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Football
Әлемдегі ең үздік футбол ойыншысы кім және оны қалай анықтауға болады?
Бұл жылдамдық па, гол соғу қабілеті ме, әлде қорғанысты бұзатын пас беру шеберлігі ме? Ең үздік футболшы туралы пікірлер әрқашан әртүрлі болды. Осыған қатысты негізгі өлшемдерді қарастырамыз.
Футбол тарихында ұлы ойыншылар аз болған жоқ. Жюст Фонтен мен Гарринчадан бастап Лионель Месси мен Усман Дембелеге дейін әр заманның өз ерекшелігі мен ойын мәнері бар жұлдыздары болды. Бір футболшы өзгелерден айқын басым түсетін ерекше деңгей көрсетпесе, әлемдегі ең үздік ойыншының кім екені жөнінде ортақ пікірдің қалыптасуы қиындай түседі. Мұндай пікірталас әрбір футбол жанкүйеріне таныс. Бірі 2013 жылғы «Алтын доп» иегерін талқыласа, енді бірі Франк Риберидің жетістіктерін немесе Килиан Мбаппенің допсыз ойындағы еңбекқорлығын мысалға келтіреді. Әрине, бұл сұраққа берілетін жауап белгілі бір дәрежеде әрдайым субъективті болады. Дегенмен әлемдегі ең үздік футболшыны барынша объективті бағалауға мүмкіндік беретін бірнеше маңызды өлшем бар.
01
Әлемдегі ең үздік футболшы несімен ерекшелінеді?
Кез келген футболшыны бағалау кезінде бірқатар қасиеттер үнемі көзге түсуі керек. Ол үшін скаут немесе спорт директоры болудың қажеті жоқ, ойынды мұқият бақылаудың өзі көп нәрсені түсінуге мүмкіндік береді. Назар аударуға тұрарлық бес негізгі қасиет:
- Техника –-- допты игеру шеберлігі, алғашқы қабылдау және техникалық деңгей;
- Позициялық ойын –- доппен де, допсыз да дұрыс қозғалу және ойын жағдайын сезіну;
- Тұрақтылық –- апта сайын жоғары деңгейде өнер көрсету қабілеті;
- Ойын көру қабілеті –- алаңдағы жағдайды алдын ала бағалап, әріптестеріне гол соғатын мүмкіндіктер жасау;
- Ықпал ету –- команданың нәтижесіне шешуші әсер ете білу.
Әрине, бұл толық әрі өзгермейтін тізім емес. Бірақ дәл осы қасиеттер әлемдік деңгейдегі футболшыларды өзгелерден ерекше етеді. Мәселен, өзінің үздік кезеңінде Неймар 2017 жылғы «Алтын допқа» басты үміткерлердің бірі саналды. Ал Доминик Собослаи бүгінде Ливерпульдің ең жарқын ойыншыларының бірі ретінде танылып отыр.
Әрине, бұл толық әрі өзгермейтін тізім емес. Дегенмен дәл осы қасиеттер әлемдік деңгейдегі футболшыларды өзгелерден ерекшелейді. Мәселен, өзінің үздік кезеңінде Неймар 2017 жылғы «Алтын допқа» басты үміткерлердің бірі саналды. Ал Доминик Собослаи бүгінде «Ливерпульдің» ең жарқын ойыншыларының бірі ретінде танылып отыр.
02
Клубтық және халықаралық деңгейдегі ойын қаншалықты маңызды?
