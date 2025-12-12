© DICE/Electronic Arts
esports
Battlefield 6: деңгейді қалай тез көтеруге болады
Көзің түсіп жүрген винтовка 50 деңгейге дейін құлыптаулы ма? Уайымдама, бұл нұсқаулық Battlefield 6-да тәжірибені қалай тез жинауға болатынын түсіндіреді.
Тапсырмалар мен гаджеттерді қарап шыққаннан кейін, енді Battlefield 6-дағы тағы бір маңызды тақырыпқа — XP-ге тоқталатын кез келді. Армандаған қару мен оның қосымшаларын мүмкіндігінше тез ашқың келсе, міне, достарыңнан қалып қоймауға көмектесетін толыққанды нұсқаулық. Ол үшін Gotaga секілді ойнаудың қажеті жоқ.
Ескерту: біз бес секундта 10 деңгей беретін глитчтер мен эксплойттарды қарастырмаймыз. Егер саған сол керек болса — Portal (Портал) режиміне көш. Бұл нұсқаулық жүлделерді өз күшімен, классикалық жолмен алуды қалайтын ойыншыларға арналған.
01
Негізгі қағидалар
Қай режимде ойнасаң да, XP-ді максимумға жеткізу үшін мына кеңестерді есте сақта:
- Нысанды мүмкіндігінше ұзақ ұстап тұр. Қарсыласты жою маңызды болғанымен, нысанды қорғау немесе шабуыл жасау саған XP көбейткішін береді.
- Қолдау көрсетуші (Support) ретінде ойна. Тірілту, оқ-дәрі жәшіктері және дәлізді қауіпсіз ұстап тұруға мүмкіндік беретін қалқан — мұның бәрі Support класын автономды етеді. Ал осылайша ұпай жинау да әлдеқайда жеңіл.
02
Бустерлерді қос
Бұл қарапайым нәрсе сияқты естіледі, бірақ шындыққа келсек: Battlefield 6-ның басты мәзірі аса интуитивті емес. Мәзірде тұрған кезде сол триггерді бас (PlayStation — L2, Xbox — LT, PC — W), сонда бустерлерді қосуға болады. Мұны матчтың ортасында да жасауға мүмкіндік бар.
Ал егер топпен ойнайтын болсаң, саған автоматты түрде +5% XP бонусы беріледі.
03
Тапсырмаларды орында
Ойынды әр іске қосқан сайын XP-ді тез жинағың келсе, Тапсырмалар (Challenges) бөліміне қарап отыр. Күнделікті және апталық тапсырмалардың әрқайсысы 5 000–10 000 XP береді — деңгей көтеруді айтарлықтай жылдамдатады.
04
Бот әдісі
Егер мүлде жаңалықтан тыс өмір сүрмесең, соңғы уақытта AI қаншалықты тез дамып жатқанын байқаған шығарсың, Battlefield 6-да ол әлі Терминатор деңгейіне жеткен жоқ. Кілтсіз жоюларды тізбектеп жинаудың ең тиімді тәсілдерінің бірі — жеке ойын құрып, оған пароль қою, сонда матчқа тек боттар ғана қосылады. Бұл ең қызық тәжірибе болмаса да, бірақ мақсатың кеңейтілген дүкендер және басқа да қосымшаларды ашу болса, бұл тәсілді міндетті түрде қарастыруға тұрарлық.
Мұны жасау үшін Community (Коммьюнити) бөліміндегі кез келген Infantry-only (тек жаяу әскер) режиміне өтіп, Create Game (Ойынды құру) таңда. Төмен жылжып, Password (Құпиясөз) тауып, қалаған құпиясөзіңді енгіз. Матчты іске қос — болды, дайынсың.
Оны алдыңғы кеңестермен біріктірсең, деңгейіңді өте жылдам көтере аласың.
Енді тек матчқа кіріп, жаңа дәреженің қызығын көру ғана қалды.