Неудача на последних кругах лишила Red Bull Racing подиума в Бахрейне

Первая гонка в сезоне F1–2022 предвещала быть многообещающей. Макс Ферстаппен и Серхио Перес заняли первый и второй ряд 20 марта на стартовом поле на Гран-при Бахрейна . Но ближе к последним кругам у пилотов Oracle Red Bull Racing начались сложности с болидами, в результате чего оба пилота сошли с трассы и потеряли подиум. Первым в этой гонке финишировал Шарль Леклер, пилот Ferrari, который стартовал с поул-позиции.

На протяжении всей гонки действующий чемпион мира Ферстаппен боролся за лидерство с Леклером, особенно с 17-го по 19-й круги после первого раунда пит-стопов. Но, помимо борьбы за первенство, нидерландская звезда F1 также сражался с рулевым управлением машины в конце гонки. Проблема оказалась серьезной, и Ферстаппен вынужденно сошел с дистанции за четыре круга до финиша.

Ферстаппен и Леклер вели ожесточенную борьбу за лидерство © Getty Images/Red Bull Content Pool

Перес, у которого была стратегическая битва с другим пилотом Ferrari Карлосом Сайнсом на протяжении большей части гонки, начал последний круг с третьего места. Но из-за проблем с мотором Чеко развернуло в первом повороте 57-го круга и он занял 18-е место.

Леклер и Сайнс из Ferrari заняли двойной подиум в Бахрейне с призовыми местами. Это стало первой победой итальянской команды после победы Себастьяна Феттеля на Гран-при Сингапура 2019 года. Льюис Хэмилтон, пилот Mercedes, замкнул тройку победителей, заняв 183-й подиум в своей карьере.

Рассказываем ниже более подробно о непредсказуемой и неудачной гонке для Oracle Red Bull Racing в первом заезде сезона F1–2022.

Макс теряет подиум за 4 круга до финиша

Фанаты действующего чемпиона и просто любители королевских гонок ожидали увидеть на подиуме нидерландского пилота, и это неудивительно. Чемпион мира F1 завершал последние восемь гонок своей титульной кампании 2021 года на трибуне, а 10 из последних 11 гонок в прошлом году он провел, разбрызгивая призовое шампанское.

Ферстаппен даже сменил свой привычный гоночный номер (33) на призовую единицу (1), которая использовалась до этого только Феттелем в составе Red Bull Racing в 2014 году. И нидерландский гонщик выглядел единственным претендентом на победу над Леклером, с которым он стоял в одном ряду на стартовой решетке. Гонка обещала быть интересной.

События на трассе в Бахрейне стали набирать обороты ближе к 15-му кругу, когда Ферстаппен ушел на пит-стоп. Леклер вырвался вперед, но уже на 16-м круге Макс его обогнал, пока гонщик-монегаск из Ferrari ушел на смену резины. Позже борьба возобновилась, где попеременно, на разных поворотах, пилоты Red Bull и Ferrari обгоняли друг друга. Но у Макса начались сложности с машиной.

Борясь с износом шин и проблемами со сцеплением, Ферстаппен в третий раз выехал на пит-лейн на 44-м круге. В этот момент на трассе случилась авария. На 45-м круге выехал автомобиль безопасности – на выходе из третьего поворота остановилась и загорелась машина Пьера Гасли . Это стало большой неудачей для команды Scuderia AlphaTauri , но дало преимущество для Red Bull Racing.

Гонка сводилась к семикруговому спринту до клетчатого флага, но Ферстаппен после возобновления гонки сразу ощутил проблемы с усилителем руля. Ему пришлось замедлиться на 54-м круге, сойдя с дистанции и потеряв возможность взойти на первый подиум в сезоне.

Голландец был близок к подиуму © Getty Images/Red Bull Content Pool

“Это был жестокий финиш гонки для нас, – сказал руководитель команды Oracle Red Bull Racing Кристиан Хорнер . – То, что казалось приличным набором очков [в начале гонки], внезапно испарилось за последние пару кругов. Похоже, что у обеих машин одинаковая проблема, но мы пока точно не знаем, в чем причина. Будем разбираться и точно выяснять, в чем именно дело”.

