Мельбурн навсегда останется особенным местом для пилота Oracle Red Bull Racing Серхио Переса : мексиканец дебютировал в "Формуле-1" в Альберт-Парке в 2011 году в составе команды Sauber, что стало знаковым моментом для гонщика, который впоследствии принял участие в 216 Гран-при.

В рекордный для Гран-при Австралии день Перес присоединился к воскресным торжествам, заняв второе место и завоевав с 10-й попытки свой первый подиум на живописной трассе у озера, а также выиграв свой шестой трофей после прихода в команду в начале 2021 года.

Возвращение гонок в Мельбурн привлекло немало зрителей: самая большая за всю историю соревнований посещаемость за четыре дня – 419 114 человек.

Хотя гонка не была захватывающим зрелищем – Шарль Леклер из Ferrari взял поул, лидировал на каждом круге, установил самый быстрый круг и увеличил свое лидерство в чемпионате мира, одержав вторую победу в этом сезоне. Перес нашел утешение в том, что ему удалось завоевать серебро, которое, по его мнению, ушло от него в прошлый раз в Саудовской Аравии, где поул-позиция привела лишь к четвертому месту.

Перес привез домой свой первый трофей из Австралии © Getty Images/Red Bull Content Pool

Пока команда Red Bull радовалась успеху Переса, Мельбурн был не так добр к действующему чемпиону мира Максу Ферстаппену : голландец выглядел единственным гонщиком, способным помешать Леклеру одержать победу на протяжении всего уик-энда, и бросил монегаску серьезный вызов на ранних стадиях гонки.

К сожалению, гонка закончилась досрочно: машина Ферстаппена заглохла на 2 повороте, когда до конца дистанции оставалось 19 кругов из 58.

Благодаря тому что Ферстаппен не финишировал, Джордж Расселл занял третье место и завоевал свой первый подиум в составе новой команды Mercedes, а также британский гонщик поднялся на второе место в общем зачете чемпионата, хотя и отстает от Леклера на 34 очка.

Узнай, как проходила воскресная гонка в Мельбурне.

Перес выкладывается по максимуму

После того как в Джидде не удалось сохранить лидерство, с момента начала пятничных тренировок в Мельбурне Перес выглядел, как человек на задании, финишировав в тройке лидеров во всех сессиях, кроме одной, предшествовавшей гонке.

В воскресенье все могло сложиться гораздо лучше: мексиканец так великолепно стартовал с чистой стороны решетки, что ему пришлось проверить, не скомпрометирует ли он Ферстаппена на первом повороте, но попал в засаду оппортунистического Льюиса Хэмилтона (Mercedes) и упал на четвертое место.

Без проблем

Перес вернул себе место Хэмилтона блестящим движением по внутренней траектории на третьем повороте 10-го круга, и его темп сразу же вырос. С этого момента мексиканец был готов к финишу на подиуме, а третье место стало вторым, когда машина Ферстаппена сломалась в конце гонки.

Это был лучший результат Переса с момента его победы на Гран-при Азербайджана в прошлом году, то есть за 19 гонок, учитывая очки, которые Red Bull потерял в чемпионате конструкторов.

Перес компенсировал свое разочарование в Джидде невероятным темпом © Getty Images/Red Bull Content Pool

"Это хороший результат, но, к сожалению, мы потеряли Макса, -- сказал Перес. – Было бы здорово завоевать двойной подиум для команды".

Перес считает, что второе место -- это лучший результат уик-энда, когда Ferrari сделала шаг вперед, но он был рад вернуть себе место, которое он, к сожалению, потерял, когда гонка в Джидде была нейтрализована из-за машины безопасности.

"На жестких шинах, после того как (на 27-м круге) появился автомобиль безопасности, нам немного не повезло, мы потеряли две позиции, которые потом вернули", -- сказал он.

"Я думаю, что Ferrari сегодня были очень сильны, мы не могли сравниться с ними ни в одном моменте. Это первый уик-энд, когда они на шаг впереди. Вчера я чувствовал, что мы были немного ближе, чем показали, но сегодня они были на другом уровне".

Все или ничего

Защита титула Ферстаппена в трех гонках стала исследованием крайностей: голландец был на пути к подиуму перед сходом с дистанции в открытии сезона в Бахрейне и блестяще выиграл вторую гонку года в Джидде после захватывающего сражения с Леклером. Австралия, к сожалению, стала гонкой, которую нужно забыть перед долгим перелетом домой.