Футболшыны әлемдегі үздік ойыншылардың қатарына лайық деп бағалау кезінде оның клубтағы және ұлттық құрамадағы өнер көрсетуі бірдей маңызды рөл атқарады. Бұл шағын клубтарда ойнайтын футболшыларды төмендету деген сөз емес. Бірақ әлемнің үздік ойыншысы атану үшін ең мықты қарсыластарға қарсы, ең беделді турнирлерде өзінің деңгейін дәлелдей білу қажет. Ең жоғары деңгейде тұрақты өнер көрсету –-- басты талаптардың бірі. Мысалы, Аталанта сапындағы Адемола Лукманның Еуропа лигасының финалындағы хет-тригі ұмытылмас сәттердің бірі болды. Дегенмен әлемнің үздік футболшыларынан әдетте УЕФА Чемпиондар лигасында және Еуропаның жетекші бес ұлттық чемпионатында тұрақты жоғары деңгей көрсету күтіледі:
- Премьер-лига (Англия)
- Бундеслига (Германия)
- Лига 1 (Франция)
- А сериясы (Италия)
- Ла Лига (Испания)
Сондықтан дәл осы жарыстардағы ойыншылардың көрсеткіші әлемдік деңгейдегі футболшыларды салыстырудың негізгі өлшемдерінің бірі болып саналады. Мысал ретінде жергілікті әуесқой лигада жарқырап жүрген ойыншыны «Ла Лигада» және әлем чемпионы Испания құрамасы сапында жоғары деңгейде өнер көрсетіп жүрген Нико Уильямсты келтіруге болады.
УЕФА Чемпиондар лигасы клубтық футболдағы ең жоғары деңгейдің басты өлшемі болып саналады. Солтүстік Америкада, Азияда және Африкада да құрлықтық турнирлер өткізілгенімен, олардың беделі әзірге Чемпиондар лигасымен теңесе алмайды. Сондықтан Эндрик сияқты жас футболшылар үшін Еуропаның ең беделді жарыстарында ойнау мансаптағы маңызды белестердің бірі саналады.
Ал ұлттық құрамалар деңгейіндегі жағдай сәл өзгеше. Мысалы, Франция құрамасында ойнайтын футболшының ірі халықаралық турнирлерде жүлде жеңіп алу мүмкіндігі АҚШ құрамасының ойыншысына қарағанда жоғары болуы мүмкін. Сондықтан халықаралық деңгейдегі жетістіктерді де ескерген дұрыс, дегенмен көптеген мамандар клубтағы тұрақты ойын бұдан маңыздырақ деп есептейді.
Бұған Рияд Махрездің мансабы жақсы мысал бола алады. Ол 2016 жылы Лестермен бірге Англия Премьер-лигасында сенсациялық чемпион атанып, тамаша маусым өткізді. Алайда Алжир құрамасының сапында әлемдегі ең беделді халықаралық турнирлерде өзін көрсету мүмкіндігі әлдеқайда шектеулі болды.
Ал Криштиану Роналду сол жылы Реал Мадридпен бірге Чемпиондар лигасын жеңіп, кейін Португалия құрамасымен UEFA Euro 2016 турнирінде чемпион атанды. Осы жетістіктерінің арқасында ол 2016 жылғы «Алтын допты» иеленді, ал Махрез дауыс беру қорытындысында жетінші орынмен шектелді.
03
Ойыншының алаңдағы орны оның үздік атану мүмкіндігіне әсер ете ме?
Иә, әсер етеді. Дәстүрлі түрде шабуылшылар басқа позициядағы ойыншыларға қарағанда көбірек назарға ілігеді, тіпті ең мықты клубтардың өзінде солай болады. Мысалы, Барселонаның ең жарқын кезеңінде Лионель Месси үнемі басты назарда болды. Алайда Андрес Иньеста мен Карлес Пуйоль да команданың жетістігінде дәл сондай маңызды рөл атқарды. Бұл жартылай қорғаушылар, қорғаушылар немесе қақпашылар әлемдегі ең үздік футболшы атана алмайды дегенді білдірмейді. Футбол тарихында әр позицияда өнер көрсеткен аңыз ойыншылар жеткілікті. Олардың қатарында Мануэль Нойер, Паоло Мальдини, Зинедин Зидан және Лука Модрич бар. Тіпті негізгі құрамдағы барлық позицияның өкілдері кемінде бір рет «Алтын доп» иегері атанған. Қорғаныс шебіндегі футболшылар үшін басты қиындық – олардың еңбегі көзге бірден түсе бермейді. Мысалы, орталық қорғаушы Вирджил ван Дейк шабуылшы Лионель Мессиге қарағанда әлдеқайда аз гол соғады. Сондықтан оның ойыны жанкүйерлер мен БАҚ назарын дәл сондай деңгейде аударта бермейді.
