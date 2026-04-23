Формула-1 — самый масштабный, дорогой и престижный автоспорт в мире, и с каждым годом она только набирает обороты. Но кто здесь решает исход гонок? Все ли машины одинаковые? И правда ли это просто «езда по кругу»? Наш гид для новичков проведёт тебя через всё — от последних рядов стартовой решётки до вершины подиума.

01 Что такое Формула-1?

Формула-1 — это элитный чемпионат мира по автоспорту, где 22 лучших гонщика планеты соревнуются на трассах по всему миру. Но это не только про пилотов. Здесь ключевую роль играют команды. Конструкторы создают болиды по строгим правилам, той самой «формуле», и именно скорость машины часто определяет результат.

F1 — это высший уровень производительности, инженерного мастерства и инноваций. Здесь планка растёт не от сезона к сезону, а от гонки к гонке.

Макс Ферстаппен едет на максимуме © Getty Images/Red Bull Content Pool

02 What makes F1 the pinnacle of motorsport?

Уникальное сочетание передовых технологий, предельной скорости, мастерства пилотов и огромных инвестиций делает Формулу-1 высшей точкой автоспорта.

В этом виде гонок команды сами проектируют и строят шасси по строгим правилам, создавая самые быстрые и технологичные машины в мире.

Путь в Формулу-1 начинается с картинга и проходит через младшие формульные серии: F4, Formula Regional, F3 и F2. Здесь важны не только победы, но и умение работать в команде.

Эту лестницу в мир автоспорта формирует Fédération Internationale de l’Automobile, которая ещё в конце 1940-х сделала Формулу-1 вершиной гоночного мира.

Какими бы зрелищными ни были национальные серии вроде IndyCar Series в США и Super Formula в Японии, а также международные чемпионаты вроде World Rally Championship и FIA World Endurance Championship, по популярности, уровню пилотов, физической нагрузке, технологиям и масштабам бюджетов Формула-1 остаётся вне конкуренции.

Оранжевая армия фанатов Макса Ферстаппена © Getty Images/Red Bull Content Pool

03 Насколько популярна Формула-1?

Формула-1 — крупнейший автоспорт в мире с более чем 20 этапами на четырёх континентах. Интерес к чемпионату резко вырос за последние годы. На это повлияли популярное шоу на Netflix, фильм с Brad Pitt, а также расширение календаря с новыми гонками в США и на Ближнем Востоке.

В результате к 2025 году аудитория F1 достигла примерно 827 миллионов человек. Это на 63 процента больше по сравнению с 2018 годом. При этом фанаты становятся моложе и разнообразнее. Около 43 процентов зрителей младше 35 лет, а 42 процента составляют женщины.

Стоит оказаться в паддоке, и сразу становится ясно, что Формула-1 — по-настоящему глобальный спорт. Здесь собираются пилоты, команды и партнёры со всего мира, хотя историческим центром чемпионата по-прежнему остаётся Европа.

В районе Лондона базируются сами промоутеры Формулы-1, а неподалёку, в так называемой Motorsport Valley, расположены команды Oracle Red Bull Racing, Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, McLaren F1 Team, Williams Racing, Aston Martin F1 Team, Alpine F1 Team и Cadillac Formula 1 Team.

Важно понимать, что при этом команды представляют разные страны. Oracle Red Bull Racing считается австрийской, Mercedes-AMG Petronas Formula One Team — немецкой, Alpine F1 Team — французской, а Cadillac Formula 1 Team — американской.

Несмотря на японское происхождение Honda, её двигатели собирают в Великобритании рядом с базой Oracle Red Bull Racing.

Италия представлена Scuderia Ferrari, Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team и Pirelli. Audi работает из Швейцарии, а Haas F1 Team объединяет сразу несколько стран: США, Великобританию и Италию.

Регулирует всё это Fédération Internationale de l’Automobile, базирующаяся во Франции.

Isack Hadjar идёт в атаку на Гран-при Китая © Getty Images/Red Bull Content Pool

04 Почему Формула-1 так захватывает?

Формула-1 выводит автоспорт на предел возможностей. Болиды разгоняются свыше 370 км/ч, набирают 100 км/ч примерно за 2,3 секунды и почти так же резко замедляются. Перегрузки достигают 6,5G, и это настоящий вызов для пилотов.

В паддоке всегда есть свои истории. Кто-то идёт против всех шансов, кто-то находит нестандартное решение и выигрывает, а где-то всё решают считаные мгновения. Здесь кипят напряжённые дуэли между пилотами, командами и даже напарниками.

Формула-1 — это драма на четырёх колёсах, которая разворачивается в самом напряжённом и зрелищном автоспорте мира.

Легенды Формулы-1 известны каждому: Juan Manuel Fangio, первый пятикратный чемпион, Jim Clark, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Fernando Alonso, Sebastian Vettel и Lewis Hamilton.

