F1 и F2: в чем разница?

Считающаяся вершиной автоспорта, Формула-1 собрала огромное количество поклонников по всему миру благодаря захватывающему сочетанию экшена и спортивной драмы. Сочетание передовых технологий с чувством гламура и зрелищности породило успешные телешоу и фильмы.

Несмотря на свою привлекательность и успех, даже самые ярые приверженцы этого вида спорта могут с трудом объяснить разницу между Формулой-1 и Формулой-2. Кто-то может знать, что F2 рассматривается как ступенька к F1, но большинство удивится, узнав, что четырехкратный чемпион мира F1 из Oracle Red Bull Racing Макс Ферстаппен даже не участвовал в гонках F2.

В этой статье мы объясняем основные различия между двумя чемпионатами, начиная от конструкции машин и заканчивая форматом сезона и опытом гонщиков.

Ферстаппен после своей первой победы в гонках Формулы-1 на Гран-при Испании © Getty Images/Red Bull Content Pool

01 F1 против F2: автомобили

Постройка

В F1 каждая гоночная команда отвечает за постройку своих собственных автомобилей, причем команды называются в честь производителей, которые создали шасси и/или двигатель. В 2021 году, стремясь сделать игровое поле более ровным и конкурентоспособным, F1 ввела ограничение на расходы в размере 130 миллионов евро. Это означает максимальный бюджет, который команда может потратить на все части болида и все элементы, необходимые для его работы. На сезоны 2023-2025 годов лимит был снижен до 127,7 миллиона евро, а на 2026 год увеличен примерно до 180 миллионов евро.

Ферстаппен лидирует на Гран-при Бахрейна © Clive Mason/Getty Images/Red Bull Content Pool Лиам Лоусон впечатлял в F2 еще перед Visa Cash App Racing Bulls © Getty Images/Red Bull Content Pool

В F2 все машины одинаковы, начиная от шасси (построенного итальянским производителем гоночных автомобилей Dallara) и заканчивая коробкой передач (построенной английским производителем Hewland). Это сделано для того, чтобы продемонстрировать истинное мастерство гонщиков за рулем, а не способности гоночных команд создавать превосходные автомобили.

Вес

Машины F1 весят около 768 кг вместе с водителем.

Машины F2 весят около 795 кг с водителем, то есть они немного тяжелее.

Двигатели и скорость

Двигатели автомобилей F1 намного мощнее, чем у их аналогов из F2. Двигатели F1 имеют мощность около 1000 лошадиных сил, в то время как у машин F2 максимальная мощность составляет около 620 л.с. Это позволяет машинам F1 ехать в среднем на 10-15 миль/ч быстрее. Максимальная гоночная скорость болидов F1 составляет более 230 миль/ч, в то время как максимальная скорость болидов F2 - чуть больше 200 миль/ч.

02 F1 против F2: формат гонок

Гоночные форматы между двумя сериями имеют свои различия, начиная от структуры гоночных уик-эндов и заканчивая конфигурацией сезонов.

Гоночные уик-энды

Большинство гоночных уик-эндов F1 включают в себя три тренировки (в пятницу утром, в пятницу днем/вечером и в субботу утром) и три квалификации (все в субботу после третьей тренировки). Гонка проводится в воскресенье.

Однако в течение сезона есть также шесть спринтерских уик-эндов, в которых разыгрываются дополнительные очки. Во время спринтерского уик-энда проводится только одна тренировка, затем традиционная квалификационная сессия, которая проходит в пятницу и определяет стартовое поле для спринта. Затем спринт проводится в субботу, вместе с квалификацией к основной гонке.

Никола Цолов из Red Bull Junior Team будет в F2 в команде Campos Racing © Ivaylo Donchev/Red Bull Content Pool

В F2 используется формат квалификации, очень похожий на формат квалификации спринта в F1, но есть два основных отличия.