Ойындағы рөлі бойынша «Алтын доп» иегерлері
Қақпашылар –-- Лев Яшин «Алтын допты» жеңіп алған жалғыз қақпашы болып табылады. Ол бұл марапатты 1963 жылы иеленді. Кейінірек Джанлуиджи Буффон мен Оливер Кан сияқты қақпашылар да жүлдеге жақын болғанымен, тек үздік үштікке енумен шектелді.
Қорғаушылар –-- «Алтын допты» небәрі екі қорғаушы жеңіп алған: Франц Беккенбауэр (1972 және 1976 жылдары) және Фабио Каннаваро (2006 жылы).
Жартылай қорғаушылар –-- бұл марапатты жалпы 16 жартылай қорғаушы иеленген. Солардың ішінде Мишель Платини ерекше көзге түседі: ол 1983–1985 жылдары қатарынан үш рет «Алтын доп» жеңіп алған.
Шабуылшылар –-- бұл марапат тарихында шабуылшылардың басымдығы анық байқалады. «Алтын допты» барлығы 27 шабуылшы жеңіп алған. Ал Лионель Месси сегіз мәрте жеңімпаз атанып, бес «Алтын добы» бар Криштиану Роналдудан озып тұр.
04
Неліктен статистика мен жеке ойын маңызды?
NFL бұрынғы ойыншысы Сантана Мосс бірде: «Ұлы ойыншылар ең маңызды матчтарда ұлы сәттерді сыйлайды», – деген еді. Шын мәнінде, футболшының жеке көрсеткіші оның деңгейін бағалайтын ең маңызды өлшемдердің бірі. Бірақ басты міндет –-- тек бір рет жарқырап қана қоймай, сол жоғары деңгейді ұзақ уақыт сақтап, ең жауапты кездесулерде өзін дәлелдей білу. Мысалы, бұрынғы клубыңа қарсы ойында екі гол соғу –-- тамаша жетістік. Алайда Энфилдте өтіп жатқан матчта командаңа УЕФА Чемпиондар лигасының ширек финалына жолдама әперетін жеңісті қамтамасыз ету –-- ойыншының беделін қалыптастыратын нағыз тарихи өнер көрсету. Әр матч пен әр маусым бір-біріне ұқсамайды. Сондықтан әр кездесуде футболшы міндетті түрде гол соғып немесе нәтижелі пас береді деп ешкім күтпейді. Бірақ егер ойыншы шешуші сәттерде қайта-қайта командасының тағдырын өзгертіп, тұрақты түрде жоғары деңгейде өнер көрсетсе, онда әлемдегі ең үздік футболшы туралы пікірталаста жауап табу әлдеқайда оңай болады.
05
Неліктен жүлделер әлі де маңызды?
Жеке шеберлік қаншалықты жоғары болғанымен, футбол –- ең алдымен командалық ойын. Сондықтан әлемдегі ең үздік футболшылар өз командаларына беделді турнирлерде жеңіске жетуге көмектеседі деген үміт болады.