Сегодня лицо чемпионата — Max Verstappen. Он выступает в одном пелотоне с такими звёздами, как Lewis Hamilton, Fernando Alonso и Lando Norris, а также с новым поколением пилотов, среди которых Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto и Arvid Lindblad.

Ollie Bearman, Esteban Ocon, Max Verstappen, Kimi Antonelli, Sergio Pérez © Getty Images/Red Bull Content Pool

05 Кто участвует в чемпионате мира?

В Формуле-1 два титула: личный зачёт пилотов и командный зачёт конструкторов. На старте 11 команд, и у каждой по два гонщика.

За кулисами работает большая команда. Механики меняют шины и устраняют проблемы, инженеры ведут пилотов по радио, а руководитель команды контролирует гонку с пит-уолла.

Единственная команда, которая участвует в Формуле-1 с самого начала, — Scuderia Ferrari. У неё же больше всего чемпионских титулов. Далее идут McLaren F1 Team и Williams Racing.

Но последние два десятилетия прошли под знаком доминирования Oracle Red Bull Racing и их главных соперников из Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.

Формула-1 — самый старый чемпионат мира по автогонкам. Он стартовал в 1950 году на трассе Silverstone Circuit. Для сравнения, MotoGP появился на год раньше.

В том первом календаре уже были гонки, которые до сих пор остаются основой сезона. Помимо Сильверстоуна, это Гран-при Италии на Autodromo Nazionale Monza, Гран-при Монако и Гран-при Бельгии на Circuit de Spa-Francorchamps.

Visa Cash App RB Formula One Team выводит Arvid Lindblad на старт © Getty Images/Red Bull Content Pool

06 Как проходит гоночный уикенд Формулы-1?

Стандартный формат уикенда начинается с трёх сессий свободных заездов. Две в пятницу и одна в субботу утром. Здесь команды доводят настройки болида до идеала.

Затем в субботу проходит квалификация. Именно она определяет, с каких позиций пилоты стартуют в воскресной гонке.

Как только заканчивается квалификация, болиды переводятся в режим закрытого парка. С этого момента команды не могут вносить изменения до самой гонки в воскресенье.

Сам Гран-при длится примерно полтора часа и не может превышать двух часов. Минимальная дистанция составляет 305 км, поэтому количество кругов зависит от длины трассы.

В сезоне также есть шесть этапов со спринт-гонками. Это значит больше борьбы и меньше времени на подготовку. Спринт проходит на дистанции около 100 км и длится примерно 30 минут. Обязательных пит-стопов нет, поэтому пилоты могут атаковать с самого старта.

Формат такого уикенда отличается. В пятницу проходит только одна тренировка, затем — спринт-квалификация. В субботу проводится спринт-гонка, а после неё — квалификация к воскресному Гран-при.

Max Verstappen, Alexander Albon и Gabriel Bortoleto с прессой © Getty Images/Red Bull Content Pool

07 Что ещё происходит во время уикенда Формулы-1?

Между сессиями трасса не пустует. Здесь проходят гонки Formula 2, Formula 3 и F1 Academy, где можно увидеть будущих звёзд, включая пилотов Red Bull Junior Team.

Всё это время пилоты и команды на связи с медиа. А ещё до начала уикенда, в среду и четверг, идут подготовка и активная работа вне трассы: встречи с фанатами, партнёрами и локальные медиа-активации.

Расклад уикенда Гран-при Формулы-1

Пятница, утро Пятница, день Суббота, утро Суббота, день Воскресенье Классический формат Свободная практика 1 Свободная практика 2 Свободная практика 3 Квалификация Гран-при Спринт-уикенд Свободная практика 1 Спринт-квалификация Спринт Квалификация Гран-при

08 Как устроен чемпионат мира Формулы-1?

Календарь Формулы-1 включает более 20 этапов, и каждый из них — это отдельный Гран-при. Гонка длится около 90 минут и проходит либо на специально построенной трассе, либо на городской.

Каждый этап проверяет разные стороны возможностей команды и пилота. И даже одна победа в Формуле-1 может стать главным достижением в карьере.

В игре два титула: личный зачёт пилотов и командный зачёт конструкторов. Очки получают только те, кто финиширует в топ-10 в гонке или в топ-8 в спринте.

Никаких дополнительных наград. Ни за поул, ни за быстрый круг, ни за идеальный гараж очков нет.

09 Система очков в Формуле-1

Позиция Гран-при Спринт 1-е место 25 очков 8 очков 2-е место 18 очков 7 очков 3-е место 15 очков 6 очков 4-е место 12 очков 5 очков 5-е место 10 очков 4 очка 6-е место 8 очков 3 очка 7-е место 6 очков 2 очка 8-е место 4 очка 1 очко 9-е место 2 очка 10-е место 1 очко

Max Verstappen — четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 © Getty Images/Red Bull Content Pool

10 Как работает чемпионат пилотов в Формуле-1?

Чемпионат мира среди пилотов — это сама суть Формулы-1, где гонщики выходят на первый план. Именно они создают ту самую атмосферу и драму на трассе.

