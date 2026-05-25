В Казахстане жарче, чем в Южной Африке!

В Алматы на СТК «Сокол» состоялось выступление одного из самых ярких представителей spinning-культуры — Sam Sam из ЮАР. Для казахстанской аудитории это стало уже вторым визитом спортсмена: ранее, в апреле, он впервые побывал в Шымкенте и признался, что был приятно удивлён тёплым приёмом и энергией города.

SamSam LowKzMeet © Maxim Malov

В Алматы Sam Sam провёл сразу четыре эффектных заезда, каждый из которых стал отдельным шоу. В первом выступлении он спиннил вокруг Rolls-Royce под звуки домбры, максимально близко проходя к автомобилю и демонстрируя филигранный контроль над машиной. Затем спортсмен забил подвешенный мяч задней частью автомобиля, не задев бетонное ограждение, и на немыслимой скорости припарковал машину в бокс.

Во втором выступлении напарник Sam Sam — каскадёр — показал трюковый номер: выходил из стремящейся машины через окно, ложился, касаясь земли руками, а затем перебегал через автомобиль, который продолжал движение на полном ходу. Третий заезд был посвящён spinning вокруг двух Mini Cooper Red Bull. Финальным аккордом шоу стало совместное выступление Sam Sam с напарником: оба выбегали и забегали на машину, пока она самостоятельно кружилась в контролируемом вращении.

Особенность перформансов Sam Sam заключается в том, что его стиль принципиально отличается от классического дрифта. В отличие от дрифт-автомобиля, его машина не оборудована тормозом и ручником, поэтому весь контроль строится исключительно на работе рулём и точном управлении на высокой скорости. Именно это делает его выступления особенно сложными и зрелищными.

Сам спортсмен отметил, что Алматы произвёл на него сильное впечатление. По его словам, город запомнился горами, природой и высоким уровнем развития, а атмосфера мероприятия только усилила желание возвращаться в Казахстан снова.