Әрине, барлық трофейдің маңызы бірдей емес. Мысалы, ФИФА әлем чемпионатын жеңіп алу ұлттық кубокты иеленуден әлдеқайда жоғары бағаланады. Ал УЕФА Чемпиондар лигасы мен Еуропа чемпионатының қайсысы беделдірек деген сұраққа нақты бір жауап жоқ, бұл көбіне жеке пікірге байланысты болады. Бұған 2024 жылғы «Алтын доп» дауыс беруінің қорытындысы жақсы мысал бола алады. Дауыс берушілер халықаралық деңгейдегі жетістікке көбірек мән беріп, Испания құрамасымен Еуропа чемпионы атанып, Манчестер Ситимен Англия Премьер-лигасын жеңген Родриді бірінші орынға қойды. Ал Винисиус Жуниор сол маусымда үшінші рет УЕФА Чемпиондар лигасын жеңіп алғанына қарамастан, дауыс беру қорытындысында Родриден кейін орналасты.
06
Ал әйелдер футболы туралы не деуге болады?
Әлемдегі ең үздік әйел футболшыны таңдаудың ең оңай жолы –- Барселона ойыншысын (немесе Алексия Путельяс ауысқаннан кейін London City Lionesses клубының жартылай қорғаушысын) таңдау шығар. Мұндай таңдаумен сіз бірнеше мәрте «Алтын доп» иегерін қолдауыңыз әбден мүмкін. Ал болашақтағы жеңімпазды болжағыңыз келсе, көпшілік АҚШ әйелдер құрамасының қайтадан көшбасшылыққа оралатын уақыты жақындап қалды деп есептейді. Бұл тұрғыда Тринити Родман ең жарқын жас жұлдыздардың бірі болып саналады. Ал егер өз пікіріңізді өзіңіз қалыптастырғыңыз келсе, бағалау өлшемдері дәл сондай болып қала береді. Әйелдер футболы ерлер футболына қарағанда бұқаралық ақпарат құралдарында азырақ көрсетілгенімен, негізгі қағидалар өзгермейді: жарыстар да, статистикалық көрсеткіштер де ұқсас. Тек жалақы деңгейі бірдей емес. Айта кетерлігі, әйелдер арасындағы алғашқы «Алтын доп» 2018 жылы Лион клубының шабуылшысы Ада Хегербергке табысталды. Бұл марапат ерлер арасындағы «Алтын доп» алғаш рет тағайындалғаннан кейін 62 жыл өткен соң ғана пайда болды.
07
Адам бәрінен маңызды
Түптеп келгенде, футбол –- ең алдымен адамдар туралы ойын. Әлемдегі ең үздік футболшыны анықтау үшін түрлі өлшемдер қажет болғанымен, нағыз ұлы ойыншы жанкүйерлермен ерекше байланыс орната білуі тиіс. Футболдағы пікірталастардың ешқашан толық ортақ шешімге келмеуінің себебі де осы. Мұнда тек статистика мен жетістіктер ғана емес, адамдардың эмоциясы, жеке әсері және өз клубына деген адалдығы да үлкен рөл атқарады.
Әр жанкүйердің өз көзқарасы болады. Біреу белгілі бір финтке тәнті болса, енді бірі сүйікті клубына немесе футболшының өмір жолына байланысты пікір қалыптастырады.
Мысалы, Лионель Мессидің Жером Боатенгті әдемі алдап өтіп, Барселонаның тарихи камбэгіне жол ашқан сәтіне кім таң қалмады? Хамес Родригестің Уругвай қақпасына соққан керемет голын кім сүйсіне тамашаламады? Ал Зинедин Зиданның Реал Мадридпен қоштасуы кімге әсер етпеді?
Сондықтан әр футбол жанкүйерінің әлемдегі ең үздік ойыншы туралы өз пікірі бар. Мысалы, 2025 жылы Пари Сен-Жерменнің жанкүйерлері үшін бұл атаққа Усман Дембеле лайық болса, Барселона жанкүйерлері Ламин Ямалды таңдауы мүмкін. Демек, бұл сұрақтың бір ғана дұрыс жауабы жоқ. Уақыт өте келе футбол да өзгереді, ал онымен бірге жанкүйерлердің пікірі де өзгеріп отырады.
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