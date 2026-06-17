Самые культовые места для «Прыжка веры» в истории Assassin's Creed

Assassin’s Creed — это гораздо больше, чем просто то, что подразумевает название: за убийствами и оружием этой долголетней франшизы скрывается акцент на невероятных паркурных трюках , огромных прыжках и, в частности, на невероятных прыжках, которые начинаются на большой высоте и заканчиваются в глубине стога сена. Эти прыжки, получившие название «Прыжок веры», стали неотъемлемой частью серии: их используют не только для демонстрации высоких обзорных точек и потрясающих видов, но также в связи с более глубоким значением для Братства ассасинов и в качестве мест для «синхронизации» в игровом процессе — но они еще и выглядят потрясающе, давая отличное укрытие в стоге сена.

Прежде чем мы углубимся в тему, посмотри, как четверо спортсменов выполняют четыре вполне реальных «Прыжка веры»:

В преддверии выхода Assassin's Creed Black Flag Resynced вспомним некоторые из самых знаковых и невероятных «прыжков веры» из всей серии — от культовых достопримечательностей до грандиозных сцен из блокбастеров, а некоторые из них даже мифические.

01 Собор Нотр-Дам — Assassin's Creed Unity

Сначала отправляемся в Париж, Францию, где разворачиваются события игры Assassin's Creed Unity 2014 года. На фоне Французской революции ты погружаешься в роль Арно Дориана, и среди просторных городских улиц, заполненных пешеходами, можно взобраться на собор Нотр-Дам и увидеть, как NPC практически превращаются в крошечных муравьёв.

The Original Red Bull Энергетический напиток Red Bull Узнать больше

Нотр-Дам — это настоящий вызов для навыков паркура: подъем на собор сам по себе сложен, с множеством крошечных выступов и замысловатых углов, которые предстоит преодолеть, но какое это восхождение! Пока ты карабкаешься, можешь насладиться величием собора и его богатыми деталями. Как только окажешься наверху, тебя ждет точка синхронизации, а также прыжок «Прыжок веры», который в мгновение ока спустит тебя вниз.

02 Молния Зевса — Assassin’s Creed Odyssey

Действие Assassin's Creed Odyssey разворачивается в Древней Греции и представляет собой эпическую историю, пронизанную мифологией. По всей карте разбросаны высокие горы, огромные сооружения и невероятные статуи, в том числе гигантская скульптура Зевса.

Можно взобраться на эту массивную скульптуру, где Зевс запечатлен в позе, готовой метнуть молнию, и даже добраться до конца его огромной молнии, где тебя ждет точка для «Прыжка веры». Среди множества точек «Прыжка веры» во всей серии это место, без сомнения, одно из самых невероятных!

03 Собор Святого Креста, Акко — Assassin's Creed

Первая игра серии познакомила нас с миром ассасинов, а также с эффектными паркурными трюками, которыми славится франшиза, и с механикой лазания. Действие Assassin's Creed разворачивается на Святой Земле, где хватает зданий и мест для лазания, а Собор Святого Креста в Акре — самое высокое здание в игре — предлагает отличную точку, с которой можно взобраться наверх и спрыгнуть вниз.

Можно взобраться прямо на его шпиль, а затем на сам крест, откуда открывается потрясающий вид на окрестности, прежде чем прыгнуть в стог сена. Само восхождение может оказаться довольно сложным, так как предстоит преодолевать множество разных поверхностей и уступов, но это того стоит: великолепный вид и эффектный прыжок делают это приключение настоящим подвигом.

04 Гора Хаккё — Assassin’s Creed Shadows

Перенесемся в феодальную Японию из Assassin's Creed Shadows, где тебя ждет масса возможностей для восхождения на высокие башни, внушительные замки и большие горы. Самая высокая из них — гора Хаккё — открывает обширный обзор и предлагает совершить невероятный прыжок.

Спрятанная в юго-восточном углу карты игры, гора Хаккё может похвастаться непревзойденным видом на окрестности — отсюда открывается потрясающий вид на деревья и близлежащую реку — и, конечно же, ждет впечатляющий прыжок. Кстати, добравшись до этого места, ты также получишь достижение или трофей в зависимости от платформы.

05 Биг-Бен — Assassin's Creed Syndicate

Конечно, Биг-Бен официально означает колокол, находящийся внутри Элизаветинской башни, но так повсеместно называют всю эту культовую башню — и эта лондонская достопримечательность появляется в Assassin's Creed Syndicate, чтобы совершить с нее прыжок. В этой игре, действие которой происходит в викторианскую эпоху, можно взобраться на все 96 метров этой огромной башни, а на самой вершине откроется вид на всю окрестность и, конечно же, тебя ждет «Прыжок веры».

В AC Syndicate способности близнецов Фрай к использованию крюка позволяют подниматься чуть быстрее, но также можно идти медленно и осторожно, наслаждаясь всем великолепием башни и впитывая виды викторианского Лондона с его дымящимися трубами и всем остальным.

06 Вершина Фаннараки, Норвегия — Assassin's Creed Valhalla

Действие Assassin's Creed Valhalla в основном разворачивается в Англии, но одни из самых захватывающих видов в игре можно увидеть в Норвегии, на родине главного героя Эйвора. Здесь тебя ждут огромные заснеженные горы и невероятные полярные сияния, озаряющие небо — в этих краях есть что исследовать, а главное, здесь находится самая высокая горная обзорная площадка в игре — вершина Фаннараки.

Впереди тебя ждет огромный подъем, но это компенсируется невероятно живописным видом, а как только доберешься до вершины, тебя будет ждать точка «Прыжка веры», откуда можно спуститься вниз за долю секунды по сравнению с тем, сколько времени ушло на подъем. Сам прыжок будет стоить всех усилий, когда ты будешь стремительно падать к земле.

07 Джекдоу — Assassin's Creed IV: Black Flag

Джекдоу — культовый корабль в Assassin's Creed: Black Flag © Ubisoft

Джекдоу — твой верный корабль на протяжении всей игры Assassin's Creed IV: Black Flag, который будет полностью обновлен во всем своем великолепии в грядущем ремастере Black Flag Resynced , и он служит отличной отправной точкой для прыжков, которую можно разместить в самых разных местах. На фоне бескрайнего моря ты сможешь насладиться потрясающими видами, поднявшись на целых 45 метров по мачте и прыгнув в океан. В «Black Flag» есть и другие точки, подходящие для «Прыжка веры», но Джекдоу — одна из самых культовых, и в Black Flag Resynced она, без сомнения, станет еще лучше.