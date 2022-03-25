Асма Эльбадави: “Быть кем угодно, кроме меня, было бы трагедией”

Асма Эльбадави: В спорте я из тех людей, которые хотят быть совершенными. Что касается поэзии, то, когда я впервые выступала и делала ошибки на сцене, никому не было до этого дела. Тогда я поняла, что ошибаться – это нормально. И эти два совершенно разных мира – обе стороны меня, которые мне нужны, и я не могу представить себе жизнь без них. Я чувствительный человек, и если не выражу чувства в своих стихах, это повлияет на другие стороны моей жизни. Но я также и целеустремленная, поэтому возможность бросить себе вызов физически и умственно позволяет мне быть сосредоточенной. Я заставила работать эти две грани меня самой как можно лучше в мире, который еще не полностью создан, чтобы женщины могли бы быть спортсменками.