Forza Horizon 6 ойынына шолу: Жапониядағы әсерлі ашық әлем жарысы
Forza Horizon 6 серияны Жапонияға әкеліп, таңғажайып көріністері, алуан түрлі жарыстары және әсерлі аркадалық рейсингі арқылы бүгінге дейінгі ең ауқымды Forza Horizon тәжірибесін ұсынады.
Көңілді музыка фестиваль алаңын дүр сілкіндіріп, қозғалтқыштар гүрілдеп іске қосылады, ал неон шамдары көкжиекті жарыққа бөлейді. Бұл тек бір нәрсені білдіреді — ойын әлеміндегі ең ірі автоспорт фестивалін қайта әкелген Forza Horizon 6 келді. Ралли көліктері таулы жолдар мен өткір бұрылыстарда жоғары жылдамдықпен дрифт жасайды. Суперкарлар сағатына 400 шақырымнан асатын жылдамдықпен тасжол бойымен зуылдаса, жолсыз жерге арналған жүк көліктері гүлге толы алқаптарда жеңіс үшін күреседі. Forza Horizon жанкүйерлер көптен күткен локацияда өзінің ашық әлемімен қайта оралды. Forza Horizon 6 енді серияны Жапонияға алып келді. Бұл шолуда Playground Games студиясының жаңа рейсинг ойынының несімен ерекше екенін түсіндіреміз.
Forza Horizon 6 геймплейі — әртүрліліктің нағыз патшасы
Forza Horizon сериясының жанкүйерлері Playground Games студиясының ашық әлемдегі рейсингтерінде не нәрсе соншалық тәуелді ететінін жақсы біледі — бұл ұсынылатын белсенділіктің орасан көптігі. Бір сәтте жоғары жылдамдықтағы көше жарыстарында үздік уақыт үшін күрессең, келесі сәтте батпақты трассалармен зулап немесе «Дакар раллиі» секілді жарыстардан шабыт алған күрделі кросс-кантри кезеңдерін бағындырып жатасың.
Forza Horizon 6 осы сәтті формуланы одан әрі дамытып, жанкүйерлер көптен күткен локациялардың бірі — Жапонияға алып келеді. Елдің бұл ықшамдалған нұсқасында виртуалды роуд-трип үшін қажет дүниенің бәрі бар: алып Токио, Фудзи тауы, тыныш храмдар, бамбук ормандары және тағы да басқалары. Геймплей негізінен бұрынғыдай таныс әрі ыңғайлы болып қалған. Негізгі мақсаттар мен прогресс жүйесі айтарлықтай өзгермегендіктен, серия жанкүйерлері өзін бірден үйдегідей сезінеді. Соған қарамастан, Forza Horizon 6 көптеген қызықты жаңа идеяларды да ұсынады.
Forza Horizon 6 ойынында жасап көруге болмайтын нәрсе жоқ сияқты. Екі каскадер ұшағына қарсы әсерлі жарыс па? Бар. One Piece фильмі саундтрегінің сүйемелдеуімен өтетін дуэль ше? Қарсыластың кім екенін айтпай-ақ қояйық, аниме жанкүйерлері міндетті түрде қуанады. Ал тік шаңғы трассасымен жоғары-төмен жарысатын сайыс қалай? Ойын ішіндегі жарыстардағы креатив деңгейі шынымен таң қалдырады. Бір ойыншыға арналған кампаниядағы шамамен 100 фестиваль жарысының әрқайсысы ерекше әрі қызықты сезіледі, ал бұл мультиплеер режимдері мен алып ашық әлемді есептемегеннің өзінде.
Forza Horizon 6 ойынындағы Жапонияны зерттеу
Forza Horizon 6 ұсынатын визуалдық және геймплейлік әртүрлілік шынымен таң қалдырады. Ойын әлемі 10 аймаққа бөлінген және әрқайсысының өзіндік атмосферасы мен ерекшелігі бар. Соның арқасында ойын Forza Horizon 5 ойынындағы Мексикадан және Forza Horizon 4 ойынындағы Ұлыбританиядан шабыт алған әлемнен айқын ерекшеленеді.
Бір сәтте сен батыстағы Шиманояма аймағындағы тұман басқан аңғарға тамсанып тұрсаң, келесі сәтте орталық Минаминоның гүлге толы алқаптарымен жүйткіп немесе шығыстағы Ито ауданындағы ежелгі храмдарды зерттеп жүресің.
