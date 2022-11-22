4 мин. Фантастический слэклайн над древним океаном Тетис с Яаном Роозе

Известный эстонский слэклайнер Яан Роозе стал первым атлетом, которому удалось пройти по стропе между двумя "клыками" в урочище Бозжыра, на месте которого пять миллионов лет назад плескались волны древнего океана Тетис.

Бескрайняя степь Мангистау, где проходили съемки, встретила атлета 50-градусной жарой и ветром.

"За пять дней я получил годовой запас витамина D, – смеется Яан. – Когда я увидел фотографии Бозжыры, был поражен. А когда оказался здесь, обомлел от неземной красоты этого места. Тот факт, что здесь был океан, будоражит воображение. Бозжыра стала вызовом для меня. Это один из самых сложных, но в то же время и красивых моих проектов".

В далеком прошлом по Мангистау проходил Великий шелковый путь из древнего Хорезма в Хазарию, Волжскую Булгарию и Персию. Сегодня ландшафты плато Устюрт поражают воображение каждого, кто попадает в эти места, своей космической красотой и размахом. Глядя на урочище, возникает ощущение, что без инопланетян здесь не обошлось. Но… невероятный пейзаж сотворила природа.

"За пять дней я получил годовой запас витамина D" © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool "Когда я увидел фотографии Бозжыры, был поражен". © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool "Тот факт, что здесь был океан, будоражит воображение". © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool

На въезде в урочище путников встречают два "клыка": останцы высотой 200 метров, торчащие словно зубы гигантского чудовища, стали визитной карточкой этих мест. Между этими «клыками» и решено было натянуть стропу.

Съемочная группа, специалисты по закреплению страховочных систем и атлет прожили на Бозжыре пять дней, чтобы снять ролик, который раскроет это уникальное место по-новому.

"Я приехал в Казахстан первый раз, и мне очень понравились люди: душевные, умные и профессионалы своего дела", – поделился своими впечатлениями Яан.

"Было ветрено, поэтому мы опасались, что атлет не сможет пройти по стропе. В один из дней рано утром нам повезло – наступил штиль. Яан поднялся на "клык", и все получилось. Я впервые работал со спортсменом такого уровня, и мне этот опыт понравился. Он знает, как надо идти, куда смотреть, чтобы хорошо выглядеть в кадре. Все усилия и переживания стоили конечного результата", – рассказал режиссер и оператор-постановщик Сардар Баймолдин.

"Первый раз мы приехали сюда в марте и потом думали, как все сделать технически грамотно и безопасно. Были разные варианты, но мы выбрали самый экологичный, чтобы не нанести ни малейшего урона неповторимой красоте Бозжыры, – отметил альпинист и специалист по закреплению страховочных систем Кирилл Белоцерковский. – С одной стороны, мы закрепили стропу на пешеходном утесе: поставили сетки, которые набили камнями, и к ним привязались. Верхушку другого "клыка" обмотали веревкой и прицепились к ней. Конструкция получилась простой и экологичной. Ни один камень не пострадал во время проекта".

"Я впервые работал со спортсменом такого уровня..." © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool

Интересно, что в переводе с одного из казахских наречений слово "бозжыра" означает "блеклая долина" или "серая земля". Но, когда смотришь на этот удивительный пейзаж, он не кажется блеклым. В долине столько света и цвета, что захватывает дух. Каких только гор здесь нет: гора-юрта, гора-подводная лодка, гора-замок, гора-пик. Кстати, один из уступов, напоминающих крепость, изображен на банкноте Республики номиналом тысяча тенге.

"Бозжыра испытывала мое терпение, – рассказывает Яан. – До этого у меня не было такого, чтобы из-за погоды приходилось столько ждать. Между "клыками" расстояние 500 метров, и это усложняло задачу".

Жара выматывала, ветер сбивал все планы, но команда упорно ждала. И дождалась.

"Просто фантастическое место. Хорошо, что оно спрятано вдали от цивилизации, – поделился Яан. – Рад, что удалось побывать здесь и воочию увидеть эту уникальную локацию, а также соединить физические возможности человека с красотой природы".