Управлять болидом на максимальной скорости, проходить узкие городские участки и одновременно бороться за позиции с ещё 21 машиной — это требует не только мастерства, но и полной концентрации, чтобы не допустить ошибки.

Несмотря на то что уровень безопасности сегодня несравнимо выше, чем в первые десятилетия Формулы-1, автоспорт по-прежнему остаётся крайне опасным. Пилоты ведут борьбу на скоростях свыше 300 км/ч, где цена ошибки слишком высока.

Даже малейший промах может привести к серьёзной аварии. Болиды врезаются в барьеры, и на каждом круге пилоты рискуют здоровьем и жизнью.

При этом карьера в Формуле-1 почти сразу приносит мировую известность. С момента дебюта в 2015 году Max Verstappen повсюду сопровождает его «оранжевая армия» — преданные болельщики, которые заполняют трибуны, особенно на этапах в Бельгии и Австрии.

Дальше по пелотону свои истории. Franco Colapinto после дебюта в 2024 году вызвал настоящий бум Формулы-1 в Аргентине. Он мгновенно стал звездой на родине, уступая по популярности разве что футбольной легенде Lionel Messi.

Max Verstappen празднует на подиуме Гран-при Японии © Getty Images/Red Bull Content Pool

Цена входа в Формулу-1 высокая. Годы картинга и больших вложений.

Зато и награда на уровне. Начальные контракты могут достигать около 5 миллионов евро в год плюс бонусы за результаты. И это без учёта спонсоров и рекламных сделок, которые значительно увеличивают доход.

Очки в Формуле-1 — это не только позиция в чемпионате пилотов, но и прямое влияние на доход. Чем выше результат, тем больше бонусов и тем ближе к вершине таблицы.

Успешные финиши приносят не только деньги, но и трофеи. А дальше — статус. За всю историю лишь 116 пилотов выигрывали гонки Формулы-1, и только 35 становились чемпионами мира. Это уже не просто гонщики, а настоящие легенды и мировые суперзвёзды.

Болиды выстроены на стартовой решётке перед началом гонки © Getty Images/Red Bull Content Pool

11 Что такое чемпионат конструкторов?

Если личный зачёт даёт славу, то чемпионат конструкторов приносит деньги. Именно он определяет, сколько команда заработает по итогам сезона.

Точные суммы каждый год разные, но ориентир понятен. При общем призовом фонде около 850 миллионов евро победитель может получить примерно 120–140 миллионов. Деньги распределяются по всей таблице, но есть нюанс: Scuderia Ferrari как единственная команда, выступающая с самого начала, получает большую долю.

Поэтому борьба идёт за каждую позицию. Итоговое место напрямую влияет на бюджет команды и её возможности в следующем сезоне.

12 Сколько длится сезон Формулы-1?

Сезон Формулы-1 длится около девяти месяцев. Первая гонка проходит в начале марта, а финал — в середине декабря.

Но на деле всё начинается раньше. Предсезонные тесты стартуют уже в феврале, и команды практически не останавливаются. За пределами трассы идёт постоянная работа над болидом, чтобы сделать его быстрее и стабильнее.

Результат виден по ходу сезона. Машины прогрессируют, а пилоты, которые начинали внизу пелотона, могут постепенно подниматься выше в таблице чемпионата.

Сезон проходит на сочетании стационарных трасс и временных городских автодромов. Каждая из них проверяет разные навыки пилотов и возможности болидов.

Есть и яркие особенности. Максимальная скорость выходит на первый план в Autodromo Nazionale Monza и на городской трассе в Jeddah Corniche Circuit. Выносливость особенно важна в Marina Bay Street Circuit. А работа с шинами становится ключевой в Бахрейне и Барселоне.

Но у каждой трассы свой характер. И каждая ставит перед пилотами и командами новые задачи.

Пары пилотов: Lando Norris — Oscar Piastri, Max Verstappen — Isack Hadjar © Getty Images/Red Bull Content Pool

13 Команды и пилоты

В Формуле-1 11 команд, и у каждой по два боевых пилота. Их задача — выжимать максимум из болида в каждой сессии и бороться за очки и трофеи.

Не менее важна и их обратная связь. Всё, что пилоты чувствуют на трассе и обсуждают в боксах, помогает команде дорабатывать машину по ходу тестов и сезона, чтобы добиться идеальных настроек.

Это касается множества настроек — от угла антикрыльев и баланса тормозов до выбора шин и давления в них. Всё это напрямую влияет на скорость и управляемость болида. Пилоты также участвуют в выборе гоночной стратегии.

Во время Гран-при их ведёт по ходу гонки гоночный инженер. Он подсказывает, когда атаковать, когда идти в обгон, в какой момент заезжать на пит-стоп, а когда стоит поберечь шины или удерживать позицию.

