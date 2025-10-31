© Getty Images/Red Bull Content Pool
Бобслей
Бобслейдің тарихы мен ережелері
Егер сізге жылдам әрі ерекше қысқы спорт түрлері ұнаса, онда бобслей сізге қызықты болады. Мұз үстіндегі ең жылдам спорт түрі туралы барлығын осы мақаладан біле аласыз.
Бобслей — сөзсіз ең әсерлі қысқы спорт түрлерінің бірі. Жылдамдықты, дәлдікті және командалық рухты біріктіретін бұл спорт көрермендерді өзіне баурайды: шаналар 120 км/сағ жылдамдықпен сырғанайтын мұз жолы нағыз американдық сырғанақтарға ұқсайды. Егер сіз әлемдік деңгейдегі бобслей жарысын әлі көрмеген болсаңыз, уайымдамаңыз — алда сізді керемет әсер күтіп тұр.
Атауы айтып тұрғандай, бобслей — бұл ежелден мұзды жерлерде адамдарды тасымалдау үшін қолданылған шаналардың заманауи нұсқасы. Бұл шаналарда екі немесе төрт спортшыдан тұратын командалар мұз жолымен жоғары жылдамдықта төмен сырғиды. Кім ең жылдам төмен түссе — сол жеңімпаз.
Бобслей алғашқыда көрінгендей қарапайым емес. Бұл спорт түрі трассаны және мұздың жағдайын мінсіз білуді, сондай-ақ команда мүшелерінің арасындағы керемет үйлесімділікті талап етеді. Мұның бәрі болмаса, ережені бұзып қою немесе апатқа ұшырау оңай — ал шаналар сағатына 150 км жылдамдыққа жететінін ескерсек, ондайдан абай болған дұрыс.
01
Бобслей тарихы
Бобслей алғаш рет XIX ғасырдың соңында Швейцарияда пайда болды. Алғашқы жарыс 1889 жылы әйгілі тау-шаңғы курорты Санкт-Мориц қаласында өтті. Ол кезде қатысушылар болат жүзі бар дәстүрлі ағаш шаналармен жарысқан. 1914 жылға қарай бұл спорт түрі, әсіресе Альпі аймағында, кеңінен танымал бола бастады.
«Бобслей» (немесе «бобслед») атауы спортшылардың шанамен төмен сырғанаған кездегі қозғалыстарынан шыққан. «Боб» сөзі шанашылардың кедір-бұдырлы мұз жолында бастарын алға-артқа иіп қозғалуынан туындаған.
1 мин.
Red Bull Bob Heroes action clip
Vintage bobsleighers act the part as they hurtle down the old track near Garmisch in Germany.
Жылдамдыққа деген адамзаттың ежелгі ұмтылысы нәтижесінде шаналар көп ұзамай жетілдіріліп, ағаштың орнына металл қолданылды. 1923 жылы FIBT (Fédération Internationale de Bobsleigh et de Tobogganing) ұйымы құрылды — бүгінде ол IBSF (International Bobsleigh & Skeleton Federation) деп аталады.Францияның Шамони қаласында өткен алғашқы Қысқы Олимпиада ойындарында бобслей мен тобогган жарыстары өткізілді: алдымен төрт адамнан тұратын командалар бақ сынады, ал төрт жылдан кейін жарысқа екі адамдық экипаждар да қосылды. Содан бері бұл формат өзгеріссіз қалып, бобслейде екі және төрт адамдық құрамдар арасында медальдар сарапқа салынып келеді.
1950-жылдары бобслей қарқынды дамып, бүгінгі кейпіне ұқсай бастады. Енді жарыстың шешуші бөлігі — бастау кезеңі болды, себебі дәл осы сәт шананың трасса бойымен жоғары жылдамдықпен сырғанауына мүмкіндік беретін. Сол себепті күш пен жылдамдыққа ие жеңіл атлетика спортшылары бұл салаға келе бастады. Бобслей мен экипаждың жалпы салмағына да шектеу енгізілді, бұл спортты бұрынғыдан да күрделі әрі кәсіби деңгейге көтерді. Бұған дейінгі командалар әдетте мүмкіндігінше ауыр құрам жинап, сол арқылы жоғары жылдамдыққа жетуді көздейтін. Кейбір чемпиондық командалардың орташа салмағы бір адамға шамамен 118 килограмм болған.
1990-жылдардың басында әйелдер де бұл спортқа кәсіби деңгейде қосылып, Әлем кубогы мен Олимпиада ойындарында бақ сынай бастады. Ал 2022 жылы Бейжің Олимпиадасында бір адамдық монобоб жарысы ресми түрде олимпиадалық тәртіп ретінде мойындалды.
02
Бобслей жарысының ережелері
Бобслей командалары екі немесе төрт адамнан тұрады, және әрқайсысының өз рөлі бар. Алдыңғы орында — жүргізуші, ол шананы басқарады. Одан кейінгі екеуі — жүгіріп итерушілер, олардың міндеті бастау кезінде шананы барынша күшпен итеріп, жоғары жылдамдыққа жеткізу. Артқы жағында — тежегіш, ол жарыстың соңында шананы баяулатуға жауапты.
