Женщины Академии F1: 7 гонщиц, развивающих автоспорт

Формула-1 никогда не испытывала недостатка в талантах. Но сейчас одна из самых захватывающих линий талантов в автоспорте проходит не в воскресенье днем — она разворачивается в паддоке еще до начала уик-энда Гран-при. Академия F1 — полностью женская гоночная серия — формирует будущее автоспорта, воспитывая женские таланты, и вот семь гонщиц, которые оказывают серьезное влияние на стартовую решетку.

01 Как Академия F1 формирует будущее автоспорта?

Алиша Пальмовски вырвалась вперед в Монреале © Getty Images / Red Bull Content Pool

Большие толпы, более сильная конкуренция, поддержка производителей и растущее внимание всего мира: Академия F1 вступает в новую эру. За короткий промежуток времени серия стала одной из самых захватывающих историй в юниорских гонках. А поскольку команды Формулы-1 теперь полностью инвестируют в развитие женских талантов, в сетку вливаются гонщики, которые не просто гоняются за трофеями — они гоняются за тем, чтобы изменить будущее спорта.

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Академия F1 становится стартовой площадкой для нового поколения автогонщиц: от феноменов картинга и новичков в гонках на выносливость до звезд социальных сетей с серьезным темпом. Уровень значительно вырос, свет прожекторов ярче, чем когда-либо, а гонщицы, выходящие на старт, выглядят более подготовленными и амбициозными, чем когда-либо за всю недолгую историю чемпионата.

Если до этих пор вы следили за серией лишь вскользь, то в этом году стоит обратить на нее внимание.

02 Что такое Академия F1?

Гонки Академии F1 проводятся в выходные дни Гран-при F1 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Основанная в 2023 году и возглавляемая бывшей гонщицей Формулы-1 Сьюзи Вольфф, Академия F1 была создана для развития и поддержки женщин-гонщиц на пути к более высоким уровням автоспорта, чем нынешние гонки уровня Формулы-4.

В сетку входят 18 штатных гонщиц в возрасте от 16 до 25 лет из шести команд. Каждую из них поддерживает либо команда Формулы-1, либо крупный мировой партнер.

Формат включает в себя две или три гонки в уик-энд, гонки по реверсивной сетке и обширные испытания, призванные ускорить развитие гонщиц. Очки начисляются так же, как и в чемпионате Формулы-1, и гонщица, набравший наибольшее количество очков за сезон, становится чемпионом.

Гонки чемпионата в выходные дни Формулы-1 дают молодым гонщицам доступ к элитным командам, инженерам, трассам и глобальной известности. На 2026 год чемпионат F1 Academy запланирован на проведение гонок наряду с Формулой-1 в Китае, Канаде, Великобритании, Нидерландах и США (Остин и Лас-Вегас).

03 7 гонщиц, за которыми нужно следить уже сейчас

Выступление Алиши Пальмовски было сильным в 2026 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Алиша Пальмовски

Выступает за Campos Racing — спонсор Red Bull Racing

Алиша Пальмовски вступает в сезон 2026 года в качестве одной из ведущих претенденток на чемпионство после выдающегося года новичка, в котором она одержала победу в гонке и пять раз занимала подиумные места.

Ее продвижение по карьерной лестнице основано на постоянном успехе. Она дважды завоевывала титул вице-чемпиона в младшей серии Даниэля Риккьярдо (2020 и 2021 годы), а в 2023 году перешла в младший чемпионат Ginetta, где за сезон завоевала 10 подиумов. В 2024 году она продолжила этот успех в чемпионате GB4, одержав три победы и став вице-чемпионкой.

Теперь, возвращаясь на свой второй сезон в Академию F1, британская гонщица демонстрирует сильное сочетание абсолютной скорости и растущего гоночного мастерства, что делает ее реальной угрозой в борьбе за титул.

Эмма Фельбермайр

Выступает за Rodin Motorsport при поддержке Audi

Выступление Эммы Фельбермайр в сезоне 2025 года Академии Формулы-1 в ее год новичка раскрыло потенциал. Главное событие произошло в Монреале, где она одержала свою первую победу в серии, оправившись от дисквалификации в начале уик-энда.

Ее путь к гонкам такого уровня был выстроен упорством. В 2021 году она заняла второе место в ADAC Ladies Cup, затем перешла в картинг-перевертыш KZ2 и приобрела ценный опыт в таких элитных международных соревнованиях, как WSK Super Master Series и FIA Karting World Cup.

Фельбермайр перенесла этот импульс в начало сезона 2026 года Академии Формулы-1, сразу же включившись в борьбу за титул благодаря постоянным финишам в очках и подиумам, зарекомендовав себя как серьезный соперник среди лидеров.

Элла Ллойд

Выступает за Rodin Motorsport при поддержке McLaren

Возвращение Эллы Ллойд в сезон 2026 года Академии Формулы-1 последовало за выдающимся годом новичка, который принес ей победу в гонке и пять подиумных финишей. Валлийская гонщица, которая в прошлом занималась конкуром и была золотым призером чемпионата Уэльса по лыжным гонкам, постоянно демонстрирует высокую скорость.

