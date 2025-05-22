Counter-Strike 2: команды, нацеленные на славу мейджора

В прошедшем турнире PGL Astana 2025 призовой фонд составил 1,25 миллиона долларов США. Команда Team Spirit стала победителем, а медаль MVP получил Данил «donk» Крышковец. Теперь кибермир затаив дыхание ждет мэйджор в США.

Первый мейджор-турнир Valve на территории США за последние семь лет по Counter-Strike отправляется в Техас на мейджор 2025 BLAST.tv Austin, где разыгрывается призовой фонд Counter-Strike 2 в размере 1,25 миллиона долларов США. Более 30 команд поборются за приз турнира, который станет одним из крупнейших Counter-Strike событий года. Нет сомнений, что в преддверии финала, по мере прохождения этапов, борьба будет очень плотной, а поскольку это первый CS2 Major 2025 года, ставки еще выше, так как команды стремятся произвести впечатление.

BLAST.tv Austin Major проходит в течение всего июня, а плей-офф стартует 19 июня. На протяжении всего месяца BLAST.tv Austin Major будет домом для лучших команд мира по Counter-Strike. Кто участвует в соревнованиях и какие команды находятся в прекрасной форме перед началом лета? Давайте посмотрим.

Что такое BLAST.tv Austin Major 2025 и почему он имеет значение?

Создатель Counter-Strike 2 компания Valve сотрудничает с различными организаторами турниров, чтобы воплотить в жизнь элитные соревнования, а вершиной соревновательного CS2 является один из двух ежегодных Major-турниров. Первый из них, BLAST.tv Austin Major, пройдет в июне в Остине, штат Техас, и станет первым Major-турниром Valve в США за последние семь лет.

Поскольку мероприятие санкционировано Valve, это не только означает, что оно имеет официальную печать одобрения от разработчиков игры, но и является четким показателем того, что это серьезное событие высокого уровня, на которое стоит настроиться. Это соревнование, к которому стремятся команды, о котором можно слагать легенды и делать игрокам имена.

Познакомься с командами, за которыми стоит следить

Сцена CS2 определяется солидным количеством возвращающихся команд и легендарных организаций - многие из них стали синонимами игры. Глобальная турнирная таблица Valve рисует картину положения лучших команд мира, но под поверхностью каждой из них скрывается нечто большее. Давайте разберем некоторых из главных претендентов, нацеленных на славу мейджора.

01 Команда Vitality

Регион : Европа

Состав :

Дэн 'apEX' Мадесклер

Матье 'ZywOo' Эрбо

Шахар 'flameZ' Шушан

Уильям 'mezii' Мерриман

Робин 'ropz' Кул

Команда, занимающая первое место в мире по состоянию на 5 мая: Team Vitality была главной фигурой на сцене Counter-Strike с момента создания своего состава в 2018 году. С тех пор команда прошла через разные обличья, но Дэн 'apEX' Мадесклер и Матье 'ZywOo' Гербо были в основе состава с момента появления Vitality на сцене. Team Vitality постоянно боролась за первые места в серьезных соревнованиях, но именно BLAST.tv Paris Major в 2023 году стал для них настоящим событием.

Эта победа вошла в историю Counter-Strike: Vitality стала первой организацией, выигравшей мейджор на родной земле, а большие результаты продолжаются до сих пор. В 2023 году Vitality стали чемпионами BLAST Premier: World Final, а в 2024 году завоевали трофеи Intel Extreme Masters в Кельне, в 2025 году - в Катовице и Мельбурне. В Остине Team Vitality ждет очередной мейджор, но смогут ли они продолжить свой путь в таком же темпе?

02 Команда Team Spirit

Регион : СНГ

Состав :

Леонид "chopper" Вишняков

Борис "magixx" Воробьев

Мирослав "zont1x" Плахотя

Данил "donk" Крышковец

Дмитрий "sh1ro" Соколов

Занимая на данный момент четвертое место в мире, Team Spirit существуют уже почти десять лет, но показали свою силу только в последние несколько лет. Райфлер Борис "Magixx" Воробьев демонстрирует упорство и яркие моменты клатча на протяжении многих турниров, а молодой вундеркинд Данил "donk" Крышковец уже успел заявить о себе, несмотря на то что ему всего 18 лет. Прошлый год стал переломным для команды, начав с трофея IEM Katowice 2024 на Spodek Arena, одолев FaZe Clan со счетом 3:0.

Затем они выиграли трофей BLAST Premier: Spring Final 2024, победив Natus Vincere, а затем заняли второе место на BLAST Premier: World Final 2024. С трудом пробившись на Perfect World Shanghai Major 2024, Team Spirit преодолели стадию Elimination и вышли в плей-офф, где одолели Team Liquid, Mouz и FaZe Clan и взяли свой первый трофей на Major. Теперь, когда мейджор в Остине не за горами, сможет ли Team Spirit добавить еще одну победу на мейджоре к своей растущей легенде? На пути к мейджору в Остине команда настроена серьезно, доказав это победой в PGL Astana 2025.

03 Команда MOUZ

Регион : Европа

Состав :

Адам 'torzsi' Торжаш

Дориан 'xertioN' Берман

Джими 'Jimpphat' Сало

Людвиг 'Brollan' Бролин

Лотан 'Spinx' Гилади

MOUZ, также известная как mousesports, существует на сцене с 2002 года и уже более двух десятилетий находится в авангарде Counter-Strike. Нынешняя итерация команды в CS2 продолжила захватывающую игру и выступления на LAN, собрав топ-10 на нескольких соревнованиях, и даже заняла первое место на PGL Cluj-Napoca 2025 в феврале с новым составом.

