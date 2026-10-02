Джейсон в GTA 6: его предыстория, черты характера и роль в игре

Когда в ноябре выйдет Grand Theft Auto VI , в этой долгожданной игре будет два главных героя. Одна из них — Люсия, первая главная героиня в GTA , а второй — ее напарник Джейсон Дюваль. Их отношения явно вдохновлены историей Бонни и Клайда, но в этой версии Люсия — движущая сила, а Джейсон — тот, кто мечтает о простой жизни. Однако обстоятельства не позволят ему этого. Мы собрали все подтвержденные факты о Джейсоне, чтобы можно было понять, какое место он занимает в истории главных героев GTA.

01 Кто такой Джейсон Дюваль в GTA 6?

Джейсон Дюваль в GTA 6 © Rockstar Games

Джейсон Дюваль — один из двух главных героев GTA 6 вместе с Люсией Каминос. На официальном сайте GTA VI Rockstar описывает его одним предложением, которое полностью раскрывает его характер: «Джейсон хочет простой жизни, но ему становится все сложнее и сложнее». Это говорит о том, что его втянули в преступную жизнь против его воли.

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В отличие от Люсии, которая активно сопротивляется своим обстоятельствам, Джейсон с самого начала выглядит как человек, который на самом деле не хочет иметь ничего общего с преступностью, но все равно постоянно в нее втягивается. Именно этот внутренний конфликт между его стремлением к спокойной жизни и реальностью преступника в Леониде определяет его характер.

Факт Детали Полное имя Джейсон Дюваль Игра GTA 6 Роль Протагонист Локация Леонида / Вайс- сити Предыстория Трудная юность до поступления на службу в армию США, а затем контрабанда наркотиков на островах Кис. Важные контакты Брайан Хедер (босс), Кэл Хэмптон (друг)

02 Путь Джейсона от армии до улиц

Согласно официальному описанию Rockstar, Джейсон вырос в окружении мошенников и преступников. После тяжелого детства он поступил на службу в армию США, отчасти чтобы сбежать от своего прошлого. Но его прежняя жизнь все равно преследовала его.

Уйдя из армии, Джейсон снова оказался в знакомой обстановке, на этот раз в Леонида-Кис. Он работает на местных наркоторговцев, в том числе на пожилого дилера по имени Брайан Хедер. Брайан даже позволяет Джейсону жить бесплатно в одном из своих домов, а Джейсон в обмен помогает ему с мелкими запугиваниями. В ближний круг Джейсона входит и его друг Кэл Хэмптон, который предпочитает сидеть дома, где в свободное время прослушивает радиопереговоры береговой охраны.

Кэл Хэмптон и Джейсон Дюваль — лучшие друзья в GTA 6 © Rockstar Games

Rockstar пока не рассказала подробнее, когда именно произошел переход от армии к преступной жизни, и что конкретно пережил Джейсон в молодости.

03 Джейсон и Люсия: дуэт в стиле Бонни и Клайда

По словам Rockstar, знакомство с Люсией могло стать для Джейсона либо лучшим, либо худшим событием в жизни. Эта неопределенность определяет его отношение к ней на протяжении большей части сюжета. И именно игроки будут решать, какими будут отношения Джейсона и Люсии.

Решать, станут ли Люсия и Джейсон парой — тебе © Rockstar Games

Вот как развивается сюжет: когда, казалось бы, простое ограбление идет не по плану, Джейсон и Люсия оказываются втянутыми в преступный заговор, охватывающий весь штат Леонида. С этого момента им приходится полагаться друг на друга, чтобы выжить.

Верность Джейсона не вызывает сомнений. В один момент он говорит Люсии: «Если что-то случится, я всегда буду рядом с тобой». Однако станет ли их связь романтической, тебе решать. Их отношения укрепляются благодаря сообщениям, совместным занятиям и заданиям, но развитие романтических отношений остается полностью добровольным.

