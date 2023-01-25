Польза дудлинга: 7 причин попробовать рисовать

Думаешь, что рисование – это просто способ скоротать время? Подумай еще раз. Исследования доказывают, что этот нестареющий вид искусства может способствовать нашему благополучию самыми разными способами.

Если ты чувствуешь желание порисовать, то Red Bull Doodle Art – это твой шанс выразить себя. Именно твое творение может пройти весь путь до Мирового финала в Амстердаме.

Рисование - это занятие в любое время и в любом месте © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Вот лишь несколько причин, почему мы, люди, любим рисовать и почему это так полезно для нас:

01 Дудлинг – это доступно

Если ты задаешься вопросом, как начать рисовать, тебе не понадобятся модные принадлежности или специальное оборудование. Единственные необходимые ресурсы – это ручка и бумага. И тебе не нужно ни к чему подключаться, кроме своего воображения.

02 Рисование пробуждает внутреннего ребенка

Помнишь те дни, когда воображение властвовало над тобой? Когда ты чувствовал себя свободно, спонтанно, игриво и погружался в свое творчество? Дудлинг пробуждает эти чувства и дает толчок изобретательности.

Рисование может развить творческий потенциал © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

03 Дудлинг снимает стресс

Дудлинг может дать передышку от того, что тебя напрягает. Позволяя своему разуму блуждать с помощью дудлинга, ты можешь избавиться от негативных мыслей, а творческий подход, как считается, успокаивает ту часть мозга, которая связана с беспокойством.

04 Рисование – это способ выплеснуть все наружу

Тебе нужно выговориться, но ты не можешь найти слов? Исследование, проведенное в Калифорнийском университете, показало, что люди могут использовать дудлы для выражения своих эмоций. Это еще один способ рассказать свою историю.

Дудлы могут помочь самовыразиться © bause.at

05 Рисование – генератор идей

Приходилось ли тебе когда-нибудь сосредоточенно работать над идеей или решением, а потом понять, что у тебя просто ничего не получается? Попробуй рисовать, чтобы освободить свой разум. Пока мысли блуждают, ты стимулируешь свою креативность, а подсознание делает свое дело. Когда ты вернешься к своей проблеме, ты даже удивишься, но у тебя появятся свежие идеи, которые неожиданно всплывут на поверхность.

06 Дудлинг улучшает память

Это может показаться нелогичным, но исследования также показали, что люди, которые рисовали, слушая лекцию или даже телефонное сообщение, смогли сохранить больше информации. Почему? Одна из теорий заключается в том, что рисование заставляет наш мозг работать. Это даже может помочь не заснуть, когда нам скучно.

07 Дудлинг развивает артистизм

Интересуетесь, как стать лучше в рисовании или в искусстве в целом? Многократное повторение рисования от руки, даже базовых форм, тренирует мышцы и мозг, постепенно развивая навыки. А состоявшиеся художники других направлений иногда используют дудлы для того, чтобы вдохновиться. Независимо от того, кто ты, дудлинг – это ключ к тому, чтобы открыть в себе художника.

Red Bull Doodle Art приглашает тебя воспользоваться своим воображением и поделиться навыками рисования с миром. Ты можешь узнать больше о дудлах и о том, как отправить свой рисунок, здесь .