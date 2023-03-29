Патрик Дэвидсон рисует последовательность своего полета
© Craig Kolesky/Red Bull Content Pool
Art & Design

В его руках креативные идеи для рисования рождаются сами по себе

Воздушный артистизм Патрика Дэвидсона из Южной Африки сделал его многократным чемпионом по высшему пилотажу и принес успех в авиагонках и авиашоу. За каждым полетом стоит рисунок.
Автор Айжан Нурпеисова/Trish Medalen
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В этой статье

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Patrick Davidson

Patrick Davidson is a South African aviator who’s lighting up the skies in the Red Bull Air Race World Series Challenger Class.

South AfricaSouth Africa
Для Патрика Дэвидсона рисование – это не развлечение. Это необходимость. Когда он участвует в соревнованиях, выступлениях или гонках, рисование помогает ему творить, учиться, запоминать и реагировать.
“Мои рисунки – это часть планирования каждого полета, – говорит пилот, который использует рисунки для разработки последовательности своих выступлений на авиашоу, а также для иллюстрации четко прописанных маневров на соревнованиях по высшему пилотажу. – Рисунок я беру с собой, потому что без него, скорее всего, решу попробовать что-то экспромтом, что-то незапланированное, что может не сработать”.
Патрик Дэвидсон готов к полету

Патрик Дэвидсон готов к полету

© Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Дэвидсон родом из Порт-Элизабет – он пилот в третьем поколении, и уже в 12 лет принял участие и выиграл свои первые соревнования (в сопровождении пилота безопасности). Сегодня среди его многочисленных достижений – шесть национальных чемпионатов Южной Африки по аэробатике в высшей категории (неограниченной).
Высший пилотаж – это головокружительный вид спорта, в котором пилоты выполняют умопомрачительные программы, часто на большой высоте. За последнее десятилетие были разработаны цифровые инструменты для распечатки последовательностей, но Дэвидсон предпочитает самостоятельный процесс рисования на карточках последовательностей – это помогает ему найти правильный поток и запомнить схемы. Техника рисования пилота – его собственный язык, он даже подробно описывает движения рук и ног, чтобы обеспечить идеальную четкость в вертикальном, боковом или перевернутом положении.
“Я один из немногих, кто до сих пор все вычерчивает, но для меня это важно. Я не буду выступать на авиашоу, если передо мной не будет карты последовательности”, – заявляет он.
Рисование – это настолько характерная черта Дэвидсона, что его шлем и его самолет для высшего пилотажа, Game Composites GB1 GameBird, украшены копиями его рисунков.
Рисунки на самолете Дэвидсона уникальны для самого пилота

Рисунки на самолете Дэвидсона уникальны для самого пилота

© Jeff Latham Photography

Вблизи видны слова и основные характеристики

Вблизи видны слова и основные характеристики

© Jeff Latham Photography

Украшенный каракулями самолет в полете

Украшенный каракулями самолет в полете

© Jeff Latham Photography

Дэвидсон участвовал в гонках Red Bull Air Race World Series в течение двух сезонов, неоднократно завоевывая подиумы в классе Challenger. Чтобы ориентироваться на пилонах гоночной трассы на высокой скорости и малой высоте, он использовал дудлинг по-другому, отмечая такие важные оперативные моменты, как высота, на которой нужно держаться, куда лететь в случае непредвиденных обстоятельств и, что не менее важно, ограниченное воздушное пространство, которого нужно избегать. Четкое определение всего этого позволило ему освободить свой разум и сосредоточиться на гонке.
Недавно рисование привело Дэвидсона к спонсорской поддержке. Все началось с того, что доктор Крис Леатт, основатель компании Leatt Corporation, производящей защитное снаряжение, поинтересовался, почему Дэвидсон рисует свои схемы, а не создает их в цифровом формате. Этот первый разговор привел к другим, и теперь Leatt Corp. сотрудничает с пилотом.
Дома Дэвидсон делится своей страстью к высшему пилотажу, проводя тренировочные лагеря для начинающих пилотов. Дудлы и там являются для него ключевым инструментом, поскольку он использует комбинацию ручной модели самолета и своих рисунков для иллюстрации маневров. “У меня есть двое маленьких детей, поэтому я часто рисую с ними для развлечения”.
В перспективе Дэвидсон планирует принять участие в новой серии воздушных гонок и намерен в будущем побороться за звание чемпиона мира по аэробатике. Куда бы он ни отправился, он возьмет с собой ручку и бумагу, чтобы запечатлеть свои идеи для дудлинга.
Дэвидсон говорит: “В воздухе приходится со многим бороться. Поэтому я рисую, чтобы попытаться отработать этот странный “балетный танец” на земле. В девяти случаях из десяти, если это получается на моей карте последовательности, то получится и в небе”.
Вдохновляйся и отправляй свою работу на участие в конкурсе Red Bull Doodle Art!

В этой статье

Red Bull Doodle Art

Where does the mind take you?

3 этапов

Patrick Davidson

Patrick Davidson is a South African aviator who’s lighting up the skies in the Red Bull Air Race World Series Challenger Class.

South AfricaSouth Africa
Art & Design
Aerobatic Flying