Фристайл-цирк Фабиана Бёша на лыжах: зрелище, от которого захватывает дух

Фабиан Бёш завоевал мировые титулы, золотые медали X Games и стал вирусной звездой, совершив Double Front Flip на огромном лыжном трамплине. Однако с его новым проектом, Circus Bösch, этот веселый швейцарский фристайлер по-настоящему нарушил границы возможного, изменив правила игры в своем спорте.

Забудьте о клоунах и укротителях львов — в Цирке Бёш Фабиан превратил легендарную вершину Шильтхорна в швейцарских Бернских Альпах в настоящий фристайл-цирк. Он использовал трапеции, прыгающие мячи и снежные перила, чтобы показать зрелище с уникальными трюками, которые выводят лыжный фристайл на совершенно новый уровень.

Смотри видео выше и присоединяйся к Цирку Бёш, а затем узнай, как Фабиан Бёш превратил свою мечту в реальность.

Фристайл на лыжах Фабиана Бёша раздвигает границы спорта © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

Открой для себя Цирк Бёш

В Цирке Бёш Фабиан использует различные элементы, напоминающие необычное место— спортзал. Годы тренировок с гимнастическими мячами стали источником идеи, но вместо того чтобы использовать их для фитнеса, он решил использовать на лыжном трамплине. Так родился цирк, в котором появились мячи, зарытые в снежные вулканы, специально созданная трапеция, классическая канатная дорога и многое другое.

Познакомься с уникальными элементами, которые были задуманы для Цирка Бёш:

От идеи до её воплощения в реальность:

Хотя идея для Circus Bösch возникла в голове Фабиана, реализовать такой грандиозный парк и уникальные трюки было бы невозможно без необходимой помощи. К счастью, у него была сильная команда, которая помогла воплотить его видение в жизнь. Швейцарская компания Helvepark, известная разработкой и строительством инновационных снежных парков, приняла вызов создать этот цирк на вершине горы — задача, которая уж точно не была легкой.

Компания Helvepark тесно сотрудничала с Фабианом, чтобы создать уникальные трапеции и конструкции для рейлов, которые позволяли ему выполнять свои трюки. Менеджер проекта Свен Толлер говорит: "Мы никогда не реализовывали ничего подобного. Эти элементы никогда не строились так, и мы бы сами никогда не придумали такое сами."

The idea for Circus Bösch took shape on a computer first © Red Bull The construction took a core team around two weeks to finish © Jan Cadosch Fabian Bösch admires his finished circus © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool Цирк Бёш открыт и готов к развлечениям © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool The circus tent big air and upside-down rail © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool Yes, that is a trapeze swing he's aiming for © Jan Cadosch/Red Bull Content Pool The bouncy balls take a starring role after sparking the idea © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

Helvepark проектирует, строит и обслуживает снежные парки для горнолыжных курортов, выполняя такую специфическую работу, что иногда им приходится создавать собственные инструменты для выполнения некоторых задач. Основным элементом арены стал большой трамплин с узким подъемом, с которым команда была уверена в успехе — все параметры, такие как траектория и время в воздухе, были рассчитаны. Однако создание уникальных элементов стало гораздо более сложной задачей.

«Строители парка из Helvepark спрашивали меня, как лучше расставить различные элементы, но я сам не знал больше, чем они», — объясняет Бёш. «Нам пришлось опробовать множество вариантов и полагаться как на наш опыт, так и на интуицию, когда мы строили эти элементы.»

Bösch and the team had to figure out things like building upside-down rails © Jan Cadosch/Red Bull Content Pool Строители парка из Helvepark спрашивали меня, как лучше расставить различные элементы, но я сам не знал больше, чем они Fabian Bösch

Команда разработала 3D-план, основываясь на идеях Бёша, а затем привлекла специалистов по металлоконструкциям и монтажников, чтобы создать трапеции, канаты и качели, необходимые для воплощения цирка. В общей сложности команда из пяти человек провела две недели, строя арену цирка. «Результат был абсолютно непредсказуемым, но интуиция моя и остальных работников подсказывала, что это может сработать», — вспоминает Толлер. «Мы многому научились в этом проекте: как гимнастические мячи ведут себя на холодном снегу, как работает перевернутый рейл, как близко нужно размещать трапецию к трамплину. То, как Фабиан затем катался по всему этому, становясь все более точным с каждым разом, было впечатляюще».

От первого трюка до идеального приземления

1 мин. Circus Bösch's upside-down rail Freestyle skier Fabian Bösch tries a new trick where he skis upside down on a rail. After several failed attempts, he masters this unique trick.

Тренировки Фабиана Бёша для Circus Bösch начались в спортзале. Он всегда работал с гимнастическими мячами, поэтому знал, как они будут реагировать, и мог примерно представить, как это будет ощущаться на лыжах. Однако с учетом всех новых и уникальных элементов, ему постоянно приходилось взвешивать риски и оценивать свои шансы. После того как он попробовал несколько запланированных трюков на снегу, он сказал: «С того момента я понял, что это может сработать».

Тем не менее, Бёш планировал всего 10 дней на горе, чтобы выучить все запланированные трюки — всего 12. Однако из-за плохой погоды эти 10 дней сократились до трех. 12 новых трюков нужно было выучить и приземлить за три дня. Это было очень напряженно.

1 мин. Circus Bösch's trapeze swing Freestyle skier Fabian Bösch tries a new trick in which he performs a front flip using a harness. After several failed attempts, he masters this unique trick.

Бёш почувствовал всю интенсивность проекта: «Цирк Бёш был по ощузениям сложным, как участие в большом соревновании. Особенно тяжело было справляться с маленькими падениями — подходить к препятствию 30 раз и 30 раз не справляться. На соревнованиях я один, и когда ошибаюсь, это беспокоит только меня. В Цирке Бёш на горе было 20 человек. Ты не хочешь разочаровать никого».

1 мин. Bösch shows his tricks on the slackline Freestyle skier Fabian Bösch tries a new trick in which he slides over a slackline with a ski. After several failed attempts, he masters this unique trick.

Кто такой Фабиан Бёш?

Фабиан Бёш родился 6 июля 1997 года в Энгельберге, Швейцария. Сегодня он является одним из ведущих фристайл-лыжников мира, обладателем титулов чемпионата мира FIS по слоупстайлу и биг-эйру, а также золотой медали X Games. Хотя последние годы он завоевывал популярность благодаря своим креативным видеоработам, кульминацией которых стал проект Цирк Бёш, в ближайшие два года Фабиан планирует сосредоточиться на участии в соревнованиях, с особым вниманием к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии.

Fabian Bösch is one of the freeskiing's most creative minds © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool Я очень благодарен, что мне выпадает возможность работать над такими проектами, и надеюсь, что в будущем появится еще один, где я смогу исследовать последовательности движений и трюки Fabian Bösch