Интервью с Яаном Роозе

Яан увлекся слэклайном 12 лет назад. Сегодня его называют атлетом со стальными нервами, которому любая стропа по плечу, вернее, по ногам. Трехкратный чемпион мира, обладатель многочисленных мировых рекордов, покоритель самых необычных локаций. Также несколько раз он работал каскадером в голливудских кинопроектах.

"Просто фантастическое место". © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool

Почему вы выбрали слэклайн? Я начинал с паркура, потом узнал о слэклайне. Тогда этот вид спорта только набирал обороты. Начинал балансировать на высоте полметра от земли, – рассказывает Яан. – Постепенно повышал планку. Помню свою первую попытку пройти на высоте 30 метров. Со стороны было не страшно смотреть, но, когда пошел, испугался сильно и смог сделать только три шага. Но не в моих правилах отступать. Я стал пробовать снова и снова. На высоте много факторов, которые мешают балансу, и нужно преодолевать их и свой страх. Но опыт – дело наживное, и со временем начало получаться.

На каких еще необычных высотах вы шагали? Каждое место уникально: разная высота, длина дистанции. Бывали выступления, когда ходил между кранами над скоростным шоссе, над старым городом в Таллине, в России на фестивале преодолел стропу длиной километр. Час ушел на дорогу. Этим летом ходил в центре города Роттердама в Нидерландах с самым большим наклоном стропы – 24 процента. Делал сальто на высоте 117 метров. Могу перечислять долго. Я выступал, ходил более чем в пятидесяти странах.

Вы даже были в команде Мадонны? Один из моих видеороликов увидели организаторы тура Мадонны и предложили приехать в Нью-Йорк на мастер-класс. Планировалось, что я неделю пробуду в этом проекте, но в итоге все затянулось на год. Это был концертный тур по 30 странам. Я делал слэклайнер-номера, а также обучал певицу ходьбе по стропе. Кроме этого, танцевал, делал паркурные трюки. Это был мощный опыт!

Когда идете на высоте – страшно? Страшно бывает до того, как выходишь на стропу. Но когда начинаешь идти, то успокаиваешься, и дальше дело техники. Страх мешает ходить: когда начинаешь бояться, мышцы напрягаются, и это отражается на стропе. Она становится неконтролируемой и больше шатается. Поэтому во время ходьбы отключаю страх. Но он нужен, чтобы на земле продумывать все моменты и делать проход максимально безопасным. Без страха нельзя. Он помогает.

"Бывали выступления, когда ходил между кранами над скоростным шоссе..." © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool

Что помогает справляться с волнением? Подготовка и знания. Во время ходьбы делаю маленькие шаги. Я сосредотачиваюсь на маленьких деталях и не смотрю, сколько осталось до конца стропы.

А что делать с ветром? Он может налететь внезапно… Слэклайн – это хождение по слабо натянутой стропе. В отличие от канатоходства спортсмен держит равновесие исключительно за счет наклона корпуса и рук. Стропа под тяжестью тела провисает и во время ветра буквально качается. Когда я иду, то меня двигает вместе со стропой. Но я могу предугадать, как будет вести себя стропа. Если она начинает сильнее шататься, то мне нужно быть аккуратным с каждым шагом и все время следить за ней. Порыв ветра может легко увести стропу из-под ноги, и это чревато потерей баланса. Особенно тяжело, когда проходишь большую часть дистанции и не видишь, что за спиной. Приходится чувствовать стропу ногами в прямом смысле.

Бывают срывы? Да, но тут главное – опыт. Падения – часть тренировки. Без них никак. Нужно знать, как падать, чтобы не запутаться в стропе. Цель любого проекта – пройти стропу от начала до конца чисто, без срывов.

Кто волнуется за вас дома? Родители и супруга. Она воздушная гимнастка и знает, что такое работать на высоте. Конечно, переживает, но всегда поддерживает меня во всем. Бывает, что ездит со мной.

Яан Роозе © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool

Проект осуществлен при содействии акимата Мангистауской области и АО "НК "Kazakh Tourism", а также, Министерство культуры и спорта РК.

Яан Роозе остался в восторге от участия в съемках на Бозжыре. Несмотря на то, что это был один из самых сложных его проектов, он оставил неизгладимые впечатления. Яан хотел бы еще вернуться в Казахстан, чтобы увидеть другие красивые места страны.