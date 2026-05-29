Как Дельфина Бреа стала лучшей в мире в женском паделе

К трем годам Дельфина Бреа уже держала в руках "палу" (ракетку). К тому времени, как она смогла что-то запомнить, она уже гоняла мячи между группами друзей своего отца. Сейчас она занимает первое место в мире по игре в падел.

Ее история начинается не в Испании, где она живет уже почти десять лет, а на улице Курапалигуэ в жилом квартале Парка Чакабуко. Клуб El Monasterio, которым владеет и по сей день управляет ее отец Нито Бреа — бывший профессионал и один из самых уважаемых тренеров в этом виде спорта — был ее игровой площадкой задолго до того, как стал ее рабочим местом.

01 Почему Дельфина Бреа предпочла падел теннису

На протяжении долгого периода ее детства падел был семейным развлечением, а не планом. Она серьезно занималась теннисом среди юниоров, а также играла в футбол, гандбол и баскетбол. Соревновательный зуд был с самого начала, не хватало только подходящего вида спорта.

Quotation Я не любила проигрывать, мне хотелось чего-то более веселого. Дельфина Бреа

Переломный момент наступил примерно в 12 лет, когда теннис перестал приносить удовольствие. Как она объяснила LA NACIÓN, "мне не нравилось проигрывать, я хотела чего-то более веселого". Падел 20х10 подходил ей по темпераменту. Она сосредоточилась на паделе окончательно и решительно, никогда не оглядываясь назад.

02 Восхождение Бреа в профессиональный тур по паделу

В 13 и 14 лет в паре с другой перспективной аргентинкой, Аранзой Осоро, она начала выигрывать все подряд в местных возрастных группах. Талант был достаточно громким, чтобы спонсор отправил обеих девушек в "пилотную поездку" в Испанию в 2015 году. В те несколько недель, как рассказывала Делфи в интервью, она поняла, что это может стать карьерой, а не хобби.

Спустя два года она собрала чемоданы навсегда. Ей было 17 лет, она заканчивала последний год обучения в школе дистанционно, находясь в Мадриде, и скучала по своим друзьям на родине. В интервью она откровенно рассказывала о том, каким трудным был тот первый год, но при этом называла себя счастливицей: у нее с первого дня был правильный тренер (ее собственный отец) и семья, которая поддерживала каждый ее шаг.

Дельфина Бреа в полуфинале соревнований Santiago Premier Padel © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Ее первые сезоны в World Padel Tour были медленным развитием. Было время обучения с Сарой Пуялс, затем решающее сотрудничество в 2018 году с опытной португальской спортсменкой Аной Катариной Ногейрой. В том сезоне 18-летняя Бреа завоевала свой первый профессиональный титул на челленджере в Вальядолиде.

Последующие несколько лет она провела в нескольких других парах, в том числе в 2021 году с Тамарой Икардо, с которой завоевала титул Areco Malmö Open, и в 2023 году с Софией Араухо. Но ни одна из этих пар так и не зажгла трассу. Взрыв произошел в марте 2023 года, когда она выступила в паре с 21-летней девушкой из Малаги по имени Беа Гонсалес .

03 Восхождение Las Superpibas

Дельфина Бреа и Беа Гонсалес произвели революцию в женских соревнованиях © Jure Makovec/Red Bull Content Pool

Гонсалес и Бреа практически в одночасье стали "Las Superpibas" (Супердевушками): двумя самыми молодыми, перспективными и захватывающими игроками в женском розыгрыше и любимицами публики с самого момента их партнерства.

Их первый совместный сезон принес восемь титулов на тогда еще разделенной трассе (шесть в World Padel Tour, два в Premier Padel), включая финал WPT Masters. В 2024 году они удвоили свой успех: четыре победы подряд в апреле-мае, пятый трофей Premier Padel на Dubai P1 в ноябре и финиш года в качестве пары №2 в мире после Арианы Санчес и Паулы Хосемарии.

Quotation Иногда проектам, о которых ты мечтал, нужна пауза. Беатрис Гонсалес

К сожалению, повторяющиеся травмы Гонсалес не давали ей покоя на протяжении всей осени, и к декабрю было объявлено о немыслимом: Las Superpibas распадаются. "Иногда проектам, о которых ты мечтал, нужна пауза", - написала Гонсалес в своем прощальном послании. Решение было за ней, и позже она признается, что оно было одним из самых трудных, которые ей приходилось принимать.