Чтобы выступать в Формуле-1, пилотам нужна не только отличная физическая форма и высокий уровень мастерства, но и быстрый ум. Им приходится держать фокус на трассе и одновременно обрабатывать огромный поток информации.

Нужно удерживать болид на пределе, управлять множеством настроек прямо с руля и при этом чётко взаимодействовать с командой по радио.

Пилоты должны быть сильными командными игроками, уметь держать дисциплину и работать над собой. Не менее важны и навыки общения, чтобы выстраивать взаимодействие с командой и вести сезон на высоком уровне.

На них лежит ответственность за труд тысяч людей и инвестиции партнёров, а за гонками следят сотни миллионов зрителей по всему миру. Давление колоссальное.

При этом их место в Формуле-1 никогда не гарантировано. Если пилот не показывает результат, его быстро могут заменить.

14 Как работают команды Формулы-1?

Для команд главный приоритет — чемпионат конструкторов. Их задача не только создать быстрый болид, но и выстроить гонку так, чтобы уехать с этапа с максимальным количеством очков и двумя машинами в строю.

Важно не только быть быстрыми, но и надёжными. Оба болида должны финишировать и быть готовы к следующей гонке.

Команды отвечают за создание болида с нуля. Шасси должно идеально работать в связке с двигателем и шинами, которые для всех поставляет Pirelli.

По ходу сезона работа не останавливается. Инженеры постоянно дорабатывают машину, чтобы найти дополнительную скорость и улучшить её поведение на трассе. Всё это происходит как на базе команды, так и прямо в боксах во время гоночных уикендов.

При этом команды ограничены жёстким бюджетным лимитом, поэтому каждая доработка должна быть максимально эффективной.

Первое правило пилота в Формуле-1 — опережать напарника. Но для борьбы в обоих зачётах и сохранения рабочей атмосферы команды по-разному выстраивают отношения между гонщиками.

Иногда используется чёткая иерархия с первым и вторым номером. Один из самых ярких примеров — Michael Schumacher в Scuderia Ferrari. Он не только выступал на лучшей машине с сильнейшими инженерами, но и имел напарников, которые по контракту поддерживали его борьбу за титул. Среди них — Eddie Irvine, Rubens Barrichello и Felipe Massa.

Однако чаще всего команды позволяют обоим пилотам бороться на равных, по крайней мере до тех пор, пока не станет ясно, кто быстрее и у кого больше шансов на титул.

Столкновение с напарником — серьёзное нарушение негласных правил Формулы-1. Это бьёт по атмосфере в команде и стоит слишком дорого. Восстановление болида после аварии требует больших затрат и может напрямую повлиять на бюджет и борьбу за чемпионство.

На сцене во время живой презентации в штаб-квартире Ford в Детройте © Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool

15 Кто производит двигатели в Формуле-1?

Несмотря на то что каждая команда разрабатывает собственное шасси, двигатели делают не все. Это одна из самых сложных и дорогих частей болида, поэтому многие предпочитают покупать готовые силовые установки у поставщиков.

Так называемые клиентские команды, такие как Oracle Red Bull Racing, McLaren F1 Team и Williams Racing, при этом неоднократно выигрывали чемпионаты мира.

Но у собственной силовой установки есть свои плюсы. Когда двигатель разрабатывается внутри команды, весь процесс идёт синхронно. Инженеры по шасси и силовой установке работают вместе, чтобы добиться идеальной связки.

Scuderia Ferrari всегда создаёт свои двигатели, как и Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Причём немецкий бренд дольше выступал поставщиком силовых установок, чем полноценной командой.

С 2026 года к производителям присоединилась Audi, а Cadillac планирует начать выпуск собственных двигателей к 2029 году. При этом Honda эксклюзивно поставляет силовые установки для Aston Martin F1 Team.

Red Bull также создала собственное подразделение Red Bull Powertrains, которое разрабатывает двигатели для Oracle Red Bull Racing и Visa Cash App RB Formula One Team в партнёрстве с Ford.

Это масштабный и амбициозный проект, но он даёт команде полный контроль над силовой установкой и, по сути, над своим будущим на трассе.

Red Bull Racing team boss Laurent Mekies on the pit wall © Getty Images/Red Bull Content Pool

16 Кто стоит за командой Формулы-1 и какую роль выполняет?

На каждый этап команды привозят целую элитную группу специалистов. Помимо двух пилотов, это механики, готовые к смене шин и быстрым ремонтам, гоночные инженеры, руководитель команды и другие ключевые специалисты, которые управляют гонкой с пит-уолла.

За кулисами работает ещё больше людей. В боксах и моторхоуме находятся стратеги, физиотерапевты и другие специалисты поддержки, без которых невозможно добиться результата.

Руководитель команды — это своего рода менеджер или главный тренер. Он управляет всеми процессами и принимает ключевые решения по ходу гонки с пит-уолла.

Часто именно он становится лицом команды в медиа. У каждого свой стиль управления: кто-то действует жёстко, кто-то более спокойно. Но именно от этих решений зависит, сможет ли команда подняться на подиум.

