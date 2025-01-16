Селфи с квоккой и новая стратегия: как Елена Рыбакина готовится к сезону

Когда профессиональные теннисисты отправляются на другой конец света, чтобы начать сезон и вновь побороться за очки мирового рейтинга, в воздухе витает магия перезапуска. Этот период связан не только с эмоциональным обновлением, но и с переменой обстановки. Пока в Европе зима в самом разгаре, в Австралии — лето, солнце и ясное небо. До океана здесь всего несколько минут езды, и, прежде чем сосредоточиться на турнирах, многие спортсмены находят время для серфинга или отдыха на живописных островах.

Елена Рыбакина тоже воспользовалась моментом, чтобы немного отвлечься от тренировок. Её селфи с квоккой на острове недалеко от Перта завоевало сердца теннисных фанатов по всему миру. Улыбка этого милого сумчатого зверька, кажется, даже превзошла улыбку Елены. Подпись к фото — «Привет из Перта. Улыбаюсь всем!» — мгновенно сделала пост вирусным. Это фото стало символом позитивного настроя и лёгкости, с которыми 25-летняя теннисистка подходит к новому сезону.

Открытый чемпионат Австралии начнётся для Рыбакиной уже в понедельник. В первом круге её соперницей станет Эмерсон Джонс. Жеребьёвка сложилась для Елены удачно, но после длительного перерыва сложно точно предугадать свою форму. Тем не менее, её настроение позитивное. На турнире United Cup в Перте, который стал генеральной репетицией перед Australian Open, сборная Казахстана дошла до полуфинала. В матче против Иги Свёнтек, второй ракетки мира, Елена уступила, но матч стал важной проверкой и вернул ей соревновательную уверенность.

Перерыв после напряжённого сезона-2024 пошёл Елене на пользу. Она позволила себе более длительный отдых, чем обычно, впервые за последние шесть лет. «Я не играла почти два месяца, и это было полезно. Обычно мой перерыв не превышал двух недель, но на этот раз я смогла полностью восстановиться и уделить время близким. Проводила время с семьёй, друзьями и своими собаками, а ещё попробовала вейкбординг и наконец-то взяла несколько уроков вождения. Надеюсь, к концу года получу права», — делится Рыбакина.

Elena Rybakina is currently ranked sixth in the world © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Конечно, отдых не исключал тренировок. Основной акцент был сделан на восстановлении после травм и поддержании физической формы. «Мы работали над всем понемногу. Межсезонье — это период, когда важно укрепить физическую подготовку, и сейчас я чувствую себя отлично», — рассказывает теннисистка, занимающая шестое место в мировом рейтинге.

В межсезонье важно восстановить физические силы. Елена Рыбакина

Хотя Рыбакина универсальный игрок, комфортно чувствующий себя на любом покрытии, в межсезонье она сосредоточилась на улучшении защитного бэкхенд-слайса — удара, который раньше использовала редко. «Я старалась улучшить его и планирую чаще использовать в матчах», — добавляет Елена.

Ещё одно новшество — пополнение в её тренерском штабе. К команде присоединился Горан Иванишевич, бывший победитель Уимблдона и многолетний тренер Новака Джоковича. «Мы работаем с Гораном уже месяц. Всё пока идёт хорошо, но мы ещё привыкаем друг к другу», — рассказывает Рыбакина.

Теперь её главная цель — Australian Open. Женский финал состоится 25 января на Rod Laver Arena. Рыбакина уже играла в финале этого турнира в 2023 году, где уступила Арине Соболенко в упорной борьбе. Возможно, магия нового сезона поможет Елене снова выйти на эту престижную арену и побороться за титул.

Elena Rybakina is already a Wimbledon champion © Red Bull Content Pool