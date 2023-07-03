Новое путешествие Рыбакиной: теннисистка в преддверии Уимблдона

Вундеркинд тенниса и третья ракетка мира Елена Рыбакина готовится к защите своего титула на Уимблдоне, демонстрируя уникальное сочетание грозного мастерства и обаяния на травяном корте. Страсть Рыбакиной к игре выделила ее в мире жесткой конкуренции и привлекла внимание всего мира к женскому теннису.

"Но я не хочу жить одними воспоминаниями" © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Путь Рыбакиной к вершине был просто замечательным. В начале этого года она вышла в финал Открытого чемпионата Австралии и укрепила свой статус в теннисе. Несмотря на поражение от Арины Соболенко, второго номера мирового рейтинга, Рыбакина продемонстрировала стойкость и позитив.

Казахстанская теннисистка известна своей эмоциональной связью с игрой. "В конце концов, я здесь, чтобы играть и наслаждаться игрой в теннис", – однажды сказала Рыбакина, подчеркнув свою глубокую любовь к этому виду спорта.

Подготовка Рыбакиной к Уимблдону – это командная работа. © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Возможно, определяющим моментом в карьере Рыбакиной стала ее потрясающая победа на Уимблдоне в 2022 году. Считавшаяся аутсайдером, она удивила и зрителей, и критиков – в финале Елена играла против третьей ракетки мира Онс Жабер и завоевала свой первый титул Большого шлема.

Вернувшись на Уимблдон в этом году, Рыбакина переходит от роли темной лошадки к главной претендентке, разделяя внимание с Игой Швёнтек и Ариной Соболенко. Елена сохраняет концентрацию на своей игре, своей команде и своей страсти.

Третья ракетка мира готовится к защите своего титула на Уимблдоне © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Подготовка Рыбакиной к Уимблдону – это командная работа. В ее сплоченную сеть поддержки входят родители, старшая сестра Анна, тренер Стефано Вуков, фитнес-тренер и физиотерапевт. Она очень дорожит общением со своим тренером Стефано Вуковым и его присутствием на корте.

Уважение Рыбакиной к легенде тенниса Роджеру Федереру – важная часть ее пути. Восьмикратный чемпион Уимблдона является для Рыбакиной источником вдохновения. "Роджер – мой кумир, – признается она. – Я восхищаюсь его стилем, его грациозными движениями и легкостью, которую он приносит на корт".

Сейчас, когда Рыбакина готовится к защите титула на Уимблдоне, ее харизма и любовь к спорту делают ее любимицей болельщиков. Ее подход к игре служит напоминанием о том, что, помимо побед, важны радость и страсть, которые надо получать от спорта.

Спортсменка настроена как никогда решительно на победу © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

В этом году Рыбакина больше не аутсайдер. "Не так-то просто вернуться чемпионом", – говорит она. Но спортсменка настроена как никогда решительно. "Но я не хочу жить одними воспоминаниями. Я хочу сделать это снова".