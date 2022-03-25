Asma Elbadawi
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Асма Эльбадави: “Быть кем угодно, кроме меня, было бы трагедией”

Знакомься – поэтесса, баскетболистка, художница, общественный деятель. Рассказываем про Асму Эльбадави – девушку, которая видит мир иначе и не боится его менять.
Автор Нелли Сатарова/ Rachael Sigee
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В школе работы Асмы Эльбадави всегда возвращали ей, вдоль и поперек исписанными красными пометками учителей. “Мне постоянно говорили, что у меня плохая орфография, поэтому я боролась с академическим письмом”, – вспоминает она. Но когда Эльбадави открыла для себя поэзию, то для нее, как человека с дислексией, это открыло совершенно новый мир самовыражения. “Дислексия – это одна из тех вещей, которая позволяет вам мыслить нестандартно, – объясняет Асма. – Вы устанавливаете связи, которые обычно могли бы попросту не заметить”.
Возможно, именно эта способность видеть мир по-другому привела Эльбадави к тому, что она стала не только поэтессой, но и реализовала себя как баскетболистка и художница. Сейчас она проживает в Академии Яна ван Эйка в Нидерландах, в то время как ее дебютный сборник стихов Belongings исследует двойное наследие Асмы как британо-суданской женщины. Но больше всего она известна своей общественной деятельностью в спорте. В 2017 году Эльбадави успешно провела кампанию за отмену запрета на ношение хиджаба профессиональными баскетболистками на корте.
“Я девушка из Йоркшира, которая боролась за то, что считала важным, и мы все делали это вместе, – говорит Эльбадави, родом из Судана, но выросшая в Брэдфорде. – Это показало мне силу коллектива и заставило меня понять, что я никогда, никогда не должна чувствовать, что мой голос недостаточно силен”.
“В детстве я любила спорт, искусство, поэзию, но мне говорили, что у этого нет будущего. Но для меня не было другого пути, кроме этого”, – как говорит Асма в своем стихотворении “Банши”. – Быть кем угодно, кроме меня, было бы трагедией…”

Как найти баланс между баскетболом и поэзией?

Асма Эльбадави: Это не так просто. Моя поэзия заставляет меня быть уязвимой и открываться другим, в то время как спорт требует собранности и жесткости. Но думаю, что поэзия помогла мне стать лучшей баскетболисткой.

Каким навыкам ты научились в каждом из этих миров?

Асма Эльбадави: В спорте я из тех людей, которые хотят быть совершенными. Что касается поэзии, то, когда я впервые выступала и делала ошибки на сцене, никому не было до этого дела. Тогда я поняла, что ошибаться – это нормально. И эти два совершенно разных мира – обе стороны меня, которые мне нужны, и я не могу представить себе жизнь без них. Я чувствительный человек, и если не выражу чувства в своих стихах, это повлияет на другие стороны моей жизни. Но я также и целеустремленная, поэтому возможность бросить себе вызов физически и умственно позволяет мне быть сосредоточенной. Я заставила работать эти две грани меня самой как можно лучше в мире, который еще не полностью создан, чтобы женщины могли бы быть спортсменками.

С какими препятствиями сталкиваются женщины, носящие хиджаб, в спорте?

Асма Эльбадави: Женщинам из моего сообщества практически невозможно стать спортсменками из Высшей лиги. Отчасти это связано с тем, что мы незаметны. Люди считают, что наши семьи не позволят нам заниматься спортом. Или, например, когда я росла, мои учителя физкультуры не поощряли мои занятия нетболом, которым я действительно увлекалась, выступая за местные или национальные команды. Хотя это именно тот путь, способ, который может привести женщину-спортсменку на уровень, где она сможет представлять свою страну на мировой сцене. И это одно из главных препятствий. Во-вторых, женщинам в спорте платят меньше, чем мужчинам, даже на элитном уровне. Я знаю так много спортсменок, которые подрабатывают учителями неполный рабочий день, работают в банке или где-то еще, просто чтобы продолжать заниматься спортом.

Как вы реагируете на тех, кто говорит, что спортсмены не должны высказывать свое мнение?

Асма Эльбадави: Я часто думаю об этом. Когда я впервые столкнулась с расизмом в спорте, то посчитала это наказанием за то, что осмелилась высказаться. В течение многих лет я думала, что спортсмены должны просто играть и не вмешиваться в политику или гуманитарные проблемы, что они должны оставаться нейтральными для своей собственной безопасности. Затем я осознала всю силу наличия платформы, где я могу открыто говорить о том, что меня волнует. Ведь так много людей в мире, у которых есть возможность высказаться на большую публику, но они говорят негативные вещи. Поэтому, если вы спортсмен и у вас есть платформа, вы несете ответственность за защиту людей с меньшим правом голоса. У спортсменов должна быть индивидуальность, свое мнение – они должны высказываться, когда видят, что что-то происходит не так.

Важно ли бросать вызов ожиданиям других?

Асма Эльбадави: Я думаю, что когда мы судим других, мы делаем это через призму нашего собственного опыта или опыта наших сообществ. Мы можем помешать людям реализовать свой наивысший потенциал только из-за нашего собственного восприятия их пределов. Не позволяйте другим людям определять, кто вы есть и кем вы можете быть в этом мире.

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