Қысқаша айтқанда, Forza Horizon 6 серия тарихындағы ең алуан түрлі әрі визуалды тұрғыдан ең әсерлі картаны ұсынады. 700 астам жол және олардың арасындағы жабайы табиғатты зерттеу қызықты болады.
Ал көбірек бағытталған тәжірибе іздейтін ойыншылар жаңа Day Tour сюжеттік миссияларын өте алады. Бұл баяндалатын саяхаттар карта бойымен жүргізіп қана қоймай, жапон мәдениеті мен дәстүрлері туралы да мәлімет береді. Бұл ойынға ерекше мінез бен атмосфера сыйлайды.
Жапонияның өзі де ойын барысында керемет көрінеді. Маусымдық өзгерістер әлемді толықтай түрлендіріп, ойын процесі бойы көріністерді үнемі жаңартып отырады.
Алдын ала көрсетілген нұсқада сакураға толы әсем көктем пейзаждары ұсынылса, финалдық релиз жасыл желекке көмкерілген жазғы табиғатты әкеледі. Ал күз бен қыс ойынға одан да көп визуалдық әртүрлілік қосуды уәде етеді.
Аркадалық рейсингтің шыңы
Forza Horizon 6 аркадалық рейсинг бағытын сақтап қалғанымен, қарапайым басқару моделінің астарында қызықты сынақ та бар. Тіпті стандартты қиындық деңгейінде де AI қарсыластар алғашқы жарыстардан-ақ мықты бәсеке ұсынады.
Тоғыз түрлі қиындық деңгейінің ортасына жақын параметрді таңдаған ойыншылар қолжетімділік пен күрделіліктің арасындағы тамаша тепе-теңдікті сезіне алады.
Жол жамылғысы да әр көліктің басқарылуына айтарлықтай әсер етеді. Батпақ, құм, су және асфальттың әрқайсысы ілінісу деңгейін өзгеше етеді, сондықтан жарыс кезінде жолдар бір-бірінен анық ерекшеленіп тұрады. Жапонияның тар әрі ирек таулы жолдары ерекше әсер қалдырады және дрифт жанкүйерлеріне міндетті түрде ұнайды.
AI қарсыластар да айтарлықтай жетілдірілген. Бұрын қарсыластардың шынайы емес түрде ойыншыны қуып жетуіне мүмкіндік беретін әйгілі rubber-band эффектісі едәуір азайтылған. Соның арқасында жеке жарыстар әлдеқайда табиғи әрі бәсекелі сезіледі.
Дрэг-рейсинг жанкүйерлері де назардан тыс қалмаған. Drag Meets режимінде шынайы launch control жүйелері бар, ал Time Attack Circuits ашық әлемге бағытталған тағы бір мультиплеерлік сынақ ұсынады. Ал нағыз бәсекені ұнататын ойыншыларды Spec Racing режимі қызықтыруы мүмкін. Бұл жерде барлық қатысушы бірдей көлікпен жарысады, сондықтан жеңіс тек шеберлікке байланысты болады. Осының бәрі бірігіп, жан-жақты әрі жоғары деңгейде жасалған рейсинг тәжірибесін береді.
Белсенділікке толы алып ашық әлем
Тіпті жарыспай жүргеннің өзінде виртуалды Жапонияда айналысатын нәрсе жетерлік. Карта бойына шашырай орналасқан жылдамдық тұзағы аймақтары, дрифт зоналары, секіру сынақтары мен уақыт жарыстары әр бұрылыста зерттеуді қызықты ете түседі. Ойыншылар әлемнің әр түкпірінен жасырылған aftermarket көліктерін де таба алады. Толықтай тюнинг жасалған бұл машиналарды жол жиегінен бірден сатып алуға болады, әрі олардың бағасы негізгі автосалондағы көліктерге қарағанда арзан келеді.
Коллекциялық элементтер де бұл жолы бұрынғыдан көп. Карта бойына 200 астам аймақтық маскот жасырылған, олардың арасында эдамаме, онигири, данго және карри күріші секілді жапон тағамдарына жасалған сілтемелер бар. Әр табылған элемент ойыншыға кредит береді, сондықтан зерттеуді жақсы көретіндер бірде-бір жарысқа қатыспай-ақ қомақты қаржы жинай алады.
