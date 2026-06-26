Флориан Липовиц из команды Red Bull – BORA – hansgrohe тренируется в декабре 2025 года на живописных дорогах Майорки
© Maximilian Fries / Red Bull Content Pool
Велоспорт

От биатлона до подиума Тур де Франс: история успеха Флориана Липовица

Флориан Липовиц из команды Red Bull – BORA - hansgrohe стал сенсацией Тур де Франс 2025 года. Как он превратился из многообещающего спортсмена по зимним видам спорта в новую звезду велоспорта?
Автор Доминик Сандер
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В этой статье

Florian Lipowitz

Florian Lipowitz is already regarded as one of the top riders in international cycling, thanks to his exceptional talent and relentless determination.

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Профиль атлета

Содержание

  1. 1
    От переутомления в биатлоне до велосипедного взлета
  2. 2
    Как он привлек внимание Red Bull – BORA – hansgrohe
  3. 3
    Его методы тренировок и психологическая подготовка
  4. 4
    Открытие Тур де Франс 2025 года
  5. 5
    В 2026 году подиум становится для него привычным местом
В свои всего 24 года Флориан Липовиц произвел фурор на Тур де Франс 2025 года. Выступая за команду Red Bull – BORA – hansgrohe, бывший биатлонист не только занял блестящее третье место в общем зачете — свой лучший и самый значимый результат на сегодняшний день — но и завоевал заветную белую майку лучшего молодого гонщика Тур де Франс. Благодаря сильным выступлениям в Пиренеях и спокойному, сконцентрированному стилю езды Липовиц стал одним из самых ярких гонщиков гонки и даже заслужил от Тадея Погачара оценку «классный парень».
01

От переутомления в биатлоне до велосипедного взлета

Велосипедист команды Red Bull BORA hansgrohe Флориан Липовиц разминается перед напряжённым 13-м этапом «Тур де Франс» 2025 года в Луденвиль-Пейрагуде

Липовиц готовится к этапу Тур де Франс

© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Путь Липовица в команду Red Bull – BORA – hansgrohe и к вершинам велоспорта полон моментов вроде «а что, если бы…» — моментов, когда все могло бы сложиться совсем по-другому.

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«Амбиции и целеустремленность», — говорит он, — вот две черты, которые определяли его еще в подростковом возрасте. Он и его старший брат Филипп (сейчас в немецкой «второй сборной») вместе делали первые шаги на лыжах, но именно Флориан настоял на переезде в австрийскую школу Schigymnasium Stams в 13 лет, чтобы тренироваться на профессиональном уровне. «Я очень хотел оказаться там, где можно как можно больше времени проводить на снегу и где есть серьезные условия для тренировок. А брат просто поехал со мной», — говорит он.
Он отдавал все силы биатлону, пока колени не отказали. Чтобы оставаться в форме во время реабилитации, он начал заниматься велоспортом. Тогда велоспорт был просто дополнительным видом тренировок, а не планом Б. «Диагноз — болезнь Осгуда-Шлаттера, — объясняет Липовиц. — Это заболевание вызывает боль в коленях у растущих спортсменов, особенно в том месте, где сухожилие прикрепляется к голени. К счастью, велоспорт был более щадящим для моих костей и связок», — поясняет он.
Последней каплей для его биатлонной карьеры стал несчастный случай во время серфинга в отпуске. Разрыв передней крестообразной связки на Фуэртевентуре заставил его пройти реабилитацию, и когда он вернулся на велосипед, он уже не оглядывался назад.
02

Как он привлек внимание Red Bull – BORA – hansgrohe

Флориан Липовиц из команды Red Bull – BORA – hansgrohe лидирует на 6-м этапе (Берга – Керальт) 105-й гонки «Волта-а-Каталунья» в Испании в марте 2026 года

