Пять ключевых выводов о сезоне Формулы-1 2026 по итогам Гран-при Австралии

Новая эра Формулы-1 началась после Гран-при Австралии — гонки, которая местами была зрелищной, напряжённой и временами даже вызывала раздражение. В F1 вступил в силу новый свод правил и технических регламентов, призванный сделать чемпионат ещё более актуальным для автомобильной индустрии, а заодно перемешать конкурентную борьбу. Сработало ли это? Что ж, можно сказать одно — изменения действительно всё перевернули.

01 Макс Ферстаппен извлекает максимум из ситуации

Не секрет, что Макс Ферстаппен не в восторге от новых правил — и его опасения частично подтвердились, когда из-за необычной технической неисправности задняя часть его RB22 заблокировалась, и болид развернуло в квалификации прямо в начале его первого быстрого круга.

Из-за этого он стартовал с 20-й позиции, но уже на старте отыграл пять мест, а затем начал стремительно прорываться через пелотон и в итоге финишировал шестым, по пути показав лучший круг гонки.

«Первые круги были довольно хаотичными, и нам просто нужно было держаться подальше от неприятностей», — сказал он после финиша. «В целом команда проделала отличную работу: это был достойный камбэк с 20-го места, и мы продолжим работать вместе, чтобы ещё больше сократить отставание».

Исак Хаджар из Oracle Red Bull Racing, квалифицировавшийся третьим © Getty Images / Red Bull Content Pool

Более обнадёживающим стало то, что Исак Хаджар показал третье время в квалификации на своём RB22. И хотя гонка молодого французского пилота завершилась досрочно из-за технической неисправности, за рулём он выглядел уверенно и уже сейчас кажется перспективным напарником для Ферстаппена.

И хотя четырёхкратный чемпион мира не в восторге от происходящего, он всё равно будет выжимать из машины максимум.

«Я не люблю всё усложнять. Неважно, на чём мне приходится ехать — на этой машине, на машине прошлого года или даже если придётся гоняться на тележке из супермаркета — я всё равно буду выжимать из неё максимум возможного. Всё очень просто», — сказал он.

Гонки на тележках из супермаркета? Только не подавайте FIA новых идей.

02 «Серебряные стрелы» набирают скорость

Mercedes и Джордж Расселл подходили к стартовой гонке сезона в статусе главных фаворитов, и из Альберт-Парка он уезжает с победным трофеем.

Благодаря тому, что Кими Антонелли обеспечил команде дубль, «Серебряные стрелы» заработали максимум очков, а Тото Вольфф больше не выглядит человеком, которого тяготит эпоха машин с граунд-эффектом.

Болид Mercedes также бережно работает с шинами и, похоже, имел запас скорости в квалификации.

На протяжении пяти лет машины Mercedes буквально подпрыгивали на трассе, пока команда пыталась справиться с эпохой граунд-эффекта, так что, возможно, им наконец-то повезло. Но прямо сейчас они выглядят очень уверенно, и в Китае разрывы в скорости могут оказаться весьма заметными.

Блестящий старт Исака Хаджара и Арвида Линдблада на Гран-при Австралии © Getty Images / Red Bull Content Pool

03 Арвид Линдблад выглядит редким талантом

Британский гонщик провёл отличный дебют: после сильной квалификации он на первом круге последовал за Ferrari к лидерам и даже некоторое время шёл третьим (пусть и всего несколько поворотов), прежде чем его снова обошли Льюис Хэмилтон и Исак Хаджар.

Позже по ходу гонки он не стеснялся жёсткой борьбы, сражаясь за позицию с Олли Берманом, и в итоге финишировал восьмым.

«Я очень уважаю более опытных гонщиков в чемпионате, но и просто уступать им позицию не собираюсь, — сказал Линдблад. — Я здесь, чтобы бороться. Когда я за рулём, я безжалостный соперник и буду использовать каждый шанс, чтобы продвинуться вперёд. Думаю, на первом круге это было хорошо видно».

Арвид Линдблад и Лиам Лоусон из Racing Bulls на параде пилотов. © Getty Images / Red Bull Content Pool

VCARB03, возможно, уступает Audi и Haas по скорости на прямых, но оба болида добрались до финиша, а за рулём у команды очень сильные гонщики. Для команды из Фаэнцы этот сезон может получиться весьма успешным.

Тем временем Williams и Alpine, похоже, присоединятся к McLaren в очереди к Mercedes, чтобы выяснить, почему двигатель команды выглядит заметно мощнее тех, что поставляются клиентским командам.

Несколько быстрых фактов из Альберт-Парка А вы знали… Единственный новичок сезона-2026 Арвид Линдблад родился в 2007 году — в год дебюта Льюиса Хэмилтона в Формуле-1. В честь Международного женского дня Поворот №6 на Гран-при Австралии назвали в честь Ханны Шмитц из Red Bull и Лауры Мюллер из Haas.

04 Гонки напоминают «Mario Kart»

Ферстаппен прорвался с конца пелотона и набрал важные очки. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Гонщики сейчас проходят непростую адаптацию к новым болидам, но зрителям это только в радость — управлять машинами стало заметно сложнее. В прошлом году сцепление было настолько высоким, что самые сложные участки трасс, например Eau Rouge в Спа, можно было проходить на полном газу. В этом сезоне каждый поворот снова стал настоящим вызовом.

