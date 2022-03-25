Асма Эльбадави: “Быть кем угодно, кроме меня, было бы трагедией”
Как найти баланс между баскетболом и поэзией?
Это не так просто. Моя поэзия заставляет меня быть уязвимой и открываться другим, в то время как спорт требует собранности и жесткости. Но думаю, что поэзия помогла мне стать лучшей баскетболисткой.
Каким навыкам ты научились в каждом из этих миров?
В спорте я из тех людей, которые хотят быть совершенными. Что касается поэзии, то, когда я впервые выступала и делала ошибки на сцене, никому не было до этого дела. Тогда я поняла, что ошибаться – это нормально. И эти два совершенно разных мира – обе стороны меня, которые мне нужны, и я не могу представить себе жизнь без них. Я чувствительный человек, и если не выражу чувства в своих стихах, это повлияет на другие стороны моей жизни. Но я также и целеустремленная, поэтому возможность бросить себе вызов физически и умственно позволяет мне быть сосредоточенной. Я заставила работать эти две грани меня самой как можно лучше в мире, который еще не полностью создан, чтобы женщины могли бы быть спортсменками.
С какими препятствиями сталкиваются женщины, носящие хиджаб, в спорте?
Женщинам из моего сообщества практически невозможно стать спортсменками из Высшей лиги. Отчасти это связано с тем, что мы незаметны. Люди считают, что наши семьи не позволят нам заниматься спортом. Или, например, когда я росла, мои учителя физкультуры не поощряли мои занятия нетболом, которым я действительно увлекалась, выступая за местные или национальные команды. Хотя это именно тот путь, способ, который может привести женщину-спортсменку на уровень, где она сможет представлять свою страну на мировой сцене. И это одно из главных препятствий. Во-вторых, женщинам в спорте платят меньше, чем мужчинам, даже на элитном уровне. Я знаю так много спортсменок, которые подрабатывают учителями неполный рабочий день, работают в банке или где-то еще, просто чтобы продолжать заниматься спортом.
Как вы реагируете на тех, кто говорит, что спортсмены не должны высказывать свое мнение?
Я часто думаю об этом. Когда я впервые столкнулась с расизмом в спорте, то посчитала это наказанием за то, что осмелилась высказаться. В течение многих лет я думала, что спортсмены должны просто играть и не вмешиваться в политику или гуманитарные проблемы, что они должны оставаться нейтральными для своей собственной безопасности. Затем я осознала всю силу наличия платформы, где я могу открыто говорить о том, что меня волнует. Ведь так много людей в мире, у которых есть возможность высказаться на большую публику, но они говорят негативные вещи. Поэтому, если вы спортсмен и у вас есть платформа, вы несете ответственность за защиту людей с меньшим правом голоса. У спортсменов должна быть индивидуальность, свое мнение – они должны высказываться, когда видят, что что-то происходит не так.
Важно ли бросать вызов ожиданиям других?
Я думаю, что когда мы судим других, мы делаем это через призму нашего собственного опыта или опыта наших сообществ. Мы можем помешать людям реализовать свой наивысший потенциал только из-за нашего собственного восприятия их пределов. Не позволяйте другим людям определять, кто вы есть и кем вы можете быть в этом мире.