Флориан Липовиц занял третье место в общем зачете на Волта-а-Каталунья

© Maximilian Fries / Red Bull Content Pool

Quotation
Я сразу понял: этот парень настроен серьезно
Ральф Денк, руководитель команды Red Bull – BORA – hansgrohe
Вместо этого он проехал на велосипеде более 100 км из своей школы-интерната в Штамсе до офиса Денка только для того, чтобы представить себя. «Он приехал сюда на велосипеде на собеседование. Я сразу понял: этот парень настроен серьезно», - вспоминает Денк. - В конце я спросил, как он собирается возвращаться в школу-интернат в этот довольно холодный зимний вечер. Он просто улыбнулся и прыгнул на велосипед».
Еще одним препятствием стал возраст — в 20 лет он уже был слишком стар для молодежной команды U19 «grenke — Auto Eder», но Денк нашел ему место в «Team Tirol KTM Cycling», что открыло ему путь в профессиональный спорт.
Проведя два года в континентальном цикле UCI, «Липо», как он любит, чтобы его называли, в 2023 году перешел в состав World Tour. Его опыт в лыжных гонках на выносливость стал мощной основой.
Флориан Липовиц из команды Red Bull – BORA – hansgrohe празднует на подиуме победу в белой майке лучшего молодого гонщика на 15-м этапе 112-го Тур де Франс 2025 года.

Флориан Липовиц выиграл белую майку в Тур де Франс 2025 года

© Dario Belingheri/Getty Images

03

Его методы тренировок и психологическая подготовка

В зависимости от сезона Липовиц тренируется по 20–24 часа в неделю: «В основном базовая подготовка, длинные сессии, но не слишком интенсивные», — объясняет он. Он также не боится нестандартных тренировок. В Великобритании он оттачивал свою аэродинамическую позицию к сезону 2025 года в туннеле Кейтсби длиной 2,7 км, который когда-то использовался для поездов, а теперь стал раем для гонок на время среди элитных велокоманд.
В 2026 году Флориан Липовиц в майке команды Red Bull – BORA – hansgrohe во время фотосессии в Пальме-де-Майорке, Испания

Флориан Липовиц в майке своей команды

© Maximilian Fries / Red Bull Content Pool

Quotation
Неважно, показывает ли он 400 или 430 ватт — я доверяю своей интуиции и держусь наравне с лучшими
Флориан Липовиц
В решающие моменты он проявляет сильную психическую дисциплину. Будь это соло в гонке на время или соревнование на крутом подъеме: «Я умею контролировать свои эмоции во время гонки. Я не часто смотрю на велокомпьютер. Неважно, показывает он 400 или 430 ватт — я доверяю своей интуиции и держусь рядом с лучшими».
04

Открытие Тур де Франс 2025 года

Флориан Липовиц и Примож Роглич из команды Red Bull BORA hansgrohe после 16-го этапа 112-го Тур де Франс 2025 года на Мон-Ванту.

Липовиц и Роглич идут после подъема на Мон-Ванту

© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Флориан Липовиц приехал на Тур 2025 года как новичок и гонщик поддержки Приможа Роглича, но он перевернул все ожидания. Теперь он в одном ряду с легендами Тадеем Погачаром и Йонасом Вингегардом.
Он преодолел изнурительную пиренейскую тройку, поднявшись на третье место в общем зачете и завоевав свой второй подиум на Гранд-туре после Вуэльты 2024 года. Его выступление в гонке на время на взлетно-посадочной полосе, знакомой поклонникам фильмов о Бонде, стало еще одним ярким моментом.
Теперь, оправившись от серьезного падения на 17-м этапе и удержав темп до самого Парижа, он принес Германии первый подиум на Тур де Франс с 2006 года, когда там финишировал Андреас Кледен.
05

В 2026 году подиум становится для него привычным местом

Флориан Липовиц и Ремко Эвенепоэл из команды Red Bull – BORA – hansgrohe празднуют победу на гонке Trofeo Ses Salines на Майорке, Испания, 29 января 2026 года

Липовиц и Эвенепоэл празднуют победу на гонке Trofeo Ses Salines

© Maximilian Fries / Red Bull Content Pool

Сезон 2026 года начался с множества подиумов — третье место на Волта Циклиста а Каталунья в марте, второе место на Итзулия Баск Кантри и Тур де Романди в апреле — и завершился завоеванием общего титула на Тур Словении протяженностью 169,4 км в июне, где он опередил своего товарища по команде Джулио Пеллиццари на 42 секунды.
Липовиц выступит на Тур де Франс в качестве одного из лидеров команды Red Bull – BORA – hansgrohe вместе с Ремко Эвенепоэлем; гонка стартует 4 июля в Барселоне с командной гонки на время протяженностью 19,6 км.

В этой статье

Florian Lipowitz

Florian Lipowitz is already regarded as one of the top riders in international cycling, thanks to his exceptional talent and relentless determination.

GermanyGermany
Профиль атлета
Велоспорт

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