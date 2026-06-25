Дэниел Сандерс из команды Red Bull KTM Factory Racing участвует во втором этапе ралли Дакар-2026, проходящем от Янбу до Аль-Улы в Саудовской Аравии 5 января 2026 года.
© Kin Marcin/Red Bull Content Pool
Rally Raid

Маршрут ралли Дакар-2027: длиннее, сложнее и быстрее

Дакар 2027 года станет самым длинным за последние 18 лет: участникам предстоит преодолеть 5 320 км спецучастков, новые ландшафты и более сложные навигационные задачи на территории Саудовской Аравии.
Автор Ян Буковски
Читать 5 минPublished on

В этой статье

Лучано Бенавидес

Уже будучи чемпионом FIM по ралли-рейдам, Лучано Бенавидес стал вторым победителем ралли Дакар в своей семье, одержав победу в гонке 2026 года.

ArgentinaArgentina

Дэниел Сандерс

Бывший чемпион эндуро, ставший звездой гонок по пустыне, австралиец Дэниел "Чаки" Сандерс осуществил свою давнюю мечту, победив в ралли Дакар 2025.

AustraliaAustralia

Содержание

  1. 1
    Это самый длинный маршрут Дакара за последние 18 лет
  2. 2
    Реакция гонщиков на объявление
  3. 3
    Основные моменты маршрута и марафонские этапы
  4. 4
    Новая местность, больше песка, и сложнее навигация
  5. 5
    Самый длинный Дакар в Саудовской Аравии
  6. 6
    Саудовская Аравия еще не раскрыла всех своих тайн
Теперь, когда маршрут ралли Дакар 2027 года обнародован, внимание переключается на испытания, которые ждут участников в самом сложном ралли-рейде мира. Трасса, разработанная так, чтобы проверить все аспекты мастерства, выносливости и навигационных навыков участников, обещает стать очередным сложным испытанием. Так чего же могут ожидать водители, гонщики и экипажи, когда встанут на старт в следующем январе?
Выступая в Варшаве, спортивный директор ралли Дакар Дэвид Кастера рассказал о маршруте и основных испытаниях, которые станут визитной карточкой 49-го этапа этого всемирно известного ралли-рейда.

The Original Red Bull

Энергетический напиток Red Bull

Узнать больше
Red Bull Energy Drink
Основные факты о ралли Дакар-2027
  • Даты: 1–15 января 2027 года
  • Старт и финиш: Экономический город короля Абдаллы, Саудовская Аравия
  • Протяженность специальных этапов: 5 320 км
  • Самый длинный спецучасток: 515 км (10-й этап)
  • Количество спецучастков длиной более 400 км: 9
  • Саудовский этап: восьмой
01

Это самый длинный маршрут Дакара за последние 18 лет

Полный маршрут Дакар-2027 в Саудовской Аравии.

Маршрут ралли Дакар 2027 года

© Dakar Rally

Участникам ралли Дакар-2027 предстоит грандиозное испытание: 5 320 км спецучастков сделают этот маршрут самым длинным за последние 18 лет. С тех пор как соревнование покинуло Африку, только первый южноамериканский этап имел большее соревновательное расстояние.
49-е ралли стартует 1 января 2027 года в Экономическом городе короля Абдаллы на берегу Красного моря и вернется туда на финиш 15 дней спустя. По пути участники преодолеют обширные пустыни, горы и равнины Саудовской Аравии, причем маршрут пройдет преимущественно по западным и центральным регионам страны.
Масштаб испытания отражается в длине этапов. Девять из 13 специальных этапов превышают 400 км, а 10-й этап станет самым длинным в ралли — его протяженность составит целых 515 км.
02

Реакция гонщиков на объявление

Лучано Бенавидес на финише Дакара 17 января 2026 года в Янбу, Саудовская Аравия

Лучано Бенавидес на финише Дакара в 2026 году

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Действующий чемпион в мотоциклетном зачете Лучано Бенавидес так прокомментировал новость: «Мне очень нравится этот план, потому что я из тех гонщиков, кто предпочитает длинные специальные этапы. Мне нравится проводить много часов на трассе. В этом и заключается суть Дакара — проверка не только мужества и техники вождения, но и выносливости, стойкости и физической подготовки.Такой длинный маршрут, безусловно, станет уникальным испытанием. Только гонщики, сильные физически и психологически, смогут претендовать на победу. Мне это вполне подходит; я буду готов. Не могу дождаться, когда снова окажусь в Саудовской Аравии. Сделаю все возможное, чтобы защитить свой титул. С января я лучше всех знаю: в этой гонке нужно сражаться до самого конца».
Аргентинский гонщик точно знает, о чем говорит. Бенавидес выиграл Дакар-2026 в драматичной борьбе, опередив Рики Брабека всего на две секунды в общем зачете. Фотография победителя, пересекшего финишную черту (см. выше), сделанная Марцином Кином, уже заняла свое место среди самых запоминающихся снимков в этом спорте.
03