Технический директор — обычно второй человек в команде. Он отвечает за разработку шасси и всех его компонентов. Под его руководством работает большая команда инженеров и аэродинамиков, которые развивают болид по ходу сезона.

У производителей двигателей тоже есть свой технический директор. Например, в Red Bull Powertrains он отвечает за создание и развитие силовой установки.

Спортивный директор отвечает за всю работу команды на трассе. В его зоне — соблюдение регламента и взаимодействие с Fédération Internationale de l’Automobile.

Он связывает руководство и операционную команду, контролирует работу механиков на пит-стопах, следит за выполнением правил, принимает решения по ходу гонки и отвечает за логистику персонала на уикенде.

Руководитель гоночной инженерии отвечает за техническую сторону гонки. Он принимает решения по пит-стопам и координирует работу команды механиков и инженеров на трассе.

Совместно со стратегами, механиками и аналитиками данных он формирует гоночную стратегию для команды и пилотов и следит за её выполнением.

Гоночный инженер работает напрямую с пилотом и становится его главным связующим звеном с командой. Он управляет ходом гонки с пит-уолла и поддерживает постоянную связь по радио.

Именно он помогает настроить болид под конкретный этап и вместе с пилотом принимает ключевые решения по ходу уикенда.

Стратеги работают как на трассе, так и на базе команды. Их задача — выстроить выигрышную стратегию на гонку, включая работу с шинами.

Они тесно взаимодействуют с симуляторной командой на базе, просчитывают разные сценарии и варианты настроек, чтобы найти оптимальный план на Гран-при.

Reserve driver Yuki Tsunoda © Getty Images/Red Bull Content Pool

Резервный пилот проводит большую часть уикенда в симуляторе, где тестирует разные стратегии и настройки болида. Он воспроизводит стиль вождения основных пилотов и помогает команде находить лучшие решения, нередко работая до глубокой ночи.

К субботе резервный пилот обычно прибывает на трассу и остаётся в боксах на случай, если потребуется выйти на замену в воскресенье.

Кстати, из текущего пелотона Liam Lawson и Oliver Bearman начинали именно так — они дебютировали в Формуле-1 как замены и впечатлили настолько, что получили полноценные места.

И всё это поддерживает расширенная команда на базе. Там проводят симуляции, тестируют разные настройки болида и сценарии гонки, а также разрабатывают новые детали.

17 Кто выступает в Формуле-1 в сезоне 2026?

Команда Пилот Пилот Шасси Силовая установка McLaren Lando Norris Oscar Piastri MCL40 Mercedes Mercedes George Russell Kimi Antonelli W17 Mercedes Oracle-Red Bull Racing Max Verstappen Isack Hadjar RB22 Red Bull Ford Ferrari Charles Leclerc Lewis Hamilton SF-26 Ferrari Williams Carlos Sainz Alex Albon FW48 Mercedes Visa Cash App RB F1 Team Liam Lawson Arvid Lindblad VCARB 03 Red Bull Ford Aston Martin Fernando Alonso Lance Stroll AMR26 Mercedes Haas Esteban Ocon Oliver Bearman VF-26 Ferrari Audi Nico Hülkenberg Gabriel Bortoleto R26 Audi Alpine Pierre Gasly Franco Colapinto A526 Mercedes Cadillac Sergio Pérez Valtteri Bottas MAC-26 Ferrari

18 Как работают болиды Формулы-1?

Болиды Формулы-1 используют передовые гибридные силовые установки и сложную аэродинамику, чтобы обеспечивать невероятный разгон и показывать рекордные времена круга.

Силовые установки

Гибридная силовая установка выдаёт около 1000 лошадиных сил, или 745 кВт. Мощность делится примерно поровну между двумя источниками: двигателем внутреннего сгорания и системой MGU-K, которая вырабатывает электрическую энергию из кинетической.

Сам двигатель — это 1,6-литровый турбированный V6, работающий на полностью устойчивом топливе. По своей концепции он не сильно отличается от моторов, появившихся в 2014 году, которые уже считаются одними из самых эффективных в мире.

Система MGU-K подключена к маховику и возвращает кинетическую энергию при торможении и на сбросе газа. С 2026 года на неё приходится до половины всей мощности болида.

Эта энергия используется как дополнительный буст — помогает атаковать и защищать позицию на трассе. Команды и пилоты, которые лучше всего освоят эту технологию, получают серьёзное преимущество в борьбе за титул.

Все эти элементы должны выдерживать серьёзную нагрузку, потому что их количество строго ограничено. В сезоне 2026 каждому пилоту разрешено использовать четыре двигателя внутреннего сгорания и турбокомпрессора, три системы MGU-K, три батареи и блока управления, а также четыре комплекта выхлопной системы.

Если лимит превышен, пилот получает штраф в виде потери позиций на стартовой решётке.

