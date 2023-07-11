Red Bull Half Court World Final в Каире
© Mohamed Hosni/Red Bull Content Pool
Баскетбол

Лови мяч: упражнения для баскетболистов

В баскетболе умение доводить свое тело до предела и не переутомляться при этом так же важно, как передача мяча, бросок и защита.
Автор Айжан Нурпеисова/Sean Wright
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В этой статье

Jaylen Brown

Starring for the Boston Celtics in the NBA, Jaylen Brown also runs his own foundation to help disadvantaged children and young adults.

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Содержание

  1. 1
    Спринты
  2. 2
    Спринты с партнером по всей площадке
  3. 3
    17
  4. 4
    Военный жим со штангой
  5. 5
    Наклонный жим
  6. 6
    Прыжки с тягой
  7. 7
    Мертвая тяга
  8. 8
    Питание
  9. 9
    Отдых
Такие игроки NBA, как Коул Энтони, – воплощение трудолюбия и пример для начинающих спортсменов и любителей баскетбола.
“Я просто хочу, чтобы люди уважали то, как тяжело я работаю и чем я пожертвовал, чтобы попасть сюда", – говорит разыгрывающий Орландо Мэджик.
Если в регулярном чемпионате физическая форма имеет большое значение, то в плей-офф она играет решающую роль. В шестой игре финала NBA 2022 года защитник Celtics Джейлен Браун отыграл 44 из 48 минут, набрав при этом 34 очка. Такой уровень интенсивности требует от него снижения содержания жира в организме, последовательного выполнения силовых и кардиотренировок и, конечно же, соблюдения режима питания.
Игрокам Red Bull Half Court тоже не помешает ряд упражнений, которые мы собрали ниже. Они помогут вам прийти в форму и выработать выносливость.
01

Спринты

Для этого упражнения нужно больше пространства, чтобы можно было побегать. Если вы выбрали баскетбольную площадку, то начните с любой из линий: добегите до линии штрафного броска и вернитесь обратно. Затем добегите до хавкорта и вернитесь на исходную линию. Теперь добегите до противоположной линии штрафного броска и вернитесь на исходную линию. И, наконец, пробегите от базовой линии до базовой линии. Если у вас нет возможности тренироваться на площадке, используйте этот шаблон с аналогичными расстояниями в любом другом просторном месте.
Для достижения наилучших результатов следует выполнять от 10 до 15 спринтов 3-4 раза в неделю. На выполнение каждого спринта должно уходить не более 35-40 секунд. Главное преимущество данного упражнения заключается в том, что спортсмены привыкают бегать по площадке без остановки и выполнять быстрые повороты.
02

Спринты с партнером по всей площадке

Для этого упражнения необходим только партнер и место для бега, идеальный вариант – баскетбольная площадка. Для начала вы и ваш партнер должны встать на одной линии. Первый игрок бежит к противоположной линии, касается ее, поворачивается и возвращается в исходную точку с максимально возможной силой. Второй игрок делает то же самое, первый отдыхает. Постарайтесь выполнить три серии по 10-12 упражнений с пятиминутным отдыхом между ними. Опять же, если у вас нет доступа к площадке, имитируйте дистанцию и сеты.
Игроки, выполняющие спринты с партнерами на всю площадку, будут готовы к многократным пробежкам по площадке во время переходов и быстрых отрывов, которых в баскетболе очень много.
03

17

Это основные упражнения для тренировки баскетболистов, и они могут выполняться как в одиночку, так и всей командой. Каждый игрок начинает с боковой линии и выполняет спринт до противоположной боковой линии несколько раз. Цель – 17 раз не более чем за 70 секунд. Необходимо выполнить три сета с трехминутным отдыхом между ними. Данное упражнение помогает развивать скорость в быстром темпе.
Разновидностью 17 является 17/13/6. Для выполнения этой вариации сначала выполняется упражнение 17, но вместо трех минут отдыха дается только 60 секунд. За это время вы пробежите до боковой линии и обратно 13 раз. Вместо 65-70 секунд вы получите только 45 секунд. Выполнив 13 раз, отдохните 45 секунд, а затем пробегите от боковой линии до боковой линии шесть раз. При выполнении серии из шести раз на выполнение упражнения отводится всего 30-35 секунд.
04

Военный жим со штангой

Для выполнения военного жима вам понадобится штанга или гантели. Если вы используете штангу, то держите ее чуть ниже уровня глаз и поднимите вес прямо вверх до локтевого сгиба, а затем опустите обратно. Если вы выбрали гантели, следуйте тому же принципу, но перемещайте отдельные гири одновременно. Ваша цель – выполнить три сета по 10-12 повторений. Военный жим – это упражнение, которое в основном направлено на плечи, но при этом развивает общую силу верхней части тела.
Сильные плечи очень важны для бросков, и военный жим поможет вам попадать в конце игры и с более глубоких точек. Кроме того, когда вы ведете мяч и делаете отскок, вы часто получаете удар по плечам от игроков соперника. Сильные плечи помогут вам выдержать этот контакт.
Тренировки могут помочь улучшить броски, особенно под конец игры

