Дэнни Макаскилл рассказал историю проекта "Открытка из Сан-Франциско"

“Открытка из Сан-Франциско” – настоящий проект страсти

С момента создания моего первого уличного фильма Inspired Bicycles в 2009 году я сосредоточился на различных концептуальных видео. На этот раз я хотел вернуться к созданию настоящего уличного фильма.

Я знал, что это будет непросто, потому что падать на бетон не очень-то приятно. Некоторые кадры потребовали более 300 неудачных дублей до идеального приземления. Кроме того, между съемками я сломал коленную чашечку, но было очень здорово наконец-то довести дело до конца и завершить проект. Я очень доволен результатом.

Смотри полную версию “Открытки из Сан-Франциско” в плеере выше, а ниже мы написали о том, как Дэнни Макаскилл подходил к трюкам, использованным в монтаже.

Дэнни готовится к The Beach Drop в Сан-Франциско © Dave Mackison Дэнни Макаскилл приземляет The Beach Drop в Сан-Франциско © Dave Mackison/Matt Ford

Это моя вторая попытка снять этот фильм

Впервые я задумался о создании еще одного видео о стрит-триале в 2017 году, так как не снимал его со времен первого фильма Inspired Bicycles 2009 года. Из всех различных видов фильмов стрит-райдинг получил наибольшее распространение – будь то BMX, скейтбординг, маунтинбайк или триал. В 2017 году я подумал: "Мне 32, мое тело чувствует себя хорошо, давайте сделаем хороший прогрессивный уличный фильм".

В Америке много скейтбординга и BMX, к тому же есть X Games, но стрит-триала все еще относительно мало. И я подумал, что было бы здорово сделать что-то такое, чего люди еще не видели там.

Дэнни Макаскилл выбрал Сан-Франциско из-за культовых декораций © Dave Mackison/Red Bull Content Pool

Я выбрал Сан-Франциско, потому что это такой знаковый фон для фильма. Неважно, на какой улице вы находитесь и в какую сторону смотрите, вы знаете, что находитесь в Сан-Франциско – будь то крутые холмы, красочные дома с террасами или удивительные виды на два моста и Алькатрас. Я подумал, что это идеальное место для создания крутого фильма.

Старая тюрьма Алькатрас - одна из известных достопримечательностей города © Dave Mackison Я встретил местных жителей на 39-м пирсе © Dave Mackison

Мы с командой разведали Сан-Франциско, как уровень игры Grand Theft Auto – мне кажется, что я побывал на каждой улице и осмотрел каждое здание. Очень важно потратить много времени на проработку проекта перед началом съемок. Вы находите лучшие места, составляете список, а затем пытаетесь получить у городских властей разрешения на съемку: это непросто – убедить людей, чтобы спрыгнуть с их здания или прокатиться за пределами их территории.

У нас был подготовлен потрясающий фильм с большинством мест моей мечты, и вот на второй день съемок в сентябре 2017 года мы оказались на культовом скейт-споте под названием Third and Army. Я немного увлекся, пытаясь сделать сальто на 180 на перилах в дальнем конце площади, и, к сожалению, получил травму. Я сломал коленную чашечку, но меня больше беспокоило то, что я расшатал несколько передних зубов. Это положило конец проекту, и даже сегодня я все еще не до конца успокоился.

Сан-Франциско отошел на второй план. У меня было несколько других планов, например, Danny's Gymnasium, но потом, после ковида, я подумал, что было бы здорово попытаться выкупить проект. У нас были подобраны все места. Перед нами стояла сложная задача – заново расчистить некоторые из них, но я чувствовал, что готов сделать еще один уличный фильм.

Дэнни заправляется на улицах Сан-Франциско © Dave Mackison

Видео начинается с “сальто вперед с ударом заднего колеса”. Я всегда завидовал таким видам спорта, как паркур, где они могут просто делать сальто и вращаться без рампы или какой-либо высоты. Я попытался определить, какое наименьшее расстояние или высоту я смогу преодолеть, делая сальто. Я мечтал сделать что-то вроде сальто на одной из крутых улиц Сан-Франциско – улицы действительно крутые, но не настолько, чтобы можно было сделать сальто естественным образом. Мы очень старались найти подходящий бордюр, но в итоге нам пришлось сделать собственную клумбу, чтобы я мог использовать ее в качестве кочки для заднего колеса.