Сонымен қатар сындыруға арналған 200 XP тақтайшасы бар. Speed Trap, Drift Zone және Speed Zone секілді классикалық PR Stunts сынақтары да қайта оралған. Бірақ ең әсерлі жаңалық — Horizon Rush жарыстары. Бұл шоу стиліндегі әсерлі жарыстар ерекше локацияларда өтіп, ойынның есте қаларлық сәттерін сыйлайды. Бір жарыс футуристік ғарыш айлағы арқылы өтсе, енді бірі DiRT 2 мен DiRT 3 секілді Codemasters классикаларының атмосферасын еске түсіріп, дрифтке бағытталған қарқынды геймплей ұсынады.
Көліктер, кастомдау және шығармашылық еркіндік
Forza Horizon 6 релиз кезінде 550 астам көлік ұсынады, бұл оны жанрдағы ең үлкен автопарктердің біріне айналдырады. Ойынның басты жұлдызы — 2025 жылғы Toyota GR GT Prototype. Бұл жолға рұқсат етілген жоғары өнімді көлік заманауи жапон автокөлік мәдениетінің рухын тамаша жеткізеді. Әрине, негізгі құрамда жапон аңыздары басым. Nissan GT-R, Mazda MX-5, Subaru WRX және Toyota Supra модельдері еуропалық гиперкарлар мен америкалық көліктерінің үлкен таңдауымен бірге ұсынылған.
Сондай-ақ алдыңғы Forza Horizon ойындарынан таныс машиналар да қайта оралады, олардың қатарында Forza Horizon 5 ойынындағы Mercedes-AMG One бар.
Дыбыс дизайны да айтарлықтай жаңартылған. Жаңа акустикалық модельдеу жүйесі әр көлікке тереңірек әрі шынайырақ қозғалтқыш үнін беріп, машиналардың дыбысын бұрынғыдан да сенімді етеді. Ойынның қуатты саундтрегімен үйлескенде, бұл әсерлі аудио тәжірибе сыйлайды.
Көлікті кастомдау да кеңейе түскен. Ойыншылар енді жаңа body kit орнатып, жаңартылған Forza Aero бөлшектерімен тәжірибе жасап, алғаш рет терезелерге арнайы бояу эффектілерін қоса алады. Кастомдау деңгейі бұрынғыдан әлдеқайда жоғары.
Серия тарихында алғаш рет ойыншылар Жапонияның әр аймағынан үйлер сатып ала алады. Картада сегіз түрлі үй бар және олардың әрқайсысында толықтай бапталатын гараж ұсынылады. Безендіру элементтері неон пальмалардан бастап алып пластик динозаврларға дейін жетеді, сондықтан ойыншылар өз кеңістігін қалағанынша өзгерте алады.
Бірақ ең үлкен жаңалық — The Estate режимі. Бұл толықтай өңдеуге болатын таулы аңғар, мұнда ойыншылар өз жолдарын, секіру аймақтарын, лупингтер мен ғимараттарды жасай алады. Дәстүрлі жапон архитектурасын заманауи құрылыстармен араластыруға болады, ал қауымдастық жасаған карталар интернет арқылы таралады.
Қорытынды: Forza Horizon бұрын-соңды соншалық мықты болған емес
Forza Horizon 6 ойынымен өткізген уақытымыз туралы сағаттап айтуға болар еді. Шаңғы көтергішінің жанында жасырылған XP тақтайшасын іздеу болсын, зымыран базасының маңындағы danger sign арқылы аспанда секіру болсын немесе Hennessey Venom GT көлігімен тасжолда сағатына 420 шақырым жылдамдықпен зулау болсын, ойын үнемі есте қаларлық сәттер сыйлайды.
Forza Horizon 6 жанкүйерлер қалағанның бәрін, тіпті одан да көп нәрсені береді. Жапония серия үшін мінсіз локацияға айналған: таңғажайып табиғат, әртүрлі жолдар және үлкен махаббатпен жасалған атмосфера тамаша үйлеседі. Жаңа мүмкіндіктер мен кеңейтілген кастомдау онсыз да мықты формуланы одан әрі жақсарта түскен.
Бұрынғы Forza Horizon ойындарын жақсы көргендер мұнда өзін бірден үйдегідей сезінеді. Ал түбегейлі өзгеше тәжірибе күткендер ондай үлкен өзгерісті байқамауы мүмкін. Бірақ бұл ешқашан Forza Horizon сериясының басты мақсаты болған емес. Бұл серия — көлік жүргізуден ләззат алу туралы және ол мұны бұрынғыдан да жақсы жасап отыр.