8 форматов «Формулы-1», которые нужно знать в 2026 году

2026 год открывает новую эру в «Формуле-1»: обновлённые правила кардинально меняют ход гонок. Вместе с ними в обиход приходит целый набор технических терминов — многие из них раньше почти не использовались или вовсе не встречались в спорте.

В чём разница между boost и overtake? И что означают superclipping и derating? Разбираем ключевые термины и режимы двигателя, которые в этом сезоне активно обсуждаются в «Формуле-1».

01 Boost

Boost — на самом деле не новинка для «Формулы-1». С сезона 2026 он просто получил более понятное и узнаваемое название. Одним нажатием кнопки пилот может высвободить максимум электрической мощности двигателя своего болида.

Boost даёт дополнительные 160 л.с. примерно на 30 секунд за круг, доводя общую мощность до около 475 л.с. (350 кВт). В новых силовых установках «Формулы-1» мощность распределяется более равномерно: вместе с двигателем внутреннего сгорания электрический мотор обеспечивает суммарно около 1000 л.с.

Преимущество boost в том, что пилоты могут использовать его в любой момент, пока хватает энергии. Это инструмент не только для атаки и обгонов, но и для защиты своей позиции.

Кнопка boost на руле болида Формулы 1 © Getty Images/Red Bull Content Pool

02 Overtake

Overtake в этом сезоне заменяет систему DRS. Как следует из названия, она создана для того, чтобы стимулировать обгоны. Но в отличие от DRS здесь не используется раскрывающееся заднее крыло. Так как же она работает?

Как только пилот оказывается в пределах одной секунды от впереди идущего болида в зоне детекции, он может активировать режим overtake. Это даёт дополнительную электрическую мощность на весь следующий круг, чтобы попытаться провести обгон.

И это ещё не всё. В режиме overtake машина получает больше рекуперируемой энергии, примерно 0,5 МДж, а значит может дольше держать высокую скорость.

Пилоты могут использовать overtake и boost, чтобы обгонять соперников. © Getty Images/Red Bull Content Pool

03 Recharge

Recharge это общий термин для всех способов подзарядки батареи болида Формулы 1. Его также называют рекуперацией энергии или energy harvesting.

Поскольку около половины мощности современных болидов Формулы 1 обеспечивается электрическим мотором, рекуперация энергии становится критически важной. Команды находят всё более изобретательные способы подзарядки батареи, например:

Рекуперативное торможение

Частичное ускорение

Ранний сброс газа перед поворотом lift and coast

Суперклиппинг

Recharge происходит автоматически, но команды настраивают разные режимы двигателя, которые регулируют накопление энергии. Пилот выбирает нужный режим, часто по подсказке инженера.

Новый RB22 этого сезона © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool

04 Superclipping

Как мы уже говорили в разделе про recharge, superclipping это один из способов подзарядки батареи. Его не стоит путать с clipping, о котором мы поговорим позже. Так что же такое superclipping?

В 2026 году superclipping стал совершенно новым явлением. Это способ накапливать энергию на высокой скорости без сброса газа. Поэтому чаще всего его можно увидеть в конце прямых или в быстрых поворотах.

Плюс superclipping в том, что энергия начинает восстанавливаться без сброса нагрузки. Но есть и обратная сторона, меньше мощности и потеря скорости.

Superclipping также применяется в поворотах. © Getty Images/Red Bull Content Pool

05 Clipping or derating

В последние годы вы наверняка слышали, как пилоты Формулы 1 жалуются на клиппинг или дерейтинг. И неудивительно, это действительно может создавать серьёзные проблемы.

Клиппинг означает, что электрический мотор постепенно перестаёт отдавать мощность. В этот момент двигатель внутреннего сгорания берёт нагрузку на себя. Само по себе в этом нет ничего плохого, в этом и есть смысл. Электрическая энергия в основном используется при разгоне, чтобы как можно быстрее выйти на максимальную скорость.

Проблема возникает, когда клиппинг или дерейтинг происходят раньше, чем ожидалось. В этом случае накопленной энергии недостаточно, чтобы обеспечить нужную мощность мотора, из-за чего болид замедляется и становится более уязвимым. Зрители могут заметить это по мигающим огням в задней части болида.

Преждевременный клиппинг редко возникает в квалификации, но гораздо чаще встречается в гонке. На длинных трассах особенно сложно на каждом круге и на протяжении всей гонки генерировать достаточно энергии, чтобы двигатель работал на максимуме.

Мигающий индикатор может означать, что батарея заряжается. © Getty Images/Red Bull Content Pool

06 Active aero

Болиды Формулы 1 сезона 2026 получили заметно новый облик. Они стали уже, короче и оснащены активной аэродинамикой, или active aero. Теперь открывается не только заднее, но и переднее крыло, причём одновременно.

Но пилоты не могут открывать или закрывать крылья где угодно и когда угодно. Есть определённые зоны на трассе, где это разрешено, обычно на прямых участках. У современных болидов Формулы 1 есть два режима, corner и straight.

07 Corner mode

В режиме corner крылья болида Формулы 1 находятся в закрытом положении. Закрытые элементы создают больше прижимной силы, что особенно важно в поворотах и обеспечивает болиду максимальное сцепление.

08 Straight mode

Режим straight означает, что переднее и заднее крыло болида Формулы 1 находятся в открытом положении. При этом команды используют различные технические решения, например подход Oracle Red Bull Racing отличается от Ferrari.

При активации режима straight открываются переднее и заднее крыло. © Getty Images/Red Bull Content Pool

На трассе есть так называемые зоны straight mode, в которых можно активировать систему, аналогично DRS. Пилоты делают это с помощью кнопки на руле. При торможении крылья снова закрываются и болид возвращается в режим corner.

В отличие от DRS режим straight можно использовать всегда, когда пилот находится в соответствующей зоне. Неважно, какая это сессия, свободные заезды, квалификация, спринт или гонка. И не нужно держаться в пределах одной секунды от впереди идущего болида, как это требуется для режима овертейк.

Цель режима straight проста, снизить аэродинамическое сопротивление на прямых, чтобы развивать более высокую максимальную скорость.