Пробовать было страшно, потому что, если вы пропустите кочку, когда будете на нее наезжать, то практически перевернетесь на голову. В противном случае, если вы ударите слишком сильно, то ваши ноги оторвутся от педалей и вы приземлитесь на спину.

Сальто с переворотом на задней шине © Dave Mackison/Red Bull Content Pool У меня не было права на ошибку © Dave Mackison

Приземление на спуске также было чем-то непривычным для меня – мне более удобны плоские приземления, потому что, когда ты падаешь, ты просто приземляешься там, где ты есть. Я попробовал сделать это около 20 раз на матах, затем убрал маты и приземлился с первого раза. Справиться с ментальной стороной осознания того, насколько страшны падения, – самый сложный аспект, но, переходя от матов к приземлению, я смог сделать это без нарастания страха.

Я делаю трюки по книге…

Мне нравится использовать блокнот, чтобы визуализировать и планировать трюки, которые я хочу сделать. У меня есть список трюков, которые я записываю в книгу и иллюстрирую маленькими человечками, делающими различные сальто и вращения. Это помогает при разведке мест, потому что мы идем и пытаемся найти места, подходящие для трюков.

Одним из таких мест была линия баланса вдоль теннисной сетки. Я всегда хотел попробовать, потому что мне кажется, что это то, с чем люди не могут тягаться. Однако это была довольно специфическая установка. Нам пришлось немного модифицировать сетку, расширив проволоку со стандартных 5 мм до 8 мм, чтобы она могла выдержать мой вес. Жерди также должны были быть определенной конфигурации, чтобы я не повредил их.

Катание по теннисной сетке давно было в моем списке трюков © Dave Mackison/Red Bull Content Pool Этот трюк удался мне только дважды во время тренировки © Dave Mackison

У меня была точно такая же сетка, установленная на складе в Инвернессе, и я провел зиму тренируясь. Все свободное время я тренировался и старался сделать все трюки без давления, получилось хорошо только один раз, поэтому я не чувствовал особой уверенности в том, что смогу сделать это в Сан-Франциско.

В общей сложности мне потребовалось около двух дней попыток и около 400 проходов, чтобы преодолеть сеть. Самое сложное – это не просто ехать по тонкой проволоке, а то, что сверху проволока покрыта материалом, и этот материал вращается, когда вы едете по ней. Создается ощущение, что ты просто бросаешь кости – останутся ли шины на месте или нет?

Лично для меня это был самый сложный трюк в фильме, и я был очень рад, что он сработал. Это была одна из тех необычных идей, и я понятия не имел, получится у меня или нет.

Двойной спуск на China Beach – это еще одна линия, которая была тщательно изучена, и с нее открывался действительно классный вид на мост Золотые Ворота. Еще в 2017 году я планировал спрыгнуть вниз на скалу, но когда мы вернулись, какая-то деревянная конструкция сломалась, и остался этот неровный бетонный выступ. Старый, слегка разрушающийся железобетон – одна из моих любимых вещей в мире для катания, поэтому его нужно было включить в программу. Изначально я хотел попробовать сделать фронтфлип со второго уступа на пляж, но, потренировавшись зимой, я понял, что это не получится, поэтому я планировал ехать прямо, что в итоге оказалось чертовски страшно.

Чтобы приземлиться на Beach Drop, я должен был начать балансировать, запрыгнуть на заднее колесо, а затем упасть примерно на семь футов (2,1 м) на стену, ширина которой составляет всего шесть дюймов (15 см). Если я падал назад, то падение составляло около четырех футов (1,2 м). Если бы я упал вперед, то падение на пляж составило бы около 16 футов (4,9 м), и я бы также упал головой вперед на причал, который я соорудил из кучи коряг.

Посадка была сделана из нескольких досок и коряги © Dave Mackison

Обычно я сначала делаю все на ногах. Я не занимаюсь паркуром, но мне должно быть очень удобно на ногах, чтобы потом делать это на велосипеде. Психологически это было трудно сделать.

В конце концов мне удалось попробовать, и при первой попытке задний тормоз соскользнул, но, к счастью, я упал назад. Во второй раз я приземлился на заднее колесо и балансировал, но мне пришлось опустить ноги на стену. В третий раз мне удалось это сделать.