В гонках F2 результаты пятничной квалификации используются для определения стартовой решетки основной гонки в воскресенье; субботняя спринтерская гонка вместо этого используется как отдельное событие для гонщиков и команд, чтобы заработать очки. Стартовая решетка субботней спринтерской гонки F2 основывается на результатах пятничной квалификации, при этом позиции 1-10 инвертируются (первый в квалификации стартует с P10, второй - с P9 и т.д.), а позиции 11-22 остаются неизменными.

Длина

F1 и F2 проводят свои гонки на одной и той же трассе в один и тот же день, причем F2 проводится первой.

Так как гонки F2 проводятся раньше, чем гонки F1, они гораздо короче по сравнению с ними. Гонки F2 длятся либо час, либо примерно 105 миль, в зависимости от того, что наступит раньше. Гонки F1 проходят минимум 190 миль, единственным исключением является Гран-при Монако.

Гонки F1 и F2 проводятся в одни даты и общих местах © Philip Platzer/Red Bull Ring

Хотя каждая гонка F2 проводится перед гонкой F1, эти две серии не делят между собой все выходные. В прошлом сезоне сезон F2 длился всего 14 гонок, то есть в восьми гоночных уикендах F1 не было F2.

Очковая система

Системы начисления очков в зачете гонщиков и команд в Формуле-1 и Формуле-2 очень похожи, но не идентичны.

Система начисления очков за основные гонки как в F1, так и в F2 одинакова. Вот как она работает:

1-е место: 25 очков

2-е место: 18 очков

3-е место: 15 очков

4-е место: 12 очков

5-е место: 10 очков

6-е место: 8 очков

7-е место: 6 очков

8 место: 4 очка

9-е место: 2 очка

10-е место: 1 очко

11-20-е места: 0 очков

Однако именно здесь две системы начисления очков начинают расходиться. В F1 одно очко добавляется гонщику, проехавшему самый быстрый круг, если он финиширует в первой десятке по итогам гонки.

Исак Хаджар из Oracle Red Bull Racing отлично выступил в F1 в 2024 году © Getty Images

Если в квалификации проводится спринт, то восемь очков получает победитель спринта, при этом каждая позиция за ним получает на одно очко меньше. Позиции с 9 по 20 не получают никаких очков.

В F2, однако, все немного иначе. В ней гонщики получают по одному очку за самый быстрый круг в основной гонке и/или в спринте, если пилот финиширует в десятке лучших в этой гонке. F2 также присуждает два очка гонщику, который квалифицируется с поул-позиции по итогам пятничной квалификационной сессии.

Система начисления очков за квалификацию в спринте также отличается в F2. Десять очков получает победитель спринта и восемь - второе место. Третье место получает шесть очков, каждая позиция за третьей - на одно очко меньше, а позиции с девятой по 22 не получают никаких очков.

Это означает, что максимальное количество очков, которое может набрать пилот F2 в данный гоночный уик-энд - это 39 очков:

25 очков за победу в основной гонке;

10 очков за победу в спринтерской гонке;

2 очка за квалификацию на поул-позиции;

1 очко за прохождение быстрейшего круга в спринтерской гонке;

1 очко за быстрейший круг в основной гонке.

03 F1 против F2: гонщики

Для всех, кто участвует в формульных гонках, вершиной этого спорта является F1. Поэтому те, кто сейчас гоняется в F1, уже достигли высочайшего уровня, и единственная мечта, которую осталось осуществить - это стать чемпионом мира, или, как в случае с Ферстаппеном, пополнить свой послужной список четырьмя титулами.

Те, кто участвует в F2, рассматривают серию как ступеньку к большему, а конечной целью является место в F1. Многие гонщики перешли в Формулу-1 после успешного сезона в Формуле-2, в том числе Шарль ЛеКлерк из Ferrari, Джордж Рассел из Mercedes и нынешний пилот Visa Cash App Racing Bulls Лиам Лоусон.

В настоящее время Формула-2 полна талантов, включая восходящую болгарскую звезду Николу Цолова , который является членом команды Red Bull Junior Team.