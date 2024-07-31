Атлет Red Bull Феликс Георгий удивил жителей Алматы, прокатившись на вейкборде по реке Большая Алматинка.

Известный своим творческим подходом к вейкбордингу, 31-летний вейкбордист из Германии продемонстрировал впечатляющие трюки на рейлах и воллрайдах.

«Я всегда стремлюсь к новым вызовам и ищу уникальные локации для вейкбординга, – рассказал Феликс. Алматы оказался идеальным местом для новых приключений, и я рад, что смог продемонстрировать свои трюки здесь. Мне давно попадались невероятно красивые видео Казахстана на просторах социальных сетей и, вдохновившись ими, решил приехать и увидеть все своими глазами».

Felix Georgii Wakeboarding © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool

Подготовка к спуску

Подготовка к проекту в Алматы заняла у Феликса около месяца. Вейкбордист не только тщательно исследовал местность, но и лично очищал речку от камней и мусора, чтобы обеспечить безопасность своих трюков.

Смотри бекстейдж со съемок 👇

1 мин. Экстремальный спуск на вейкборде по Большой Алматинке Знаменитый атлет Red Bull Феликс Георгий удивил жителей Алматы, совершив экстремальный спуск по реке Большая Алматинка. Смотри бекстейдж со съемок

Фантазии вейкбордиста было где разгуляться: Феликс скользил по перилам, прыгал со ступеней реки, перелетал через пешеходные мостики на высоте около двух метров и делал качественные воллрайды на бетонных уступах реки.

«Приехать в город, в котором ты никогда не был, – это нелегкая организационная работа, – отмечает он. – Я выбрал это место, потому что здесь есть все, что нужно для вейкбординга: мосты для прыжков, крутые уступы и великолепные перепады высот, на которых можно показывать трюки».

Felix Georgii, Gino Wetzels Wakeboarding © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool

Большинство спортивных элементов удались, несмотря на низкий уровень воды. Для выполнения своих захватывающих трюков атлет использовал лебедку.

Я выбрал это место, потому что здесь есть все, что нужно для вейкбординга: мосты для прыжков, крутые уступы и великолепные перепады высот, на которых можно показывать трюки Феликс

Феликс отметил, что во время съемок он встретил множество людей, которым понравилось его выступление. «Все были такими милыми и дружелюбными. Они фотографировались с нами и выкладывали фотографии в социальные сети, что было очень здорово,» – добавил он.

Кроме спуска по Большой Алматинке, в рамках проекта Феликс также покатался в вейк-парке «Gagarin», где продолжил демонстрировать свои навыки и радовать зрителей.

Этот проект не только показал высокий уровень мастерства Феликса Георгия, но и подчеркнул красоту и потенциал Алматы как уникальной площадки для экстремальных видов спорта.