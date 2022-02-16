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Rally Raid
Кристина Гутьеррес завоевала Кубок мира на кросс-кантри
Книга рекордов пополнилась новым достижением на огромных дюнах Abu Dhabi Desert Challenge, где Кристина Гутьеррес завоевала свой первый титул чемпиона мира.
Кристина Гутьеррес стала первой в истории женщиной-гонщиком, выигравшей Кубок мира FIA по ралли. Этот триумф стал результатом изнурительного сезона, в течение которого Гутьеррес и ее команда Red Bull Off-Road Junior Team преодолевали опасные участки в Европе, Африке и Азии.
Гутьеррес завершила гонки стильно: в последний день соревнований на Abu Dhabi Desert Challenge она и второй пилот Франсуа Казале одержали победу на своем гоночном автомобиле OT3. Очки, набранные в дюнах Empty Quarter, обеспечили дуэту неприступное лидерство в категории Т3 Кубка мира FIA по кросс-кантри-ралли 2021 года.
«Мы – чемпионы мира!» – сказала Гутьеррес на финише в Абу-Даби. – Я не могу в это поверить. Несмотря на то, каким тяжелым выдался год, сейчас я очень счастлива. У меня нет слов».
Для Гутьеррес это большое достижение, ведь она стала первой в истории женщиной, выигравшей титул чемпиона мира по ралли. Ранее в этом году испанская гонщица стала первой женщиной, выигравшей этап ралли «Дакар» со времен последней победы Ютты Кляйншмидт на этапе в 2005 году.
Фундамент для исторического триумфа Гутьеррес был заложен победами на первых двух этапах сезона Кубка мира. За эмоциональной победой в родной Испании на майском ралли Андалусии последовала победа на ралли Казахстана в июне. Однако не все было так просто для лидера чемпионата. Кристина получила три перелома позвонков на последнем этапе ралли, но смогла собраться с силами, чтобы пересечь финишную черту в Казахстане.
Гутьеррес была доставлена в больницу прямо с финиша, и было неизвестно, сможет ли она снова участвовать в гонках в этом году, но гонщица юниорской команды Red Bull Off-Road была полна решимости вернуться как можно скорее. Последовали два месяца интенсивного восстановления, физиотерапии и визитов к врачу, прежде чем Гутьеррес получила разрешение на возвращение в гонки.
В прошлом месяце на Rallye du Maroc были заработаны драгоценные очки на чемпионате, а затем Гутьеррес и команда Red Bull Off-Road Junior Team приняли участие в Abu Dhabi Desert Challenge, где в результате еще одного идеального выступления она обошла в рейтинге ближайшего конкурента – испанца Фернандо Альвареса.
На финише в Абу-Даби было подтверждено, что Гутьеррес сделала достаточно для того, чтобы стать чемпионом T3 Кубка мира FIA по кросс-кантри-гонкам 2021 года, хотя до конца сезона оставалась еще одна гонка.
Спасибо всей команде Red Bull Off-Road Junior Team и спасибо моему второму пилоту Франсуа Казале за отличный год.
На финише Гутьеррес и Казале поздравили товарищи по команде Сет Кинтеро и Деннис Зенц, а также Гийом Де Мевиус и Том Колсул. Эти два экипажа Red Bull Off-Road Junior Team выступали в Абу-Даби на OT3-2022 spec. Ценные километры, которые удалось набрать в Abu Dhabi Desert Challenge, были использованы в рамках подготовки команды к ралли «Дакар» 2022 года, которое началось 1 января.
Мои искренние поздравления Кристине и Франсуа, чемпионам мира Т3 по кросс-кантри!
В Абу-Даби Нассер Аль-Аттия добился новых успехов, завоевав пятый титул чемпиона мира по кросс-кантри-гонкам в категории автомобилей Т1. Трехкратный победитель «Дакара» и его второй пилот Матье Баумель лидировали в своем классе от старта до финиша. Очки, полученные на Abu Dhabi Desert Challenge, вывели пару Toyota Hilux на поул-позицию, чтобы взять свою собственную корону Кубка мира на ралли Хаиль в Саудовской Аравии в следующем месяце.
Маттиас Валькнер из Red Bull KTM Factory Racing не испытывал давления в Абу-Даби, поскольку уже обеспечил себе титул чемпиона мира по ралли-рейдам 2021 года на предыдущем этапе. Однако победитель «Дакара» 2018 года не сбавил обороты и завершил свой сезон еще одной сенсационной победой.
В других гонках на мотоциклах заключительный этап был тяжелым для гонщика GasGas Factory Дэниела Сандерса. В последний день Сандерс боролся за победу, но на пятом этапе у него закончилось топливо, и он был вынужден довольствоваться 12-м местом. Таковы взлеты и падения во время многокилометровых гонок по пустыне.
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