С 2027 года правила становятся ещё жёстче. Разрешено только три двигателя и турбокомпрессора, две системы MGU-K, две батареи и блока управления, а также три комплекта выхлопа.

Box! Box! Every driver has to pit at least once in a Grand Prix © Getty Images/Red Bull Content Pool

Аэродинамика

Благодаря большим передним и задним антикрыльям болиды Формулы-1 активно используют аэродинамику для создания прижимной силы. Потоки воздуха направляются так, чтобы буквально прижимать машину к трассе и позволять проходить повороты на более высокой скорости.

Эффект может быть впечатляющим. Например, болиды с граунд-эффектом 1980-х и начала 2020-х создавали разрежение под днищем, за счёт чего машина словно «прилипала» к трассе и шла по ней как по рельсам.

Но у аэродинамики есть и обратная сторона. Позади болида образуется поток «грязного» воздуха, который снижает прижимную силу у машины сзади. Это усложняет движение вплотную, увеличивает износ шин и делает обгоны более трудными.

Чтобы гонки были плотнее, правила Формулы-1 периодически упрощают аэродинамику. С 2026 года отказываются от граунд-эффекта и переходят к более простым конструкциям шасси.

На смену приходит активная аэродинамика — передние и задние антикрылья, которые могут открываться и закрываться. Когда они закрыты, поток воздуха сильнее прижимает болид к трассе, давая больше сцепления в поворотах.

Когда антикрылья открываются, воздух проходит свободнее, сопротивление снижается, и болид набирает большую скорость на прямых.

Шины для гонок в Формуле-1 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Шины

Вместо того чтобы делать шины, способные выдержать всю дистанцию гонки, в Формуле-1 используют резину, которая работает в узком диапазоне эффективности и постепенно изнашивается. Это заставляет пилотов заезжать на пит-стопы.

Поставщик шин — Pirelli — предлагает шесть типов сликов для сухой погоды, а также два варианта для дождя: промежуточные и дождевые.

На уикенде Гран-при используются только три из шести составов шин — Soft, Medium и Hard. Это позволяет командам выстраивать разные стратегии пит-стопов.

Общее правило простое: чем мягче шина, тем она быстрее, но тем быстрее изнашивается. При этом на её поведение сильно влияют состояние трассы и температура.

Руль в Формуле-1

Руль современного болида Формулы-1 — это полноценный центр управления, созданный под каждого пилота. На нём более 25 кнопок, переключателей и лепестков, с помощью которых можно менять настройки силовой установки, управлять рекуперацией энергии, балансом тормозов, дифференциалом и положением переднего и заднего антикрыльев.

Здесь же есть ограничитель скорости для пит-лейна, лепестки переключения передач и кнопка буста для использования электрической энергии. И ещё одна важная функция — связь с командой. Руль фактически заменяет радиостанцию, через которую пилот общается с пит-уоллом.

19 Гоночная стратегия и тактика

Формула-1 — это не только про скорость. На трассе ещё 21 машина, и правильная стратегия может вывести вас в лидеры.

Выбор шин и точный момент для пит-стопа часто становятся решающими. При этом поведение болида постоянно меняется — на него влияют состояние шин, температура трассы и количество топлива.

Не на каждой трассе легко обгонять. В Монако, Сузуке или Венгрии можно удержать лидерство даже на более медленной машине.

Поэтому команды всегда работают с несколькими планами. Есть основной сценарий и запасной, на случай непредсказуемых ситуаций.

Вот какие стратегии чаще всего используют в Формуле-1:

20 Управление топливом и энергией

Топливо добавляет болиду вес, а значит снижает скорость. Поэтому эффективный двигатель часто даёт больше преимущества, чем просто более мощный, но требующий большего расхода.

То же касается и пилотов. Более плавный стиль вождения позволяет экономить топливо и в итоге ехать быстрее, чем при агрессивной манере.

Есть даже выражение «медленнее — значит быстрее». Оно описывает подход, при котором пилот аккуратно заходит в поворот, чтобы затем раньше и дольше разгоняться на выходе, что в итоге даёт лучшее время круга.

Аккуратное обращение с болидом помогает продлить ресурс шин и тормозов, а также эффективнее использовать энергию.

Система MGU-K на каждом круге собирает энергию и заряжает батарею. Затем пилот может использовать этот запас как дополнительную мощность — для атаки, защиты или улучшения времени круга, включая её кнопкой Boost.

С 2026 года вместо системы DRS основным инструментом для обгонов становится режим Overtake Mode.

Как и раньше, его можно активировать только если пилот находится в пределах одной секунды от машины впереди в зоне детекции. После активации болид получает дополнительный прирост мощности, который помогает пойти в атаку и завершить обгон.

Liam Lawson из Visa Cash App RB Formula One Team во время пит-стопа © LAT Images/Red Bull Content Pool

21 Стратегия шин и пит-стопов

Стратегия пит-стопов — один из ключевых элементов гонки. Каждый болид обязан хотя бы раз заехать в боксы и в сухих условиях использовать два разных состава шин.

