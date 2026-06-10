Отличный уик-энд Ферстаппена завершился болезненным выбыванием в Монако

Макс Ферстаппен признал, что сход с Гран-при Монако после всего одного круга был еще более болезненным, так как у него был большой потенциал для положительного результата. Добившись первого подиума в сезоне две недели назад в Канаде, четырехкратный чемпион мира надеялся, что сможет сделать что-то в Монте-Карло после исключительного выступления в квалификации.

Пилот Oracle Red Bull Racing проехал блестящий круг в конце Q3, чтобы занять второе место на решетке, и стремился выиграть гонку в третий раз, ведь он уже побеждал на культовом уличном треке в 2021 и 2023 годах.

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Однако голландский гонщик не смог оторваться от линии при выключении света и впоследствии был вынужден завести машину в пит-лейн в конце первого круга.

Гонка Ферстаппена длилась всего один круг © Getty Images/Red Bull Content Pool

"После такого хорошего для нас уик-энда можно было надеяться хотя бы на подиум", - сказал он после своего раннего схода с дистанции. "Мы, конечно, потом практически сразу сошли. Это болезненно для всех. Но не стоит сильно расстраиваться, потому что, думаю, все и так сильно разочарованы этим.

"Просто обидно за всех, ведь до этого момента все шло очень хорошо. Мы отлично чувствовали себя в машине весь уик-энд, и выйти без очков и закончить гонку вот так, когда ты все делаешь так хорошо — это такое разочарование. А уйти с нулем очков еще больнее".

Позитивные моменты уик-энда

Ферстаппен произвел впечатление во время квалификации, попав на первый ряд © Getty Images/Red Bull Content Pool

Несмотря на ранний сход, Ферстаппен показал на тренировках и в квалификации, что он осваивается с Red Bull Racing RB22, показав достаточно высокий темп в пятницу и субботу в Монако.

К концу пятничных тренировок он занял третье место в таблице, отстав всего на 0,168 секунды от стартовавшего в FP2 Льюиса Хэмилтона, а в субботу он всего на 0,043 с отстал от обладателя поула и лидера чемпионата мира Кими Антонелли.

"Когда ты получаешь чистый круг и можешь ехать ровно на пределе, это отличное и очень приятное ощущение, - отметил он после квалификации. - Я очень доволен тем, как прошли все круги".

Воскресная гонка также оказалась успешной для молодого напарника Ферстаппена по команде Исака Хаджара , который сохранил самообладание во время нескольких остановок гонки и финишировал третьим - это его первый подиум в Формуле-1 с тех пор, как он присоединился к Red Bull Racing в начале сезона.