 миллиона фанатов следили за тем, как действующие чемпионы вступают в напряженную борьбу с соперниками, которая была близка к победе до самых последних минут. Победа позволила Faker снова войти в историю и Т1 стала первой командой, выигравшей три финала Worlds подряд.