Ферстаппен разыграл свою стратегическую карту на 18-м круге, заехав на пит-лейн за новыми шинами, надеясь вернуться к Ferrari после остановки Леклера. Он получил такую возможность после остановки автомобиля безопасности, вызванной тем, что Феттель разбил свой Aston Martin на выходе из 4-го поворота на 23-м круге. Когда четыре круга спустя гонка возобновилась, у Леклера был неприятный момент на выходе из последнего поворота, он позволил Ферстаппену провести сильную атаку на поворотах 1 и 3.

Но вскоре последовало разочарование: на 39-м круге Ферстаппен сошел с гонки и увидел, что 18 драгоценных очков чемпионата мира уплывают из его рук. По сравнению с результатами в других странах, Австралия всегда была аномалией для голландца: только один из его 61 подиума пришелся на Альберт-Парк -- и по понятным причинам он был расстроен, опустившись на шестое место в турнирной таблице.

У Ферстаппена была хорошая скорость, но ему не повезло в Мельбурне © Getty Images/Red Bull Content Pool

"Сейчас я не хочу думать о борьбе за чемпионство -- важнее финишировать в гонках", -- сказал он.

"Это выглядело как довольно легкий P2... Я знал, что не смогу бороться с Шарлем, поэтому не было смысла пытаться оказать на него давление. Но мы не закончили гонку -- это очень обидно".

Хорнер с пониманием отнесся к чувствам чемпиона мира.

"Мы пока не знаем, в чем проблема, но я не думаю, что она связана с двигателем", -- сказал Хорнер.

"Нам нужно вернуть машину, чтобы посмотреть, что именно произошло. Я бы предпочел починить быструю машину, чем пытаться сделать быстрой надежную медленную".

Прорыв Гасли и дебют Цуноды в Австралии

Пьер Гасли оправдал долгую поездку на одну из своих любимых гонок, набрав очки для Scuderia AlphaTauri, находясь за пределами первой десятки. Француз молниеносно стартовал с 11-го места на решетке и финишировал девятым, заработав свои первые очки в Мельбурне.

Гасли был обеспокоен в субботу, почувствовав, что McLaren и Alpine сделали шаг вперед по сравнению с AlphaTauri в Австралии, но заработал два очка, чтобы снова попасть в десятку лучших после восьмого места в Саудовской Аравии две недели назад. В результате он остался на 12-м месте в зачете пилотов.

Напарник по команде AlphaTauri Юки Цунода был одним из четырех гонщиков, впервые стартовавших в Австралии, и вернулся домой 15-м, проехав за пределами первой десятки на протяжении 58 кругов. Японский гонщик находится на 13-м месте в турнирной таблице (позади Гасли), не набирая очков с момента открытия сезона в Сахире.

Печально для Сайнца, хорошо для McLaren

Леклер получил заслуженную похвалу за свою езду, но не стоит забывать о его партнере по команде Ferrari Карлосе Сайнце. Испанцу не повезло, что в квалификации его застал красный флаг, и он стартовал только девятым.

Сайнц медленно стартовал и закончил первый круг 14-м, а второй круг вообще не закончил, проскочив быструю шикану на поворотах 9-10 и разбившись, что поставило точку в уик-энде, который мог бы вывести его в лидеры чемпионата.

McLaren – соперник Ferrari за третье место в последние годы – уехал из Мельбурна гораздо счастливее Сайнца после проблемных первых двух гонок 2022 года, в которых британская команда набрала всего шесть очков.

И Ландо Норрис, и Даниэль Риккардо квалифицировались в первой десятке, а после 58 кругов финишировали на пятом и шестом местах, с разницей в четыре десятых секунды. Для Риккардо это были первые очки в сезоне, и он отправил переполненную толпу Альберт-Парка домой с оптимизмом, что его кампания с запозданием выходит на первую передачу.

Возвращение на родину

Тебе тоже кажется, что гонки "Формулы-1" не проводились в Европе целую вечность? С точки зрения "Формулы-1" это не так: команды отправляются из Австралии в Италию на третий этап Гран-при Эмилии-Романьи (24 апреля), который пройдет на живописной трассе Имола, расположенной в нескольких минутах езды по автостраде от Болоньи.

Последняя европейская гонка состоялась в Монце в сентябре, 11 Гран-при назад. Ферстаппен приезжает на территорию тиффози как самый недавний победитель в Имоле, справившись с моросящим дождем и одержав впечатляющую 22-секундную победу на втором этапе в прошлом году.

У Переса тоже есть хорошие воспоминания об Имоле, по крайней мере, мексиканец занял там лучшее в карьере второе место на решетке в квалификации в апреле прошлого года.