Основные моменты маршрута и марафонские этапы

Дэниел Сандерс из команды Red Bull KTM Factory Racing мчится по второму этапу ралли Дакар-2026 из Янбу в Аль-Улу (Саудовская Аравия), обгоняя верблюдов на пересеченной пустынной трассе

В 2026 году у Дэниела Сандерса на трассе появились соперники

© Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

Ралли начнётся 1 января с 30-километрового пролога, после чего колонна направится на север.
Ключевые вехи на маршруте:
  • 5 января — в Хайле начинается двухдневная остановка
  • 4-й этап — кольцевой этап в пустыне Великий Нефуд
  • 6-й и 7-й этапы — комбинированный марафонский этап
  • День отдыха в Бише
  • 12 января — возвращение в Бишу
  • 13 января — начинается второй двухдневный марафонский этап
  • Финальный спецучасток – 50 км
Участники вернутся в Бишу 12 января, а на следующий день отправятся на второй марафонский этап. После этого до финиша их будет отделять лишь короткий финальный спецучасток длиной 50 км.
04

Новая местность, больше песка, и сложнее навигация

Организаторы также добавили три совершенно новых спецучастка в ранее неиспользованных местах, что сделает гонку еще более непредсказуемой. Участников ждет больше песка, чем в прошлых гонках, а также сочетание быстрых трасс, каменистой местности и сложных навигационных участков.
Директор ралли Дакар Дэвид Кастера и гонщик команды Red Bull KTM Factory Racing Кевин Бенавидес.

Дэвид Кастера и Кевин Бенавидес

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Quotation
Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы сделать ралли максимально захватывающим
Дэвид Кастера
Сложность еще больше возрастает из-за сокращения информации, предоставляемой перед каждым этапом: у участников остается меньше времени на подготовку, и им приходится принимать больше решений на ходу. В ралли, где ошибки могут дорого обойтись, навигация может оказаться не менее решающей, чем чистая скорость.
Кастера пояснил: «Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы сделать ралли максимально захватывающим. Дакар — это соревнование для самых лучших, и оно должно проверить весь спектр навыков. Важно найти правильный баланс между разными видами испытаний. Мы хотим, чтобы каждый заезд становился всесторонним испытанием для участников. Речь не идет о том, чтобы дать преимущество какому-то особо быстрому гонщику или выдающемуся штурману. Подготовить этап, который был бы одновременно быстрым и сложным с точки зрения навигации — задача сложная, но не невозможная. Именно к этому идеалу мы стремимся»,
05

Самый длинный Дакар в Саудовской Аравии

Общий вид на марафонский бивуак после 9-го этапа ралли Дакар-2026 в Вади-ад-Давасир, Саудовская Аравия, 13 января 2026 года.

Марафонский бивуак в Вади-ад-Давасир

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Ралли «Дакар» за свою историю, может, и пересекало три континента, но теперь Саудовская Аравия прочно стала его домом. После 29 гонок в Европе и Африке и 11 — в Южной Америке, Дакар-2027 станет девятым годом проведения соревнования на Аравийском полуострове.
Это также станет самым масштабным саудовским этапом за всю историю: впервые в истории ралли в этой стране протяженность спецучастков превысит 5 000 км.
Что такое марафонские бивуаки
Два марафонских этапа предложат совершенно разные условия ночлега:
  • Первый марафонский бивуак: простой лагерь-убежище без удобств и с продовольствием по-военному
  • Второй марафонский бивуак: техническая поддержка запрещена, но у участников будет доступ к туалетам и столовой
06

Саудовская Аравия еще не раскрыла всех своих тайн

По словам Кастера, Саудовская Аравия далеко не полностью изучена, несмотря на то что принимает ралли с 2020 года: «Саудовская Аравия — огромная страна, которой еще есть что предложить. Дакар уже побывал во многих регионах, включая знаменитый «Пустой квартал», но еще есть что открыть».
Дэниел Сандерс (Австралия) из команды Red Bull KTM Factory Racing участвует в 10-м этапе ралли Дакар в Бише, Саудовская Аравия, 14 января 2026 года.

В Саудовской Аравии еще есть что открыть

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Он добавил: «Мы, безусловно, еще далеко не исчерпали потенциал Саудовской Аравии. Пока что мы сосредоточены на предстоящем ралли. Я убежден, что оно подарит незабываемые впечатления как участникам, так и командам, и болельщикам».

В этой статье

Лучано Бенавидес

Уже будучи чемпионом FIM по ралли-рейдам, Лучано Бенавидес стал вторым победителем ралли Дакар в своей семье, одержав победу в гонке 2026 года.

ArgentinaArgentina

Дэниел Сандерс

Бывший чемпион эндуро, ставший звездой гонок по пустыне, австралиец Дэниел "Чаки" Сандерс осуществил свою давнюю мечту, победив в ралли Дакар 2025.

AustraliaAustralia
Rally Raid