При этом несколько коротких отрезков на более быстрых шинах могут оказаться эффективнее, чем одна длинная серия на более жёстком комплекте.

Стратеги учитывают множество факторов. В том числе время заезда на пит-лейн и потерю времени в боксах. Часто они стараются выбрать момент, когда впереди чистая трасса без трафика, чтобы максимально использовать скорость болида.

Один пит-стоп: при такой стратегии пилот обычно стартует на среднем составе, чтобы сохранить хороший темп, затем переходит на жёсткий комплект и едет до финиша.

Два пит-стопа: каждая остановка стоит времени, но это можно компенсировать более быстрыми шинами. Например, стратегия Soft–Medium–Hard или Medium–Hard–Hard.

Такой подход более агрессивный. Шины изнашиваются быстрее, но средний темп по дистанции выше. Мягкие составы дают преимущество в начале, когда болид тяжёлый из-за топлива, а на финальный отрезок ставят более жёсткие шины, когда машина становится легче.

Андеркат: обгон в Формуле-1 можно сделать не только на трассе, но и за счёт стратегии. Андеркат — это более ранний заезд на пит-стоп по сравнению с соперником.

Пилот возвращается на трассу на свежих шинах и, если удаётся попасть в «чистый воздух», может проехать несколько быстрых кругов. В идеале это позволяет выйти вперёд, когда соперник позже заезжает в боксы.

Оверкат: противоположность андеркату. Пилот дольше остаётся на трассе, чем соперники, максимально используя ресурс шин.

Поздний пит-стоп позволяет вернуться на трассу на свежем комплекте, когда болид уже легче из-за сгоревшего топлива. Это даёт более высокий темп и меньше кругов до финиша.

Сейфти-кар (SC): авария или обломки на трассе могут привести к выезду автомобиля безопасности. В этот момент гонка нейтрализуется — обгоны запрещены, а все машины выстраиваются в цепочку позади сейфти-кара и снижают скорость.

Такой режим может длиться несколько кругов. За это время маршалы очищают трассу, после чего сейфти-кар уходит в боксы и гонка возобновляется.

Виртуальный сейфти-кар (VSC): при менее серьёзных инцидентах вводится режим VSC. Гонка также нейтрализуется, пилоты обязаны снизить скорость до заданного лимита, но сам сейфти-кар на трассу не выезжает.

Это позволяет быстрее устранить проблему и меньше влияет на ход гонки. Команды часто используют такие моменты для пит-стопов, потому что потери времени в этом режиме меньше, чем в обычных условиях.

22 Календарь Формулы-1

Сейчас сезон Формулы-1 включает 22 этапа, и организаторы планируют расширить календарь ещё на несколько гонок, а также добавить больше спринтов.

С каждым годом расписание становится плотнее. Появляются серии гонок подряд и даже тройные уикенды, что серьёзно нагружает команды и требует максимальной выносливости от всех участников.

Болиды Формулы-1 лучше всего работают на гладком и сухом покрытии, а также в тёплых условиях, поэтому календарь выстраивается с учётом погоды.

Сезон начинается и заканчивается гонками в летний период Южного полушария — в Австралии и Бразилии. В целом чемпионат проходит в тёплых регионах, а жару Ближнего Востока компенсируют вечерними или ночными гонками, а также этапами весной и поздней осенью.

После этапов во Флориде чемпионат перемещается в Европу, где рассчитывают на более стабильную погоду для классических гонок в Монако, Австрии и Великобритании.

Но это работает не всегда. Трасса Circuit de Spa-Francorchamps, где проходит Гран-при Бельгии, расположена в холмистых Арденнах. Формально это не тропики, но по количеству дождей легко может с ними конкурировать.

Летняя часть сезона проходит не только в Европе. В календаре есть этапы в Северной Америке, например в Монреале, и в Азии — в Баку.

Гран-при Италии на Autodromo Nazionale Monza обычно становится последней европейской гонкой года. После этого чемпионат отправляется в Сингапур, а затем следует серия этапов в Америке — Остин, Мехико, Сан-Паулу и Лас-Вегас, который нередко оказывается самым холодным уикендом сезона.

Финальный отрезок проходит на Ближнем Востоке и завершается гонкой в Yas Marina Circuit — на фоне заходящего солнца.

23 Основные термины Формулы-1

Активная аэродинамика — регулируемые передние и задние антикрылья, которые меняют угол в зависимости от ситуации на трассе: закрыты в поворотах для увеличения прижимной силы и открыты на прямых для максимальной скорости.

Бэкмаркер — машина из конца пелотона, которую лидеры могут обогнать на круг.

Блистинг — перегрев шин, из-за которого на поверхности появляются пузыри и резина начинает разрушаться.

Буст — дополнительная мощность по нажатию кнопки. С 2026 года пилоты могут использовать электрическую энергию в любой момент гонки, если она доступна.

