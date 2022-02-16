Кристина Гутьеррес завоевала Кубок мира на кросс-кантри

Гутьеррес завершила гонки стильно: в последний день соревнований на Abu Dhabi Desert Challenge она и второй пилот

одержали победу на своем гоночном автомобиле OT3. Очки, набранные в дюнах Empty Quarter, обеспечили дуэту неприступное лидерство в категории Т3 Кубка мира FIA по кросс-кантри-ралли 2021 года.