Дэнни Макаскилл готовится к сальто вперед в Алькатрасе © Dave Mackison/Matt Ford Дэнни Макаскилл делает сальто вперед на Алькатрасе © Dave Mackison/Matt Ford

Я был против времени на Алькатрасе

Самым крутым местом, где мне довелось снимать, определенно был Алькатрас. Я получил особое разрешение на съемку на велосипеде в таких местах, как двор для отдыха, где есть знаменитые ступеньки, на которых сидели заключенные.

Это такое культовое место, но вы испытываете там самые разные эмоции. В каком-то смысле это похоже на голливудские декорации, но если вспомнить, что раньше это была тюрьма, то возникает довольно зловещее ощущение. Я не мог не поставить себя на место некоторых заключенных, которые там застряли. Но есть и другая часть меня, которая чувствовала себя немного похожей на Клинта Иствуда в фильме "Побег из Алькатраса" или Шона Коннери и Николаса Кейджа в фильме "Скала".

В целом, этот проект был довольно сложным из-за необходимости получения разрешения на съемку, которая обычно длится около четырех часов – хотя это кажется долгим временем для отработки одного трюка, для меня это довольно короткий промежуток времени. В Алькатрасе нам нужно было встать в 04:30 утра, чтобы через час переправиться на лодке на остров, а затем успеть отснять все трюки до прибытия первого туристического судна в 9 утра. Это было нелегко – пытаться мотивировать себя на то, чтобы делать самое большое катание в такое раннее утреннее время, но возможность оказаться в этом месте была достаточной, чтобы подтолкнуть меня.

Финальный фронтфлип со ступенек на Алькатрасе выделяется как самый большой трюк в фильме, и он определенно прошел все испытания и трудности, связанные с приземлением бэнгера. Первоначально я планировал сделать 360 с определенной ступеньки, но в тот день было слишком ветрено, и я не мог заставить свой мозг сделать это – мне казалось, что я зацеплюсь за нижнюю ступеньку и получу травму.

В этом заключается опасность недостаточного вращения © Dave Mackison Я и моя команда меряемся силами на прогулочном дворе в Алькатрасе © Dave Mackison

Нам удалось получить еще одно разрешение, чтобы вернуться, и я изменил трюк на передний флип, потому что чувствовал себя более опытным в нем. К сожалению, во время попытки у меня лопнуло заднее колесо при приземлении, что было первым случаем, когда я разбил одно из колес на своем триальном велосипеде; я был очень удивлен, но это был сильный удар. Я встал, оттерся, поставил новое заднее колесо, попробовал еще раз, недокрутил и перевернулся на спину.

Это было не так больно, но немного раздражало. Я заметил, что из-за недостаточного вращения у меня треснул еще один обод – вся сила приземления приходилась на заднее колесо, и в основном из-за того, что спицы выходили из строя, это и была самая большая проблема. У нас не было другого запасного колеса, поэтому пришлось от него отказаться.

Я думал, что это, возможно, конец, потому что мы и так получили два разрешения на съемки. Но мы решили, что это будет последний трюк в фильме, поэтому летом мне удалось совершить последнюю поездку в Сан-Франциско.

В первый раз, когда я попытался сделать это снова, я фактически сорвал еще одно колесо. Ступенька была слишком низкой, чтобы я мог нормально вращаться, но если бы я был выше, то почувствовал бы, что не смогу удержать велосипед при приземлении. Я продолжал слегка недоворачивать, задевая спицы, и колесо просто провалилось, как только спицы вышли из строя.

Дэнни готовится к выполнению трюка на тренировочной площадке в Алькатрасе © Dave Mackison

Я был на последнем колесе, было ровно девять часов, и прибыла туристическая лодка. Нам нужно было выходить, а надзиратели все ждали. На этом этапе я уже пробил три колеса, но решил попробовать в последний раз, не ожидая многого. Но я как-то повернул еще немного, посадил велосипед и удержал его. Я укатил, и это было такое приятное чувство – завершение моего стрит-режима в Сан-Франциско.

Окажись за кулисами с Дэнни в Сан-Франциско и посмотри, как он сделал монтаж своей мечты.

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