04 Внешность, настройки и характер Джейсона

В то время как Люсия производит впечатление импульсивной, боевой и готовой рисковать, Джейсон в показанных пока кадрах выглядит гораздо сдержаннее. Бывший разработчик Rockstar Майк Йорк, проанализировавший «Extended Look», описывает движения Джейсона как методичные, обдуманные и заметно медленные. Это отражает военную подготовку Джейсона. Он действует не под влиянием импульса, а обдуманно.

Люсия и Джейсон любуются видом на Вайс-Сити © Rockstar Games

Эта сдержанная, интровертная сторона Джейсона проступает и в его диалогах с Люсией. В одной сцене в лифте он намекает, что ему удобнее пользоваться оружием, чем разговаривать. Люсия в ответ советует ему просто включить свое очарование. Эти контрасты — спокойный, сдержанный характер Джейсона и более импульсивная, склонная к риску личность Люсии — кажутся намеренными, что позволяет этим двум персонажам дополнять друг друга как в игровом процессе, так и на протяжении всего сюжета.

Выбор музыки в расширенной презентации тоже подчеркивает эту разницу. Сцены с Джейсоном сопровождаются песней «People Are People» группы Depeche Mode — композицией, которая поднимает вопросы о гневе и непонимании между людьми. Сцены с Люсией, напротив, сопровождаются песней «Devil Woman» — гораздо более агрессивным треком.

Джейсон Дюваль © Rockstar Games

Еще одна интригующая деталь: имя Люсия происходит от латинского lux, что означает «свет», а греческое имя Джейсон традиционно ассоциируется с глаголом iaomai, означающим «исцелять». Rockstar не подтверждала никакого символического значения в именах персонажей, так что любая связь остается чисто спекулятивной среди фанатов. Хотя это вполне бы подошло.

05 Актер, озвучивающий Джейсона: последние слухи

Rockstar Games пока официально не подтвердила ни актера озвучки, ни исполнителя моушн-каптуры для Джейсона. Сообщество связывает с этой ролью несколько имен, хотя ни одно из них не подтверждено. Актер Трой Бейкер публично опроверг, что озвучивает Джейсона, а запись в его резюме позже породила спекуляции вокруг Грегори Джозефа Коннорса. В некоторых кругах сообщества также упоминалось имя Дилана Рурка, но на данный момент нет официального подтверждения участия кого-либо из этих актеров.

06 Джейсон в геймплее GTA 6

Люсия и Джейсон грабят банк © Rockstar Games

Во время игры в Grand Theft Auto VI можно в любой момент переключаться между Джейсоном и Люсией. Если они находятся в одном автомобиле, можно напрямую переключаться между водительским и пассажирским сиденьями, что позволяет переключаться между вождением и стрельбой во время автомобильной погони. Если они едут отдельно, переключение происходит через короткую анимацию перехода, как в GTA 5, независимо от того, где именно в Леониде находится каждый из персонажей.

Интересная деталь: говорят, что у Джейсона и Люсии заметно разные стили боя. По словам итальянского контент-мейкера MikeShowSha и информации, якобы озвученной во время презентации Rockstar North, Люсия сражается в более техничном стиле, используя элементы кикбоксинга и смешанных боевых искусств. Джейсон, с другой стороны, как говорят, больше полагается на чистую физическую силу.

Если это правда, то ближний бой будет ощущаться совсем по-разному в зависимости от того, за кого играешь.

07 Как Джейсон сравнивается с другими главными героями серии GTA

Джейсон выделяется прежде всего своей сдержанностью. Такие персонажи, как Томми Версетти из GTA Vice City и Нико Беллик из GTA 4, отличались гораздо более резким характером и с самого начала произносили запоминающиеся фразы. А Си Джей из San Andreas привнес в свою историю теплоту и сильное чувство семьи. Пока что Джейсон производит впечатление скорее тихого наблюдателя — человека, который предпочитает действовать, а не говорить.

Окажется ли эта оценка верной после выхода игры — пока неизвестно. Только в готовой игре станет ясно, насколько глубоко Rockstar раскрыл его персонажа.