Бутс — сленговое название шин.

Боттоминг — момент, когда днище болида касается поверхности трассы.

Бокс — команда по радио для заезда на пит-стоп («Box! Box!»), произошедшая от немецкого слова boxenstopp.

Брейк байас — настройка распределения тормозного усилия между колёсами.

Шикана — серия медленных поворотов, созданная для снижения скорости.

Чистый воздух — поток воздуха без турбулентности, который обеспечивает максимальную эффективность аэродинамики.

Клиппинг — ситуация, когда система управления двигателем направляет всю электрическую энергию на подзарядку батареи, из-за чего болид теряет скорость и становится менее стабильным.

Дег — сокращение от degradation, постепенное снижение эффективности шин по мере износа.

Грязный воздух — турбулентный поток позади болида, который снижает прижимную силу у машины сзади.

Прижимная сила — аэродинамическое давление, которое «прижимает» болид к трассе и увеличивает сцепление.

Сопротивление — сопротивление воздуха, замедляющее болид.

ERS (система рекуперации энергии) — накапливает энергию и повторно использует её для увеличения мощности болида.

Falling off the cliff — резкое падение эффективности шин, когда их сцепление резко ухудшается.

Хот-лап / флаинг лап — быстрый круг, который пилот проезжает на максимальной скорости, чтобы показать лучшее время в квалификации или практике.

Флэт-спот — изношенный участок на шине, возникающий при блокировке колёс во время торможения.

Гран-шем (Grand Slam) — достижение, при котором пилот берёт поул-позицию, показывает лучший круг, лидирует на каждом круге гонки и выигрывает её.

Зелёный флаг — сигнал о том, что трасса свободна и гонка продолжается.

Штраф по стартовой решётке — наказание за нарушение правил, из-за которого пилота смещают назад в стартовом порядке после квалификации. Обычно это минус 5 или 10 позиций, но за серьёзные нарушения можно стартовать с конца.

Halo — защитная конструкция вокруг кокпита, которая защищает голову пилота.

HANS — система защиты головы и шеи, которая используется при авариях.

Инсталляционный круг — первый круг после выезда на трассу, на котором пилот проверяет работу всех систем болида.

Lift and coast — техника, при которой пилот раньше отпускает газ и докатывается до поворота, чтобы сэкономить топливо или сохранить шины.

Lid — сленговое название шлема пилота.

Managing the gap — контроль отрыва: пилот управляет темпом, чтобы удерживать преимущество, не перегружая шины и технику.

Marbles — кусочки резины, которые остаются на трассе и собираются в небольшие «шарики» по мере износа шин. Если на них наехать, сцепление заметно снижается.

Оверкат — стратегия, при которой пилот остаётся на трассе дольше соперника перед пит-стопом, чтобы выиграть время за счёт чистого воздуха.

Оверстир — потеря сцепления задних шин, из-за чего задняя часть болида начинает скользить.

Overtake Mode — новая система, заменяющая DRS. Даёт дополнительный выброс энергии, если пилот находится в пределах одной секунды от машины впереди.

Паддок — закрытая зона за пит-лейном, где располагаются команды и персонал.

Parc fermé — закрытая зона, где болиды находятся под контролем после квалификации и до начала гонки.

Пит-лейн / боксы — зона, где болиды останавливаются для смены шин и ремонта.

Пит-стоп — короткая остановка в боксах для смены шин или ремонта.

Пит-уолл — зона у края трассы напротив боксов, где руководители команды и гоночные инженеры управляют стратегией гонки.

Планка (skid block) — деревянная пластина под днищем болида, которая ограничивает высоту клиренса. При чрезмерном износе команда может быть дисквалифицирована.

Поул-позиция / поул-ситтер — первое место на стартовой решётке, которое пилот зарабатывает в квалификации.

PU — это вся силовая система болида: двигатель плюс электрические компоненты, которые добавляют мощность.

Квалификация — сессия, которая определяет стартовый порядок гонки.

Рейс-крафт — совокупность навыков пилота в обгонах, защите позиции и управлении гонкой.

Режим рекуперации (Recharge mode) — настройка, при которой система накапливает энергию для последующего использования.

Красный флаг — остановка сессии из-за опасности или небезопасных условий на трассе.

Сейфти-кар — автомобиль, который выезжает на трассу, чтобы замедлить пелотон и контролировать ситуацию при инцидентах.

Сайдпод — боковые элементы кузова, в которых размещены системы охлаждения.

Слики — шины для сухой погоды без протектора, обеспечивающие максимальное сцепление.

Super clipping — режим, при котором батарея заряжается за счёт кинетической энергии без отпускания газа или торможения.

Андеркат — стратегия, при которой пилот заезжает в боксы раньше соперника, чтобы отыграть время за счёт свежих шин.

Андерстир — противоположность оверстиру: передние шины теряют сцепление, и болид выезжает шире траектории в повороте.