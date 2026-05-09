Джиро д'Италия 2026: ключевые этапы велогонки

В этом году на Джиро д'Италия гонщиков ждет 21 дней гонок, и есть несколько этапов, которые окажутся более решающими, чем другие в борьбе за генеральную классификацию и важнейшую розовую майку (Maglia Rosa). От подъема на Апеннины, о котором слагают легенды, до этапа в Королеве, состоящего из шести перевалов, рассказываем о ключевых этапах, которые могут решить судьбу розовой майки.

01 Что нового в маршруте Джиро 2026 года?

Джиро д'Италия 2026 года стартует в Болгарии © Giro d'Italia 2026

В 2026 году Джиро впервые посетит Болгарию и стартует на берегу Черного моря. Первые три этапа гонки продолжатся вглубь страны и заканчиваются в столице страны, Софии, после чего у команд будет день отдыха, чтобы перебраться в Кантандзаро в Калабрии для старта четвертого этапа.

Вот шесть этапов, которые могут решить судьбу розовой майки:

02 Этап 5 — среда, 13 мая

Этап 5 - Прайя-а-Маре - Потенца © Giro d'Italia 2026

Прайя-а-Маре - Потенца (203 км)

3740 м, холмистый

Почему он важен?

После трех дней в Болгарии и спринтерской гонки на юге Италии на 4-м этапе, эта 200-километровая гонка по холмистой местности Калабрии и Базиликаты — первый момент, когда гонщики генеральной классификации смогут по-настоящему размять ноги. И хотя в этот день вряд ли удастся выиграть розовую майку, бугристая местность может указать на тех, кто выглядит сильным в преддверии предстоящих горных испытаний.

Историческое значение

Стартовый городок Прайя-а-Маре принимал два финиша этапов на последних Джиро, а заключительные 24 км этапа -— это зеркальное отражение 7-го этапа гонки 2022 года. В тот день отрыв ускользнул от пелотона, и Коен Бувман одержал первую из двух побед на этапе, став победителем горной классификации того года.

03 Этап 7 — пятница, 15 мая

Этап 7 - Формия - Блокхаус © Giro d'Italia 2026

Формия - Блокхаус (244 км)

4472 м, горы

Почему он важен?

Первый горный этап и финиш на вершине на Джиро этого года, этап из Формии в Блокхаус не только самый длинный во всей гонке, но и второй по количеству набранных высот. После 135-километрового отрезка остаток этапа проходит по Апеннинам, и после разминки в Роккарасо подъем на Блокхаус станет первым настоящим испытанием для гонщиков: 13,6 км со средним уклоном 8,4 процента могут повысить шанс завоевать розовую майку до конца первой недели.

Историческое значение

Блокхаус впервые появился в 1967 году и стал свидетелем первой победы величайшего гонщика всех времен Эдди Меркса на этапе (в дальнейшем бельгиец выиграл пять розовых маек и 24 этапа на Гранд-туре Италии). С тех пор его преодолевали семь раз, последний раз в 2022 году, когда Джай Хиндли выиграл этап и вошел в пятерку лучших, заложив основу для своей победы в общем зачете.

04 Этап 10 — вторник, 19 мая

Этап 10 - Виареджио - Масса ITT © Giro d'Italia 2026

Виареджио - Масса ITT (42 км)

98 метров, индивидуальная гонка на время

Почему он важен?

Единственная индивидуальная гонка на время на Джиро 2026 года выглядит простой на бумаге, но ее протяженность может привести к интересным разрывам во времени, особенно среди тех претендентов, которые не являются самыми сильными гонщиками на время и стремятся минимизировать потери во время гонки.

Историческое значение

Тоскана получает второй индивидуальный триал на время за два года, а стартовый городок Виареджио был характерен и для гонки 2025 года — он стал отправной точкой для 11-го этапа.

05 Этап 14 — суббота, 23 мая

Этап 14 - Аоста - Пила © Giro d'Italia 2026

Аоста — Пила (Грессан) (133 км)

4202 м, горы

Почему он важен?

Несмотря на то, что 14-й этап один из самых коротких на Джиро в этом году, он включает в себя 4 200 метров набора высоты благодаря пяти категорированным подъемам. День начнется с подъема на 15,5-километровый перевал Сен-Бартелеми, а после быстрого спуска обратно в долину Аосты вскоре все снова активизируется, когда пелотон преодолеет подъемы на Дуэ, Лин-Нуар и Веронь. Если к этому моменту борьба за победу в общем зачете еще не разгорелась, то она обязательно разгорится на финише вершины к горнолыжному курорту Пила — 15,9-километровом подъеме со средним уклоном 7,3%.

Историческое значение

В 1980-х и 90-х годах Джиро регулярно посещала Пилу, и Роберт Миллар и Удо Бёльц одержали памятные победы на этапах в 1987 и 1992 годах соответственно. Горнолыжный курорт возвращается после более чем 30-летнего отсутствия, хотя гонщики будут преодолевать его с новой, ранее не использовавшейся стороны.

06 Этап 19 — пятница, 29 мая

Этап 19 - Фельтре - Аллеге (Пьяни ди Пецце) © Giro d'Italia 2026

Фельтре - Аллеге (Пьяни-ди-Пецце) (151 км)

4834 м, горы

Почему он важен?

Этап 19 — очень важен для Джиро 2026 , так как это предпоследний шанс для розовой майки, где можно увеличить свое преимущество или бросить серьезный вызов. После 50-километровой гонки в начале этапа заключительные 100 км будут незабываемыми: шесть подъемов подряд, на которых можно атаковать. Можно ожидать, что к четвертому подъему, на Пассо Джиау и самой высокой точке Джиро этого года, группа сократится до основных претендентов на победу.

На этом этапе предстоит преодолеть еще две вершины, а значит, разрыв во времени может стать критическим. Финиш на вершине Пьяни ди Пецце, возможно, не самый сложный из всех гонок этого дня, но, учитывая, что уже будет пройдено много подъемов, можно ожидать, что сильнейшие будут блистать, а слабейшие меркнуть.

Историческое значение

Поскольку в этом году в гонке нет ни Стельвио, ни Зонколана, ни Финестре, живописный, извилистый Пассо Гьяу считается самым знаковым подъемом. Дебют этого перевала в Доломитовых Альпах состоялся в 1973 году, и с тех пор он часто играет решающую роль в определении обладателя розовой майки. Последний раз он был задействован в 2021 году, когда лидер гонки Эган Берналь укрепил там свое преимущество в GC и фактически обеспечил себе вторую победу в Гранд-туре после Тур де Франс 2019 года.

07 Этап 20 — суббота, 30 мая

Этап 20 - Джемоне-дель-Фриули - Пьянкавалло © Giro d'Italia 2026

Джемоне-дель-Фриули - Пьянкавалло (200 км)

3827m

Почему он важен?

Последний бросок, 20-й этап — это последний шанс сделать ход перед церемониальным финальным этапом в Риме. На Джиро и раньше случались драматичные финалы —- Саймон Йейтс преодолел преимущество Айзека Дель Торо в 1 м 21 с и вырвался с третьего места на первое на предпоследнем этапе 2025 года. Двойной подъем на Пьянкавалло — это то место, где гонка может быть выиграна или проиграна, и организаторы надеются, что претенденты на победу все еще будут бороться за победу на финальной вершине.

Историческое значение

Последний раз Пьянкавалло появлялся в 2020 году, и тогда победу на этапе одержал Тао Геогеган Харт. Это была не последняя встреча на Джиро с британским аутсайдером, который преодолел почти трехминутный дефицит и завоевал розовую майку семь дней спустя.