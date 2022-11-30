Фильм Бена Фергюсона "Мимолетное время" о сноубординге

Сноубордист из Орегона Бен Фергюсон более двух лет работал над кинопроектом всей своей жизни.

Он путешествовал по миру, преследуя штормы и спускаясь по покрытой пауд-трассой местности, чтобы представить нам свой первый полнометражный фильм и показать миру, что он является одним из самых выдающихся бэккантри-райдеров своего поколения.

Премьера фильма "Мимолетное время" состоялась в родном городе Фергюсона Бенде в штате Орегон. После этого он отправился в демонстрационный тур по США и Канаде.

Фильм уже доступен на Red Bull TV. Кроме того, ты можешь посмотреть, как создавался фильм, в мини-сериале "О времени" .

Карьерный путь Бена Фергюсона

Мимолетное время – первый фильм Бена Фергюсона о сноубординге © Chris Wellhausen/Red Bull Content Pool

Он начал свое восхождение на горе Бачелор в Орегоне вместе со своим младшим братом Гейбом сначала на местных контестах, а затем перешел к более крупным парковым съемкам и мероприятиям, таким как US Open и полигон журнала Snowboarder Magazine – The Launch. Именно там Фергюсон привлек к себе внимание благодаря своему мощному подходу и великолепному контролю кантов. Прошло совсем немного времени, и он стал заезжать под субботние огни X Games и подниматься на подиумы на соревнованиях серии Burton Global Open.

Затем, в 2018 году, Фергюсон прошел квалификацию в олимпийскую сборную США по хафпайпу в Пхенчхане, где занял четвертое место.

"Я всегда хотел стать сноубордистом, не обязательно контест-сноубордистом, но это желание было с самого детства, – рассказывает Фергюсон. – Чуваки, на которых я равнялся, – это Трэвис Райс, Николас Мюллер, Миккель Банг, и все они снимали крутые видео. Я всегда хотел больше снимать в бэккантри и находиться на своем сноуборде в горах, а не только на соревнованиях".

Упустив медаль в Пхенчхане, Фергюсон понял, что пришло время создать свое наследие в форме кино. В 2020 году он получил согласие от компаний, которые его поддерживают, возглавить свой собственный проект. После этого он отобрал группу райдеров, которые будут сниматься в фильме: его брат Гейб, суперзвезда Джаред Элстон, легенды бенда Кертис Чишек и Остин Смит, новые японские профессионалы Аюму Хирано, Кайшу Хирано и Райбу Катаяма, феномены Хейли Лэнглэнд и Зои Садовски-Синнотт, крупнейшие сноубордисты Марк Макморрис, Дэнни Дэвис, Миккель Банг и Трэвис Райс.

01 Как снимали фильм?

Гейб и Бен Фергюсон в туре Natural Selection в Джексон Хоул © Dean Blotto Gray/Red Bull Content Pool

"Наша цель – вдохновить молодое поколение и побудить людей заниматься сноубордингом, – говорит Фергюсон о фильме Fleeting Time. – Мы также хотим связать свой проект со старыми фильмами о сноуборде, и чтобы он соответствовал тем стандартам, которые были установлены старшим поколением".

Метод производства был прост: собрать лучших сноубордистов для катания на лучшем снеге в мире и убедиться, что съемочная группа так же хороша, как и райдеры.

Для фильма о сноуборде такого масштаба требуется съемочная группа, состоящая из режиссеров, монтажеров и фотографов, которые находятся на том же уровне, что и сами райдеры. В данном случае в состав команды вошли такие известные люди, как Джастин Илес – в качестве директора по производству, Рэйф Робинсон отвечал за воздушные съемки, а также Малачи Жерар, Энтони Витале, Шон Аарон, Тим Мэннинг, Калеб Эли и Зак Нигро, которые помогли в операторской работе.

Редактированием проекта занимался профи Джо Карлино, а режиссерские обязанности исполнил сам Бен Фергюсон. Известный фотограф Аарон Блатт отвечал за фотографии.

Бен Фергюсон в действии © Aaron Blatt/Red Bull Content Pool Два года – это хороший срок, но только если тратить его с умом Ben Ferguson

По словам Фергюсона, этот фильм – наследие. Подтверждение всей той работы, которую он проделал. "Суть фильма отражается и в названии. У нас было достаточно времени, но также у нас были такие проблемы, как пандемия. Два года – это хороший срок, но только если тратить его с умом, – объясняет Фергюсон. – Часы всегда тикают. Время быстротечно. Если вы используете его не по назначению, то потратите кучу времени и, возможно, денег. И еще немного глубже и, возможно, мрачнее: вы думаете об экологическом кризисе, который мы сейчас переживаем. Будучи сноубордистом и общаясь с другими сноубордистами, вы думаете о том, как долго мы еще сможем заниматься тем, чем нам посчастливилось заниматься. Поэтому мы хотели воспользоваться этим временем".