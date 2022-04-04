От боевой подготовки до спорта XXI века: как фриран захватил мир и интернет

Возможно, ты впервые слышишь про такой спорт, как фриран , но ты его определенно видел. Многие вспомнят головокружительные прыжки героев в фильме “Ямакаси”. Геймерам фриран знаком по “прыжку веры” в Assassin's Creed. А любители комиксов совершали трюки вместе с Человеком-пауком по крышам небоскребов в Нью-Йорке.

Но еще большую популярность фриран набирает сейчас в интернете. Динамичные и порой адреналиновые видео от атлетов, например, таких, как Доминик Ди Томмазо и Паша Петкун , набирают сотни тысяч просмотров в интернете и становятся вирусными. Соревнования по этому уникальному и необычному виду спорта также привлекают к себе повышенное внимание публики. К примеру, в прошлом году чемпионат мира по фрирану Red Bull Art of Motion проходил на… воде! Мировые фрираннеры показывали предел возможностей человеческого тела на борту парусных яхт.

Помимо всего прочего, фриран возможен не только в современных мегаполисах, но и органично вписывается в исторические и культурные контексты.

Так, украинский трейсер Александр Титаренко принял участие в праздновании Наурыза в городе кочевников на реке Или неподалеку от Алматы. Здесь Александр умело вписал фриран и на городской ярмарке, где успел пробежаться прямо по канатам во время игры аркан тартыс (перетягивание каната), и совершил сальто через лошадей во время другой казахской национальной игры – аударыспак (борьба всадников на лошадях). А чтобы успеть вкусить праздничный наурыз-коже, украинский атлет совершил экстремальный прыжок прямо с крепости Номад.

Смотри, как Александр Титаренко объединил Наурыз и фриран, в видео ниже:

Популярность этого вида спорта будет только увеличиваться с каждым годом во всем мире, и для этого есть веская причина. Фриран – это молодой “выскочка” городского спорта, рост и развитие которого идут рука об руку с развитием интернета, смарт-гаджетов и социальных сетей. Поэтому не отставай от трендов и узнай больше о популярном спорте среди прогрессивной молодежи планеты.

Смотри в шапке статьи последний выпуск Red Bull Origins о развитии фрирана в социальных сетях и читай дальше об этом экстремальном виде городского спорта.

Фриран — это по-настоящему глобальный вид спорта © Nuri Yılmazer/Red Bull Content Pool

01 Что такое фриран?

Подсказка кроется в названии. Фриран (freerunning) – это свободный бег в мире, созданном сдерживать и упорядочивать жизнь миллиардов городских жителей.

На деле фриран – это искусство перемещения в городской среде любым удобным для тебя способом, ограниченным только твоим воображением и физическими возможностями тела. Прыжки, перевороты, вращения, падения, прыжки через пропасти, что угодно: ты можешь использовать любые движения, которые придумаешь. Этим и привлекателен фриран – здесь нет ограничений. Творчество и свобода в итоге дают уникальный способ передвижения среди городской инфраструктуры.

Фриран в действии © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

02 Фриран – еще один культурный экспорт прямиком из Франции

Так же, как за кино, метрическую систему и лучшую в мире выпечку, мы должны благодарить французов и за то, что они принесли фриран в наш мир.

Этот популярный на сегодня вид спорта уходит своими корнями в военную, спортивную подготовку и бег с препятствиями. Но как спорт фриран стал активно развиваться в конце 90-х в пригороде Парижа. Французская команда Yamakasi использовала паркур в местных жилых кварталах и торговых центрах.

Команда разработала свой уникальный способ перемещения в городских джунглях, вдохновлялась философией боевых искусств и военной подготовкой отца-основателя команды Дэвида Белля.

Большие прыжки с крыши на крышу, падения вниз с нескольких этажей и прыжки через большие проемы, которые мы знаем сегодня, были созданы командой Yamakasi на окраине французской столицы. Они также подарили фрирану первое в истории спорта вирусное видео. Зернистые кадры с видеокамеры, на которых Белль прыгает через огромный люк в месте, известном как Manpower, попали на телевидение по всей Франции и Европе, вдохновив тысячи людей начать заниматься паркуром.

“На самом деле паркур стал сильно распространяться задолго до того, как появилось это вирусное видео на французском телевидении, – говорит турецкая фрираннерша и спортсменка по паркуру Хазал Нехир в выпуске Red Bull Origins. – Но это видео стало искрой, и с тех пор спортсмены стали еще активнее продвигать спорт”.

Паркур зародился во Франции, но быстро распространился по всему миру. © Rutger Pauw/Red Bull Content Pool

03 Паркур и фриран – это одно и то же?

И да и нет. Давайте объясним.

Паркур – это то, с чего все начиналось. Поэтому название вошло в общепринятый лексикон, так что любая подобная деятельность сразу называется этим термином. Но есть некоторые существенные и тонкие различия между паркуром и фрираном.

В нашем выпуске Red Bull Origins ты узнаешь, что бывший участник Yamakasi Себастьен Фукан придумал термин “фриран” и выдвинул творческое самовыражение на первый план в своем взгляде на паркур.

Итак, в чем же отличие? Паркур больше связан со скоростью и эффективностью – бег, прыжки и постоянное движение вперед. Во фриране же допустимо любое движение – сальто, вращения, повороты или движения, которые ты мог увидеть в старом немом фильме Чарли Чаплина, в видеоигре или “стащить” у B-Boy. Главное правило здесь – если ты можешь это сделать, то ты можешь это сделать.

