Составить список лучших выступлений Red Bull SoundClash – задача не из легких. Это мероприятие заставляет музыкантов работать на пределе своих творческих возможностей, создавая бесчисленное множество замечательных моментов, которые демонстрируют талантливые артисты и группы. Но если вы ищете выступления, которые действительно расширили границы, то обратите внимание на эту впечатляющую подборку.

1. Snoop Dogg vs Ghostland Observatory – остров Саус-Падре, США, 2011 г.

В далеком 2011 году на юге Техаса Snoop-D-O-Double-G привез своих Snoopadelics на битву веков против остинского электро-рок-фанк-дуэта Ghostland Observatory. Во время раунда Takeover (в котором артист исполняет одну из самых любимых песен своего соперника) Ghostland Observatory исполнили Drop It Like It's Hot так, словно это была их собственная песня. После незабываемого кавера Снупа на песню Дэвида Боуи Fame это был SoundClash, на который должны равняться все остальные.

2. Reality Check vs New Level – Гамбург, Германия, 2017 г.

В этом эпическом поединке 2017 года столкнулись лучшие представители рэп-сообщества Германии. Samy Deluxe, Eko Fresh и Afrob – команда Reality Check выступила против команды New Level в составе LGoony, Soufian и Crack Ignaz на глазах у 5000 зрителей в шоу, которое было наполнено шоковыми моментами и сюрпризами (Haftbefehl, Trettmann, Celo & Abdi, Capo, Ahzumjot, Khalid, Ferris MC, Telly Tellz, Azzi Memo, Eno, Nate57 и Van Holzen составили шикарный список специальных гостей!)

3. Dubioza Kolektiv vs S.A.R.S. – Зеница, Босния и Герцеговина, 2014 г.

В 2014 году состоялся дебют Red Bull SoundClash в городе, который славится своим культурным разнообразием – Зенице в Боснии и Герцеговине. Там боснийская авангардная даб-рок-группа Dubioza Kolektiv выступила против сербских альт-рокеров S.A.R.S., устроив новаторское шоу. В раунде Takeover Dubioza Kolektiv вгрызлись в трек S.A.R.S. Buđav lebac (ставший хитом в обеих странах благодаря силе интернета). Обе группы смешали поп, рок, регги, хип-хоп, блюз и многое другое, чтобы покорить публику.

4. Шелли (FKA DRAM) vs Westside Boogie – Атланта, США, 2021 г.

5 мин. Shelley – Broccoli Shelley drops his breakout hit Broccoli at Red Bull SoundClash Atlanta where he's joined by Westside Boogie.

Зажигая толпу на площадке The Eastern в районе Рейнольдстаун в Атланте, товарищи по лейблу Love Renaissance (LVRN) Шелли (FKA Dram) и Вестсайд Буги на один вечер отложили в сторону свои семейные узы и устроили тотальную акустическую битву. Рэпер Шелли, казалось бы, имел преимущество перед публикой родного города, но уверенный поток уроженца Комптона Westside Boogie обеспечил равные условия. Особым событием стало то, что Шелли исполнил свой прорывной хит Broccoli, номинированный на “Грэмми”, и присоединился к Westside Boogie (заменив Lil Yachty) для временного совместного перемирия во время раунда Takeover.

5. Lena vs Bausa – Штутгарт, Германия, 2019 г.

8 мин. Lena & Bausa perform 99 Luftballons and 99 Schuhkartons Lena & Bausa perform 99 Luftballons & 99 Schuhkartons live at Red Bull SoundClash.

Немецкий рэпер, певец и мультиинструменталист Бауса выступил против всех желающих на феноменальном All Against Bausa SoundClash в Штутгарте в 2019 году. Мероприятие было наполнено удивительными моментами (например, выступлениями Azet & Zuna feat. Dhurata Dora и зажигательным фристайлом Juju), но наибольшие аплодисменты вызвал раунд The Cover. Немецкая суперзвезда певица Лена начала выступление, исполнив классическую песню Нены 80-х 99 Luftballons, а Бауса внес свою лепту и переделал песню, в результате чего артист показал своему оппоненту крутой пример!

6. Rico Nasty vs Danny Brown – Чикаго, США, 2021 г.

3 мин. Danny Brown – Ain't it Funny Danny Brown delivers an epic performance of his song Ain’t it Funny at Red Bull SoundClash Chicago.

Серия Red Bull SoundClash 2021 года завершилась в городе ветров на высочайшем уровне: молодость рэп-певца Рико Насти столкнулась с опытом иконы хип-хопа Дэнни Брауна в Radius в Чикаго. Два разных и, казалось бы, противоположных таланта использовали весь свой слуховой арсенал для битвы, которая разгорелась с первых раундов, о чем свидетельствует эпическое исполнение Брауном песни Ain't It Funny во время Warm Up.

7. Wale vs Tokyo Police Club – Вашингтон, США, 2010 г.

В 2010 году около 2000 человек заполнили специально созданную открытую площадку на знаменитой Пенсильвания-авеню для проведения совершенно уникального SoundClash. На фоне здания Капитолия США местная звезда хип-хопа Wale сразился с оппонентами из инди-рока Tokyo Police Club в иногда жарком, но всегда уважительном фоновом разговоре противоположных сторон музыкального спектра. В итоге, по решению публики, победу одержали гости из канадской провинции Онтарио.

8. Yabai T-Shirts yasan vs Taiiku Okazaki – Чиба, Япония, 2022 г.

В качестве редкого проявления солидарности перед столкновением рок-группа из Осаки Yabai T-Shirts yasan и поп-панкер из Киото Taiiku Okazaki выпустили совместный трек, получивший довольно широкое признание. Однако, когда пришло время заполнить шумом зал Makuhari Messe, все благие намерения были отброшены. Посмотрите на то, что получилось в результате SoundClash на века, в плеере выше.