Прежде чем попасть в Академию Формулы-1, она успела отметиться в картинге и юниорских формулах, включая дебютный сезон в юниорском чемпионате Ginetta в 2022 году, где набрала очки в 15 из 25 гонок и одержала 10 побед наряду с семью подиумами. Ее переход в одноместные команды в 2024 году принес дальнейший успех — четыре подиумных финиша в британском чемпионате F4.

Теперь, когда у нее за плечами целый сезон обучения в Академии F1, а в 2025 году она получила звание новичка года, у нее есть все шансы превратить свои обещания в чемпионский вызов в 2026 году.

Подиум Шанхай 2026: Алиша Пальмовски, Эмма Фельбермайр и Пэйтон Уэсткотт © Getty Images / Red Bull Content Pool

Пэйтон Уэсткотт

Выступает за команду Prema Racing при поддержке Mercedes

Пэйтон Уэсткотт — первая картингистка Академии F1 Discover Your Drive, перешедшая в постоянную команду. Американка начала заниматься картингом всего в шесть лет и быстро заложила прочный фундамент, участвуя в таких сериях, как United States Pro Kart Series, California Pro Kart Challenge и Challenge of the Americas, где она заняла третье место.

В 2024 году она перешла в европейский картинг, представляя программу Академии Формулы 1 "Открой свой драйв". Ее переход в одноместный спорт годом позже стал ключевым поворотным моментом: она одержала победы в классах и заняла подиумные места в зимней серии Формулы, чемпионате Евро-4, итальянском чемпионате Ф4 и трофее ОАЭ.

В 2026 году Уэсткотт станет новичком Академии Формулы-1 и уже завоевала репутацию одного из самых многообещающих новичков на стартовой решетке.

Нина Гадеман

Выступает за MP Motorsport при поддержке Alpine

Нина Гадеман вступает в свой второй сезон в Академии Формулы-1, набравшись сил после дебютной победы и четырех подиумов в 2025 году. Голландская гонщица уже продемонстрировала гоночный потенциал, что делает ее одной из ведущих претенденток на победу в чемпионате.

Став финалисткой в 2019 году в Girls On Track Le Mans Shootout, в следующем году она выиграла Кубок по картинговому слалому на FIA Motorsport Games. Она продолжила свой рост, став новичком в Кубке PTC и заняв второе место в классе TB на "24 часах Зольдера" в 2022 году в полностью женском составе.

После дебюта в одноместном зачете в британской F4 в 2024 году она перешла в постоянный зачет в 2025 году. Несмотря на травму, она добилась четырех подиумов и эмоциональной победы в Зандвоорте. Она также добавила зимние подиумы в чемпионате F4 Саудовской Аравии, набрав сильную форму к сезону Академии F1 2026 года.

Рафаэла Феррейра уже успела побить рекорды © Getty Images / Red Bull Content Pool

Рафаэла Феррейра

Выступает за Campos Racing — спонсор Racing Bulls

Рафаэла Феррейра привнесла в свой второй сезон в Академии F1 сильную смесь скорости, агрессии и целеустремленности.

Бразильская гонщица уже вошла в историю своими успехами. Она стала первой женщиной, завоевавшей поул-позицию в Copa Brasil de Kart в 2022 году. Затем в 2023 году она стала первой женщиной, поднявшейся на подиум в бразильском чемпионате F4, а в 2024 году добилась большего, став первой в серии женщиной-победительницей гонок, и в общей сложности одержала три победы и завоевала 10 подиумов в этом чемпионате.

Продолжая волну успеха, она набрала отличную форму в 2025 году в Академии F1, собрав семь подиумных финишей за сезон и показав многообещающие перспективы для своей кампании 2026 года.

Альба Ларсен

Выступает за MP Motorsport при поддержке Ferrari

Альба Ларсен считается одним из самых интересных молодых талантов на стартовой решетке, демонстрируя выдающуюся скорость на тестах и в квалификациях, благодаря чему она часто сравнялась или опередила более опытных соперников.

В своем первом полном сезоне в 2022 году она заняла третье место в чемпионате Новой Зеландии, а также попала в четверку лучших в датском и скандинавском чемпионатах IAME. В следующем году она доминировала в Зеландской серии, выиграв четыре из пяти раундов и поднявшись на подиум в 11 из 14 гонок. После этого она победила в старшем зачете в программе FIA Girls On Track Rising Stars 2023 года, получив право перейти в одноместный спорт.

Будучи второй по возрасту гонщицей в Академии Формулы-1 2025 года, она показала семь финишей в первой пятерке. Если ей удастся превратить этот высокий темп в стабильные результаты, то у нее есть большой потенциал для того, чтобы стать звездой в 2026 году.

04 Расписание Академии Формулы-1 на 2026 год

Чемпионат Академии Формулы-1 2026 года будет проходить вместе с Формулой-1 на этих Гран-при:

Гран-при Китая - Шанхай, Китай - 13-15 марта.

Гран-при Саудовской Аравии - Джидда, Саудовская Аравия - отменено

Гран-при Канады - Монреаль, Канада - 22-24 мая

Гран-при Великобритании - Сильверстоун, Великобритания - 3-5 июля.

Гран-при Нидерландов - Зандворт, Нидерланды - 21-23 августа.

Гран-при Соединенных Штатов - Остин, США - 23-25 октября.

Гран-при Лас-Вегаса - Лас-Вегас, США - 19-21 ноября.