Рисунки в стиле дудл до Амстердама довели!

В Алматы состоялся национальный финал конкурса Red Bull Doodle Art. Было прислано 2236 работ, жюри отобрало 50 самых креативных рисунков, из которых и был выбран победитель. Счастливой обладательницей путевки на Мировой финал в Амстердам стала Карина Нигметова.

На однодневной выставке, где были представлены рисунки финалистов, от разнообразия сюжетов и полета фантазии глаза разбегались. Участники черпали идеи буквально отовсюду: космос, мультики, литература, национальные мотивы, молодежная субкультура, сны, мечты – всего и не перечислишь. Каждый рисунок – отдельный мир и даже галактика.

Победители национального финала Red Bull Doodle Art Kazakhstan 2023 © Maxim Malov / Red Bull Content Pool

– Я предоставила три работы, в финал прошли два рисунка. На одном из них күйші играет на домбре и едет на черепахе. Мы ездили в степь за грибами, и там я увидела черепашку, которая и подтолкнула меня к созданию этого дудла, – улыбается Марина Цыганкова. – Я рисую с детства. У нас в семье по папиной линии все художники. По образованию я биоинженер. Когда училась в университете, то на парах часто рисовала каракули, и они всегда у меня были философскими. А так, люблю писать картины маслом. Рисование помогает в жизни творчески подходить ко всему.

Рисунки в стиле дудл – это неосознанное рисование, пока сознание занято чем-то другим. Сидя на скучном совещании, лекции, встрече с кем-то, мы бессознательно выводим квадратики или линии, а потом это превращается в рисунки. Говорят, что если показать это творчество психологу, то он сможет рассказать вам, о чем вы думаете и что вас тревожит.

Впервые Red Bull Doodle Art стартовал в 2007 году, и теперь каждый год он продолжает раскрывать художественный потенциал творческих людей.

В этом году национальный финал в Алматы прошел ярко и интересно. Зрители отметили классную атмосферу праздника, а конкурсанты были в восторге от мастер-классов.

Каждый рисунок – отдельный мир и даже галактика © Maxim Malov / Red Bull Content Pool

Студент Алматы Менеджмент Университета Данила Торорощенко продолжал рисовать, даже сидя на воркшопе.

– Я всегда рисую, – сказал он, продолжая водить карандашом. – Первый раз участвую в таком конкурсе. Друзья предложили, и я рад, что воспользовался их советом. Мой рисунок попал в число финалистов. Приятная неожиданность. Я самоучка, нигде специально рисованию не учился. Было интересно посмотреть на другие работы. Много сильных рисунков.

Да, интересных работ было много, поэтому жюри пришлось непросто при выборе лучшего из лучших.

К слову, оценивали творчество участников Мими Ильницкая – художница, иллюстратор, дизайнер, Рамир RAMBOYART Хаиров – иллюстратор, художник, Дмитрий DMN – граффити-художник из команды REPAS, и блогерша Алина Ким, популярная в TikTok под никнеймом Хомяк.

Жюри оценивает работы участников © Maxim Malov / Red Bull Content Pool

– Мероприятие прошло круто. В составе жюри я был во второй раз и могу сказать, что качество работ в этот раз на порядок выше, – отметил граффити-художник из команды REPAS Дмитрий DMN. – Было много интересных работ, и мы долго спорили, какая из них лучшая. В итоге выбрали трех призеров и уже из них определили победительницу. Оценивали по трем критериям: креативность, техника и жизнерадостность. “Фишка” была в том, что на рисунке должен быть дудл-арт, а не иллюстрация.

Когда наступил самый долгожданный момент – оглашение имени победителя – было видно, что участники слегка заволновались. Еще бы, каждый хотел поехать на Мировой финал в Амстердам.

Третье место заняла Мария Уды, второе – Марина Цыганкова, а победа досталась Карине Нигметовой.

– О победе не думала, правда. И когда мою фамилию назвали и что я выиграла главный приз – это был шок. Даже выйдя на сцену, не верила, – призналась Карина.

Сейчас, когда эмоции немного улеглись, какие мысли у вас в голове: страшно представлять страну на международном финале, интересно, или вы не заморачиваетесь на этот счет? Эмоции еще долго будут бурлить (улыбается). Страха нет никакого. Мне подарили лайнеры и классные ручки, и теперь я буду рисовать каждый день дудлы и готовиться к поездке в Амстердам. Для меня представлять страну на таком конкурсе – это гордость.

Зрители отметили классную атмосферу праздника © Maxim Malov / Red Bull Content Pool

Расскажите о рисунке, который выиграл. Как пришла идея? У меня было две работы в финале, и какая из них принесла победу – даже не знаю. Я просто рисовала в свободное от работы время, совершенно не думая ни о чем. Некоторые идеи подкидывал супруг. В целом я создавала такой рисунок, который бы понравился мне самой.

Насколько я знаю, вы работаете иллюстратором и дудлы не совсем ваш жанр. По образованию я преподаватель английского и немецкого языков, но эта сфера меня никогда не привлекала. А вот рисую я с детства. Даже год ходила в художественную школу, но потом пришлось бросить, потому что много сил требовала учеба в школе. Родители считали, что художники бедные, и я даже не думала, что в будущем свяжу свою жизнь с рисованием. Это было моим хобби. Долгое время работала в офисе, но потом поняла, что работа должна быть в радость. Поэтому я стала иллюстратором. И счастлива. Сегодня делаю то, что люблю, и люблю то, что делаю. Много сил вкладываю в свое творческое развитие. Недавно начала осваивать портреты. Участие в конкурсе дудлов – это что-то новое. В процессе оказалось, что это еще и весело. А я очень люблю делать все веселое.

Что вдохновляет вас на творческий процесс? Вдохновения как такового не существует. Есть желание и мотивация.

Случается творческое выгорание? Редко. У меня много способов наполнения себя энергией. Например, спорт, я профессионально занимаюсь рафтингом, катаюсь на лыжах, люблю бегать. Обожаю выезды на природу с семьей и друзьями. Также мне помогает смена творческой деятельности. Я люблю вязать, вышивать, умею лепить из глины, валять игрушки из шерсти. И если мне совсем ничего не хочется делать, то сплю или читаю книги.

Зрители Red Bull Doodle Art 2023 © Maxim Malov / Red Bull Content Pool

В университете рисовали на парах? Конечно. Один раз нас с подругой выгнали с пары по психологии, потому что мы громко смеялись над нашими рисунками.

Мировой финал Red Bull Doodle Art состоится 25-27 мая в Амстердаме. А пока Карина будет сотрудничать с Burnt Toast, профессиональным художником и соучредителем Doodles, и готовить новый дудл, который наряду с международными финалистами будет претендовать на глобальную корону Red Bull Doodle Art.

На самом финале Карина присоединится к конкурсантам со всего мира и примет участие в семинарах, творческих сессиях и многих других активностях.