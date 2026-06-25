Маршрут ралли Дакар-2027: длиннее, сложнее и быстрее

Теперь, когда маршрут ралли Дакар 2027 года обнародован, внимание переключается на испытания, которые ждут участников в самом сложном ралли-рейде мира. Трасса, разработанная так, чтобы проверить все аспекты мастерства, выносливости и навигационных навыков участников, обещает стать очередным сложным испытанием. Так чего же могут ожидать водители, гонщики и экипажи, когда встанут на старт в следующем январе?

Выступая в Варшаве, спортивный директор ралли Дакар Дэвид Кастера рассказал о маршруте и основных испытаниях, которые станут визитной карточкой 49-го этапа этого всемирно известного ралли-рейда.

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Основные факты о ралли Дакар-2027

Даты : 1–15 января 2027 года

Старт и финиш : Экономический город короля Абдаллы, Саудовская Аравия

Протяженность специальных этапов : 5 320 км

Самый длинный спецучасток : 515 км (10-й этап)

Количество спецучастков длиной более 400 км : 9

Саудовский этап : восьмой

01 Это самый длинный маршрут Дакара за последние 18 лет

Маршрут ралли Дакар 2027 года © Dakar Rally

Участникам ралли Дакар-2027 предстоит грандиозное испытание: 5 320 км спецучастков сделают этот маршрут самым длинным за последние 18 лет. С тех пор как соревнование покинуло Африку, только первый южноамериканский этап имел большее соревновательное расстояние.

49-е ралли стартует 1 января 2027 года в Экономическом городе короля Абдаллы на берегу Красного моря и вернется туда на финиш 15 дней спустя. По пути участники преодолеют обширные пустыни, горы и равнины Саудовской Аравии, причем маршрут пройдет преимущественно по западным и центральным регионам страны.

Масштаб испытания отражается в длине этапов. Девять из 13 специальных этапов превышают 400 км, а 10-й этап станет самым длинным в ралли — его протяженность составит целых 515 км.

02 Реакция гонщиков на объявление

Лучано Бенавидес на финише Дакара в 2026 году © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Действующий чемпион в мотоциклетном зачете Лучано Бенавидес так прокомментировал новость: «Мне очень нравится этот план, потому что я из тех гонщиков, кто предпочитает длинные специальные этапы. Мне нравится проводить много часов на трассе. В этом и заключается суть Дакара — проверка не только мужества и техники вождения, но и выносливости, стойкости и физической подготовки.Такой длинный маршрут, безусловно, станет уникальным испытанием. Только гонщики, сильные физически и психологически, смогут претендовать на победу. Мне это вполне подходит; я буду готов. Не могу дождаться, когда снова окажусь в Саудовской Аравии. Сделаю все возможное, чтобы защитить свой титул. С января я лучше всех знаю: в этой гонке нужно сражаться до самого конца».

Аргентинский гонщик точно знает, о чем говорит. Бенавидес выиграл Дакар-2026 в драматичной борьбе, опередив Рики Брабека всего на две секунды в общем зачете. Фотография победителя, пересекшего финишную черту (см. выше), сделанная Марцином Кином, уже заняла свое место среди самых запоминающихся снимков в этом спорте.

03 Основные моменты маршрута и марафонские этапы

В 2026 году у Дэниела Сандерса на трассе появились соперники © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

Ралли начнётся 1 января с 30-километрового пролога, после чего колонна направится на север.

Ключевые вехи на маршруте:

5 января — в Хайле начинается двухдневная остановка

4-й этап — кольцевой этап в пустыне Великий Нефуд

6-й и 7-й этапы — комбинированный марафонский этап

День отдыха в Бише

12 января — возвращение в Бишу

13 января — начинается второй двухдневный марафонский этап

Финальный спецучасток – 50 км

Участники вернутся в Бишу 12 января, а на следующий день отправятся на второй марафонский этап. После этого до финиша их будет отделять лишь короткий финальный спецучасток длиной 50 км.

04 Новая местность, больше песка, и сложнее навигация

Организаторы также добавили три совершенно новых спецучастка в ранее неиспользованных местах, что сделает гонку еще более непредсказуемой. Участников ждет больше песка, чем в прошлых гонках, а также сочетание быстрых трасс, каменистой местности и сложных навигационных участков.

Дэвид Кастера и Кевин Бенавидес © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Quotation Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы сделать ралли максимально захватывающим Дэвид Кастера

Сложность еще больше возрастает из-за сокращения информации, предоставляемой перед каждым этапом: у участников остается меньше времени на подготовку, и им приходится принимать больше решений на ходу. В ралли, где ошибки могут дорого обойтись, навигация может оказаться не менее решающей, чем чистая скорость.

Кастера пояснил: «Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы сделать ралли максимально захватывающим. Дакар — это соревнование для самых лучших, и оно должно проверить весь спектр навыков. Важно найти правильный баланс между разными видами испытаний. Мы хотим, чтобы каждый заезд становился всесторонним испытанием для участников. Речь не идет о том, чтобы дать преимущество какому-то особо быстрому гонщику или выдающемуся штурману. Подготовить этап, который был бы одновременно быстрым и сложным с точки зрения навигации — задача сложная, но не невозможная. Именно к этому идеалу мы стремимся»,

05 Самый длинный Дакар в Саудовской Аравии

Марафонский бивуак в Вади-ад-Давасир © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Ралли «Дакар» за свою историю, может, и пересекало три континента, но теперь Саудовская Аравия прочно стала его домом. После 29 гонок в Европе и Африке и 11 — в Южной Америке, Дакар-2027 станет девятым годом проведения соревнования на Аравийском полуострове.

Это также станет самым масштабным саудовским этапом за всю историю: впервые в истории ралли в этой стране протяженность спецучастков превысит 5 000 км.

Что такое марафонские бивуаки

Два марафонских этапа предложат совершенно разные условия ночлега:

Первый марафонский бивуак : простой лагерь-убежище без удобств и с продовольствием по-военному

Второй марафонский бивуак : техническая поддержка запрещена, но у участников будет доступ к туалетам и столовой

06 Саудовская Аравия еще не раскрыла всех своих тайн

По словам Кастера, Саудовская Аравия далеко не полностью изучена, несмотря на то что принимает ралли с 2020 года: «Саудовская Аравия — огромная страна, которой еще есть что предложить. Дакар уже побывал во многих регионах, включая знаменитый «Пустой квартал», но еще есть что открыть».

В Саудовской Аравии еще есть что открыть © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Он добавил: «Мы, безусловно, еще далеко не исчерпали потенциал Саудовской Аравии. Пока что мы сосредоточены на предстоящем ралли. Я убежден, что оно подарит незабываемые впечатления как участникам, так и командам, и болельщикам».