04 Бреа - Триай: неудержимая команда

Эта пауза превратилась в стартовую площадку. Партнерство Бреа из 2025 года с меноркским ветераном Джеммой Триай с самого начала показало выдающийся потенциал. Они дошли до финала только во втором совместном соревновании и выиграли третье, Cancún P2, в марте. Дальше все пошло как по маслу: титулы в Майами, эпические победы на мейджорах в Катаре, Италии и Франции, заработок на трех из четырех главных турниров сезона. 5 августа 2025 года, после победы в Таррагоне, они были официально признаны как пара №1 в мире.

Еще одна победа в копилке Бреа и Триай © Premier Padel/Red Bull Content Pool Quotation Я требовательный человек, и я верю, что именно это будет нести меня вперед. Дельфина Бреа

К последним неделям года, на мейджоре в Мексике в Акапулько, Бреа стала первой аргентинкой, завершившей сезон в ранге №1 в мире, со времен Сесилии Райтер, которая занимала первую строчку с 2010 по конец 2013 года.

Дуэт закончил 2025 год с девятью титулами Premier Padel. Они продолжают работать и в 2026 году, добавив еще два титула в начале сезона. По состоянию на середину мая 2026 года на счету Бреа 18 титулов Premier Padel в карьере, а ей еще только 26.

Бреа и Триай создали победную искру, когда объединили свои усилия в 2025 © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

05 Как Бреа доминирует с правой стороны

Что делает ее такой опасной, так это то, как она играет на правой стороне корта. Исторически сложилось так, что это более консервативная половина, сторона, которая строит ралли и ждет, пока партнер на драйве создаст открытие. Бреа, похоже, пропустила эту памятку. Она, если не считать левшей, которые имеют преимущество, играя с форхэнда в середину корта, является самым агрессивным праворуким игроком в женском туре.

Ее соперницы говорят о каденции бандеха-вибора, ее тренеры — о привычке маскировать угол волана до последнего мгновения. Неустанный прессинг Триай с левой стороны дает Бреа темп, и, как неоднократно показывал дуэт против своих сильнейших соперниц, чем агрессивнее играет Бреа, тем более некомфортно чувствуют себя соперницы.

Бреа — мастер скрывать свои броски и намерения до последней секунды © Jure Makovec/Red Bull Content Pool

Вне корта ее личность представляет собой более спокойное противоречие. Друзья описывают ее как теплую и самокритичную; тренеры — как безжалостно требовательную, и к этому слову она часто возвращается, описывая себя. Она и Триэй, как известно, работают с общим спортивным психологом, чтобы справиться с эмоциональным грузом элитного партнерства, и этот процесс Бреа описала Pronto как "буквальную парную терапию".

06 Вдохновляя новое поколение аргентинских игроков в падел

Несмотря на девять лет жизни в Мадриде, она все еще говорит с безошибочной аргентинской идентичностью человека, который еще не совсем покинул Парк Чакабуко; когда ее спрашивают, где она в конце концов поселится, она отвечает, что ее сердце наполовину там, а наполовину здесь. Ее долгосрочные амбиции поразительны для спортсменки в самом расцвете сил: помочь молодым аргентинским девушкам стать профессионалами в системе, которая, по ее словам, все еще оказывает им слишком мало поддержки на родине.

Это мышление — двигатель. На вопрос ESPN о том, что помогает ей преодолевать шум от того, что она является одним из самых просматриваемых игроков в туре, она ответила без колебаний: "Я требовательный человек, и я верю, что именно это будет нести меня вперед".

Бреа надеется, что ее успех вдохновит следующее поколение © Jure Makovec/Red Bull Content Pool

Девочка из Эль-Монастерио, которая не любила проигрывать в теннис, выросла в игрока правого фланга, с которой никто не хочет сталкиваться, и стала аргентинкой, которая после 12 спокойных лет вернула своей стране женский рейтинг №1.

07 Где можно посмотреть, как играет Дельфина Бреа?