Благодаря сплоченному составу, который в основном играет вместе уже много лет, включая снайпера Адама "torzsi" Торжаша, MOUZ продолжают стремиться к высоким результатам, а с текущим рейтингом Valve, занимающим второе место в мире, можно уверенно сказать, что они будут стремиться к высоким результатам и на мейджоре в Остине.

04 Команда G2 Esports

huNter- — сердце и душа этого состава G2 © Aitor Matauco/Red Bull Content Pool

Регион : Европа

Состав команды :

Неманья 'huNter-' Ковач

Марио 'malbsMd' Самайоа

Януш 'Snax' Погоржельский

Никита 'HeavyGod' Мартыненко

Александр 'hades' Мискевич (аренда)

Занимая пятое место в мире по состоянию на 5 мая, этот год должен стать для G2 сезоном перестройки и обновления. Прошлый год ознаменовался для команды рядом карьерных максимумов, включая победу в BLAST Premier: World Final 2024, BLAST Premier: Fall Final 2024 и Intel Extreme Masters Dallas 2024. Хотя слава мейджора казалась недосягаемой на Perfect World Shanghai Major 2024 в декабре, теперь появилась новая возможность.

Изменения в составе вызвали новый прилив сил: после того как в январе команду покинул Никола 'NiKo' Ковач перейдя в Team Falcons, а в апреле - молодой вундеркинд Илья 'm0NESY' Осипов, организация из Берлина теперь нацелена на будущее и закладывает фундамент. Неманья 'huNter-' Ковач остается самым долгоиграющим игроком G2, а Марио 'malbsMd' Самайоа и игровой лидер Януш 'Snax' Погоржельский приближаются к своим первым юбилеям в команде. Бывший игрок Cloud9 Никита "HeavyGod" Мартыненко уже успел заявить о себе после прибытия в январе, но пятый и последний кусочек паззла все еще не найден. Александр 'hades' Мискевич сейчас находится в аренде у Monte до конца июня, но останется ли он после завершения мейджора в Остине? Скоро мы это узнаем и посмотрим, как проявит себя этот состав.

05 Команда Team Liquid

Регион : Северная Америка

Состав :

Кит 'NAF' Маркович

Рассел 'Twistzz' Ван Дулкен

Роланд 'ultimate' Томковяк

Гай 'NertZ' Илуз

Камил "siuhy" Шкарадек (пробная аренда)

В то время как в Counter-Strike 2 доминируют команды, базирующиеся в Европе, Team Liquid хотят показать, что Северная Америка может конкурировать с лучшими. Команда, выступающая в Counter-Strike на протяжении последнего десятилетия, стремится превратить свои шансы в победы и рассчитывает далеко продвинуться на мейджоре в Остине.

Долгое пребывание Кита 'NAF' Марковича в команде показывает, что он является последовательным ядром команды, а Роланд 'ultimate' Томковяк выглядит убедительно даже в сложных матчапах, что было доказано на IEM Melbourne 2025. Рассел 'Twistzz' Ван Дулкен, тем временем, явно наслаждается своим вторым пребыванием в Team Liquid и как игрок демонстрирует рост, зрелость и последовательность. Уже имея за плечами один мейджор с FaZe Clan, он, несомненно, будет стремиться ко второму с Team Liquid.

06 Команда Team Falcons

Регион : Европа

Состав :

Эмиль 'Magisk' Рейф

Никола "NiKo" Ковач

Рене 'TeSeS' Мадсен

Дамьян 'kyxsan' Стоилковский

Илья 'm0NESY' Осипов

За последние несколько лет организация, базирующаяся в Саудовской Аравии, делала много шагов вперед, и нынешний состав начинает приносить свои плоды. Эмиль 'Magisk' Рейф, бывший райфлер Astralis и Team Vitality, показал, что опыт и надежность - это надежная комбинация. Бывшие игроки G2 Esports Никола 'NiKo' Ковач и Илья 'm0NESY' Осипов зарекомендовали себя как смертоносный дуэт: NiKo продвигает команду вперед, когда это важно, а m0NESY демонстрирует уверенность и чутье.

Тем временем бывшие игроки Heroic Дамьян "kyxsan" Стоилковски и Рене "TeSeS" Мадсен доказали, что их многолетнее партнерство является надежной основой команды. Недавно завоевав трофей на PGL Bucharest 2025 и заняв второе место на IEM Melbourne 2025, Team Falcons, несомненно, жаждет новой славы.

07 Команда Natus Vincere

Регион : Европа

Состав :

Валерий 'b1t' Ваховский

Алекси 'Aleksib' Виролайнен

Юстинас 'jL' Лекавичюс

Михай "iM" Иван

Игорь "w0nderful" Жданов

Украинская команда NAVI, несомненно, является легендарной фигурой на сцене Counter-Strike. Основанная в 2009 году, она участвовала во всех эрах Counter-Strike, и на данный момент организации принадлежит рекорд по количеству выигранных подряд CS Majors - четыре трофея подряд. Команда NAVI продолжает демонстрировать, что она - сила, с которой нужно считаться.

Не меняя состава с 2023 года, Алекси Виролайнен (Aleksi 'Aleksib' Virolainen) уверенно руководит командой, одержав победу на PGL Major Copenhagen 2024 и завоевав трофей Esports World Cup 2024.