Хорнер сказал, что последний пит-стоп Ферстаппена вызвал проблему с рулевым управлением.

“Проблема с рулем возникла, когда машину сбросили (с домкрата) на конечных остановках. Я думаю, что это повредило рулевую тягу, поэтому она немного по-разному поворачивала слева направо”, – объяснил он.

“Конечно, он [Макс] разочарован, когда ожидаешь комфортное второе место... До этого у нас был довольно приличный пробег. Команда Ferrari сегодня была немного быстрее нас, но мы тоже постарались”.

Чеко теряет подуим на последнем круге

Другой пилот Red Bull Racing Серхио Перес также имел все шансы на подиум, особенно после выбывания Макса. Чеко перешел на третью позицию и вел стратегическую борьбу за второе место с Карлосом Сайнсом из Ferrari и не пропускал вперед бывшего чемпиона Хэмилтона из Mercedes.

После своего первого пит-стопа на более медленных, но более прочных шинах Pirelli со средним составом Перес выехал на быстрых мягких шинах для борьбы за призовой финиш. Но на последнем, 57-м, круге Чеко сообщил команде по радио о проблеме с двигателем. И буквально после этого его RB18 развернуло в обратном направлении. Мексиканец вслед за своим напарником по команде выбыл из Гран-при Бахрейна.

Серхио Перес был близок к подиуму на последнем круге © Getty Images/Red Bull Content Pool

“Последний круг был жестким для Серхио. Он смог удержать Льюиса позади себя в первом повороте, но затем, к сожалению, возникла проблема [с машиной]. Он ничего не мог сделать с этим”, – сказал Хорнер.

“Ноль очков для нас – это тяжело. Но положительное в этом всем – мы увидели, что у нас была конкурентоспособная машина. Мы могли и боролись за победу в гонке на разных этапах трассы. Это длинный сезон – 23 гонки, но мы должны быстро справиться с возникшими проблемами и оставить это позади”.

Цунода снова набирает очки в Бахрейне

Двенадцать месяцев назад новичок AlphaTauri Юки Цунода привлек к себе всеобщее внимание своим лихим выступлением во время дебюта в F1 в Бахрейне. Тогда 18-летний японец героически сражался с двукратным чемпионом мира Фернандо Алонсо за девятое место в гонке.

Шансов повторить свой триумф в этом году, как казалось после квалификации, у Цуноды не было. Однако японский гонщик AlphaTauri уверенно стартовал на первых кругах, благодаря чему смог войти в топ-10 и принести своей команде желанные очки.

На последних кругах Цунода снова вступил в борьбу с Фернандо Алонсо и его напарником по команде Alpine Эстебаном Оконом. В результате Цунода опередил Алонсо и занял восьмое место в десятке лучших, уступив седьмое место Окону.

Юки Цунода занял почетное восьмое место © Getty Images/Red Bull Content Pool

На вечерней гонке в Бахрейне, кроме Ферстаппена и Переса, также не повезло и Пьеру Гасли. К 45-му кругу машина французского пилота AlphaTauri заглохла и загорелась. Гасли поспешно покинул болид, а гонку на время пришлось остановить. После этого Гран-при Бахрейна для француза закончился.

Следующая остановка: Саудовская Аравия

После трехмесячного отсутствия F1 у нас будет две гонки в неделю. Гран-при Саудовской Аравии состоится уже всего через семь дней после Бахрейна и всего в 1500 км к юго-западу от Сахира на трассе Джидда Корниш.

Если тебе кажется, что мы были здесь только вчера, ты почти прав. Первая прошлогодняя гонка в Саудовской Аравии состоялась в первую неделю декабря, где Ферстаппен и Хэмилтон устроили жаркую битву за первое место. Увидим 27 марта , кто взойдет первым на подиум в Джидде в этом сезоне.