Паша Петкун фриранит в Боготе. © Maximiliano Blanco/Red Bull Content Pool Ноа Джирджина показывает, что фриран на яхте — проще простого © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Во фриране, в отличие от паркура, больше свободы в выборе локаций. Да, бетонные джунгли по-прежнему доминируют, но все больше трейсеров выходят из этой среды. Благодаря этому мы можем увидеть фриран под другим углом и в совершенно неожиданных местах. Будь то Джейсон Пол , воссоздающий классические видеоигры 80-х , Паша Петкун, ставший человеческим пинболом , или чемпионат мира по фрирану Red Bull Art of Motion – 2021 на парусных яхтах.

Лучше всего описывает фриран Хазал Нехир: “Здесь нет правил, и в этом вся прелесть. Каждый может двигаться так, как хочет, в своем неповторимом стиле. Это то, что делает спорт свежим и уникальным”.

04 Следи за эволюцией фрирана на своем смартфоне

Вспомни, как быстро ты развивался в возрасте от 10 до 20 лет. Такой же скачок развития сейчас испытывает и фриран. Эволюция этого молодого вида спорта происходит прямо на наших глазах, за ней мы можем наблюдать с экранов наших смартфонов и компьютеров.

Как говорится в выпуске Red Bull Origins, фриран, вероятно, – один из первых видов спорта, который вырос в тандеме с интернетом. Именно эта прямая связь с виртуальной реальностью привела не только к его росту во всех уголках мира, но и к ошеломляющей скорости, с которой он продвинулся вперед технически. “Фриран очень тесно переплетен с интернет-культурой. Комьюнити всегда существовало в интернете, даже в самые его ранние времена”, – объясняет приверженец британской сцены и историк паркура Джимми Гигант.

Появление дешевых видеокамер помогло паркуру подняться с мертвой точки на заре DVD и форумов по диал-ап-интернету. Но момент “большого взрыва” произошел с запуском YouTube в 2005 году, когда фриран стал глобально доступен миру. Любой желающий мог не только легко найти и посмотреть видео в интернете, привлекая в спорт огромную волну новобранцев, но и стал онлайн-базой трюков и роликов, которые продвигали спорт вперед с невероятной скоростью. И это было лишь начало.

Благодаря появлению и быстрому развитию смартфонов, внедрению 4G, а затем запуску еще одной революционной платформы – Instagram в 2013 году – фрираннерам еще никогда не было так легко показать миру, что они делают. Все, что для этого нужно сделать, – это положить телефон или камеру GoPro в карман, а после выложить снятое видео в сеть.

Кроме того, фриран – идеальный вид спорта для социальных сетей – динамичный, немного опасный на первый взгляд, но захватывающий с первых секунд. Неудивительно, что популярность фрирана с каждым днем только растет, а такие атлеты, как Ди Томмазо, получают сотни тысяч просмотров и имеют многомиллионную аудиторию в Instagram. Видео Джейсона Пола “Последний звонок мистеру Полу” (Last Call For Mr Paul) даже признано самым просматриваемым видео Red Bull за всю историю. Посмотри его ниже, чтобы понять почему.

4 мин. Last call for Mr Paul Многие люди бегут по аэропорту, когда опаздывают на свой рейс. Профессиональный паркурист Джейсон Пол делает все немного по-другому.

Как решительно заявляет Нехир в Red Bull Origins: “Спорт не был бы там, где он есть, без интернета и социальных сетей”.

05 Фрираннеры, на которых стоит подписаться

Джейсон Пол – настоящая легенда. Немец добился всего, чего можно было достичь во фриране: от многочисленных побед на Red Bull Art of Motion до создания самых креативных и популярных видеороликов в истории спорта. Зафолловить именитого фрираннера можно здесь .

Доминик Ди Томмазо – один из самых прогрессивных трейсеров в современном фриране. Рекомендуем посмотреть видеоролики с участием австралийца в знаковых городах в рамках серии Freerunning Around the World. Подписывайся на Доминика здесь .

Хазал Нехир – одна из самых выдающихся и вдохновляющих девушек в этом виде спорта, которая продвигает фриран в своей родной Турции. Она даже была номинирована на премию Taurus World Stunt Award за работу над голливудским фильмом 6 Underground. Вдохновляйся фрираном от Хазал здесь .

Павел Петкун – если во фриране ты ищешь оригинальность в сочетании с чувством юмора, то ты определенно должен обратить внимание на латвийского атлета. Павел, двукратный победитель Red Bull Art of Motion, действительно уникален и удивит даже самых предвзятых любителей фрирана. Следуй за ним здесь .

Кристиан Ковалевски – действующий чемпион Red Bull Art of Motion . Кристиан легко адаптируется к внешней среде и одинаково комфортно чувствует себя как на парусных судах и в каменистых лесах, так и на традиционной городской местности. Подписывайся на чемпиона здесь .

Ноа Джирджина – самая юная чемпионка Red Bull Art of Motion . Ноа стильно выиграла чемпионат 2021 года и заявила о себе на мировой арене как о будущем женского фрирана. Следуй за будущими победами 16-летней нидерландской звезды фрирана здесь .