Тренировки могут помочь улучшить броски, особенно под конец игры

© Jon Lopez/Red Bull Content Pool

05

Наклонный жим

Для выполнения наклонного жима вам понадобятся тренировочная скамья и штанга или пара гантелей. Игроки ложатся на наклонную скамью, берут вес и поднимают его вертикально до полного разведения локтей и касания груди, затем повторяют снова. Цель – выполнить три подхода по 10-12 повторений.
Движение жима с наклоном заставляет игроков поднимать вес, что, в свою очередь, способствует улучшению дальности броска. В конце игры, когда вы устанете, это упражнение поможет вам, так как у вас будет больше силы в верхней части тела и вы сможете выполнить больше бросков. Наклонный жим помогает нападающим и центровым игрокам.
06

Прыжки с тягой

Прыжки с места – одно из лучших упражнений для развития силы в нижней части тела, которое можно выполнять с гантелями. Начните с положения руки на боку, в каждой руке по гантели, приседайте до параллели коленей и ягодиц и резко поднимайтесь вверх, полностью разгибая ноги и подпрыгивая как можно выше. Для достижения наилучших результатов выполните пять подходов, каждый из которых должен длиться около 30 секунд.
Прыжки с отягощением на корточках способствуют улучшению вертикального прыжка игрока. Они также помогут улучшить такие баскетбольные навыки, как бросок и блокирование бросков.
07

Мертвая тяга

Подъемы со штангой являются одним из наиболее важных упражнений в пауэрлифтинге и направлены в основном на развитие мышц нижней части спины, подколенных сухожилий и ягодиц. Для выполнения подтягиваний вам понадобится штанга или гантели. Начните с того, что положите штангу на пол перед собой и поставьте ноги на ширине плеч. Затем возьмите штангу и поднимите вес вверх, не сгибая спины. Теперь вы будете стоять прямо, а вес будет находиться в районе нижнего пресса. И, наконец, снова согнитесь в талии и верните штангу на пол. Для достижения наилучших результатов следует выполнять три подхода по шесть повторений с весом, примерно в полтора раза превышающим вес вашего тела.
Дедлифты (мертвая тяга) практически сразу же способствуют повышению прыгучести и общей скорости игрока. Подъемы с отягощением – это комплексное упражнение, в котором одновременно работают более пяти мышц. Они улучшают гибкость и мышцы бедер, что крайне важно для ускорения и прыжков.
08

Питание

Здоровое питание – ключевой фактор для поддержания физической формы, так как именно оно является топливом для организма. Баскетболистам необходимы углеводы для получения энергии и белки для наращивания мышечной массы. Идеальный рацион включает в себя несколько порций фруктов и овощей. В рацион также входят цельные злаки, морепродукты и бобовые, например, фасоль. Баскетболисты много и часто тренируются, поэтому для них полезно принимать пищу 4-5 раз в день и делать пару перекусов. Такие полезные закуски, как йогурт, фрукты и энергетические батончики, отлично подходят для перекуса до и после тренировок и игр. Также следует стремиться к снижению общего потребления жиров.
Red Bull Half Court требует от игроков отличной физической формы

Red Bull Half Court требует от игроков отличной физической формы

© Markus Berger/Red Bull Content Pool

09

Отдых

Отдых также очень важен для баскетболистов. Один или два дня в неделю следует посвящать отдыху, чтобы дать организму возможность восстановиться после тренировки. Во время отдыха восстанавливаются поврежденные мышцы и восполняется запас энергии, гликогена. Отдых также снижает вероятность переутомления, которое может привести к травмам, усталости и даже депрессии.
Вывод
Если вы начинаете заниматься спортом с умеренно здоровой фигурой, то знайте, что при регулярном выполнении этих упражнений вы сможете привести себя в баскетбольную форму примерно за 6-8 недель. Хотя посещение тренажерного зала или площадки может повлиять на результаты еще лучше и быстрее, поскольку у вас будут соответствующее оборудование и моральная поддержка, можно привести себя в отличную форму и дома. Неважно, на какой позиции вы находитесь и какими баскетбольными приемами владеете, все это можно улучшить, если быть в форме.

В этой статье

Jaylen Brown

Starring for the Boston Celtics in the NBA, Jaylen Brown also runs his own foundation to help disadvantaged children and young adults.

United StatesUnited States
Профиль атлета
Баскетбол