У машин стало меньше сцепления, а мощные всплески электрической энергии делают их значительно сложнее в управлении.

«В режиме Straight mode появляется ещё больше сложностей, — сказал Ландо Норрис. — Перед поворотами приходится сильно замедляться, а местами даже отпускать газ, чтобы заряд батареи оставался на максимуме. Но если батарея заряжена слишком сильно, это тоже становится проблемой».

«Это похоже на гриб из Mario Kart — такое же резкое ускорение». Charles Leclerc

Ферстаппен надеется, что руководящий орган — FIA — и промоутер чемпионата, Формула-1, смогут найти компромиссы в новых правилах, которые устроят и гонщиков, и зрителей.

«Посмотрим, что можно сделать. Надеюсь, что, возможно, даже по ходу этого сезона мы сможем найти какие-то другие решения, чтобы гонки стали более интересными для всех», — сказал он.

Если смотреть со стороны, всё, конечно, выглядит отлично. Первые 20 кругов Гран-при Австралии получились невероятно зрелищными: машины активно боролись за позиции по всей стартовой решётке.

Недавно женившийся Шарль Леклер оставил Джорджа Расселла позади, обогнав оба Mercedes и выйдя в лидеры. «Это как гриб в Mario Kart», — сказал он команде Ferrari по радио.

После этого соперники ещё не раз обменивались позициями, пока Расселл пытался закрепить обгон.

Макс Ферстаппен и Исак Хаджар на параде пилотов. © Getty Images / Red Bull Content Pool

Также на старте не повезло Антонелли — казалось, что он несколько секунд просто стоял на месте, пока его один за другим обходили Хаджар, Хэмилтон, Норрис и Линдблад, что только добавило гонке интриги.

Позади Фернандо Алонсо стремительно прорвался через пелотон и вышел в очковую зону, однако затем его Aston Martin подвёл — машина сошла с дистанции.

И, конечно, нельзя не отметить Ферстаппена, который всего за несколько кругов прорезал пелотон, стартовав из конца решётки.

С новым режимом обгона и большой кнопкой ускорения, пришедшей на смену DRS, за борьбой на трассе стало легче следить. Это, возможно, не идеальное решение, но в новой эпохе Формулы-1 стало больше настоящей борьбы колесо в колесо.

05 Хаос на трассе

Макс Ферстаппен в боксах на Гран-при Австралии. © Getty Images / Red Bull Content Pool

В последние годы механические проблемы и даже аварии в Формуле-1 стали довольно редким явлением: машины сочетали высокую надёжность с феноменальным уровнем сцепления. Но Формула-1 всегда связана с новыми технологиями, и сходы с дистанции — это один из признаков по-настоящему конкурентной борьбы.

Иногда на Гран-при Австралии боксы команд напоминают настоящую свалку — новенькие болиды ломаются уже во время первых серьёзных испытаний на трассе.

Например, в 2008 году до финиша добрались всего шесть машин, так что шесть сходов в воскресной гонке выглядят не так уж драматично.

Более того, очки набрали сразу восемь команд. Среди тех, кто финишировал вне топ-10, Williams сумела довести до финиша оба болида, несмотря на пропуск значительной части предсезонных тестов, а Серхио Перес финишировал за Cadillac — что является серьёзным достижением для самой новой команды Формулы-1.

Aston Martin не увидела клетчатый флаг, но Фернандо Алонсо всё же продемонстрировал хороший темп. Это, вероятно, стало хоть каким-то утешением для команды Эдриана Ньюи после множества бессонных ночей, потраченных на подготовку болида.

06 Что ждёт нас дальше?

Для болельщиков впереди ещё больше интриги и непредсказуемости, ведь следующий этап — Гран-при Китая , и это будет уикенд со спринт-гонкой.

Это означает, что у команд будет всего одна тренировочная сессия, чтобы устранить возможные проблемы — а их, похоже, пока немало.

Mercedes приедет в Китай с большим запасом уверенности, однако Альберт-Парк — не совсем типичная трасса Формулы-1, в отличие от Shanghai International Circuit.

Благодаря длинным прямым и более серьёзным зонам торможения необходимость экономить и накапливать энергию должна стать меньшим фактором — а значит, и машинам будет немного легче. К тому же широкие зоны вылета в Шанхае прощают больше ошибок.

Поскольку трасса быстрее, может вступить в силу правило 107 процентов — и это может стать плохой новостью для новичков из Cadillac и уязвимой Aston Martin.

Согласно этому правилу, лучшее время каждого болида должно укладываться в 107% от самого быстрого круга, показанного в первом сегменте квалификации (Q1).

С момента последнего применения этого правила прошло уже больше десяти лет — тогда гонщики HRT Педро де ла Роса и Нараин Картикеян не смогли квалифицироваться на Гран-при Австралии 2012 года.

Однако более быстрые круги могут увеличить разрывы в пелотоне, что может создать проблемы для команд из конца решётки. У команд впереди много работы и совсем мало времени, чтобы всё исправить.