Ал екі адамдық бобслейде итерушілер болмайды: жүргізуші мен тежегіш шананы бірге итеріп, бастапқы екпінді өздері береді.
Жарыс басталған сәтте барлық команда мүшелері шананы сыртынан бар күштерімен итеріп, содан кейін ішіне секіріп мінеді. Бұл кезең — жеңістің кілті. Себебі шанаға баяу немесе дұрыс мінбеу бүкіл трасса бойындағы жылдамдықтың төмендеуіне әкеледі. Орта есеппен, бастапқыда жоғалтқан 0,1 секунд мәреге дейін 0,2 секундқа немесе одан да көпке ұлғайып кетеді.
Жарыс барысында командалар іс-шараның түрі мен ұйымдастырушылардың шешіміне қарай екі немесе төрт рет сырғанайды. Бірінші айналымдағы жарыс бастау реті әлемдік рейтингке сәйкес анықталады — рейтингтегі ең жоғары командалар жаңа әрі тегіс мұзда жүру артықшылығына ие болады. Келесі айналымдарда тәртіп өзгереді: бірінші күннің үздік нәтижесін көрсеткендер екінші айналымда соңғылардың қатарында бастайды. Үшінші айналымда қатысушылар тағы да өз рейтингтеріне сәйкес жүреді, ал төртінші және соңғы айналымда үздік 20 команда уақыт көрсеткішіне қарай кері ретпен старт алады — яғни ең жылдамдар соңында шығады.
Жарыстың әділ өтуі үшін халықаралық деңгейде бақ сынайтын барлық бобслей шаналары Халықаралық бобслей және скелетон федерациясы (IBSF) бекіткен материалдардан жасалуы тиіс және жарыс алдында қатаң тексерістен өтеді. Шананың салмағы ең төменгі және ең жоғарғы шектеулерге сай болуы керек, сондай-ақ ұзындығы мен басқа да техникалық өлшемдері нақты ережелермен реттеледі.
Негізінен, бобслей жарысы қарапайым спорт түрі болып көрінеді: бастау мен алғашқы итеруден кейін бәрі траекторияға байланысты. Шананы тек жүргізуші, тежегіш және гравитация күші басқарады. Командалар бұрылыстарда жолдың дәл ортасымен жүруге тырысуы керек — егер тым жоғары көтерілсе, шана ұзақ жол жүреді, яғни уақыт баяулайды; ал тым төмен түссе, орталықтан тепкіш күш әлсірейді, сондықтан жылдамдықты жоғалтпай бұрылыстан шығу қиындайды. Бұрылыстарда тым жоғары немесе тым төмен жүру шананың жол қабырғаларына соғылып, аударылу қаупін арттырады — ал мұндай соқтығысу, әрине, жағымсыз болады.
03
Бобслейге қажетті негізгі киім мен жабдық
Бүгінде, күткендей-ақ, бобслей шаналары енді ағаштан жасалмайды. XXI ғасырда бұл спортқа көміртекті талшық (carbon fibre) және басқа да жеңіл композиттер сияқты заманауи материалдар енді. Дегенмен, олар аса жеңіл емес — шананың салмағы шамамен 175 кг тартады.
Сонымен қатар, бұрынғы дәуірден сақталған кейбір элементтер әлі де бар. Мысалы, жүргізушілер шананы басқару үшін тартатын екі сыммен бекітілген сақина жүйесі өзгеріссіз қалған. Ал тежегіш ретінде мұзға қадалатын тістері бар металл өзектер қолданылады. Басқа жылдамдық спорттарынан айырмашылығы — бұл тежегіштер тек команда мәреге жеткеннен кейін ғана қолданылады.
Қалған жабдықтарға автожарысшылар киетіндей жабық дулыға, желге қарсы кедергіні азайту үшін денеге жабысып тұратын лайкра костюмі, және старт кезінде мұз үстінде жақсы ілінісу мен тұрақтылық беретін тісшелері бар арнайы аяқ киім жатады. Айтпақшы, бұл аяқ киімдер футбол етіктеріне мүлде ұқсамайды — олардың табанында кем дегенде 250 тісше бар. Бұл өте көп.
04
Бобслей спортшыларының дене дайындығы
Сағатына жүздеген шақырым жылдамдық пен жүктемеге (бұл Формула-1 жүргізушісі бұрылыста сезетін жүктемеге тең) төтеп беру үшін бобслейшілер өте қарқынды жаттығады.
Жарыстың басындағы күш пен бастапқы жылдамдық шешуші рөл атқарады, сондықтан спортшылар осы бағытта ерекше дайындалады. Ең үздік бобслейшілердің кейбірі 100 метрді 11 секундта жүгіріп өтсе, сонымен қатар өте ауыр салмақ көтере алады.
Бұдан бөлек, команданың жалпы салмағы есепке алынатындықтан, барлығы — спринт, ауыр атлетика, итеру жаттығулары — ұжымдық еңбекті талап етеді. Әдетте 15, 20 және 30 метр қашықтыққа қысқа спринттер мен ауыр шананы итеру жаттығулары өткізіледі — бұл өте күрделі әрі қажырлы еңбек.
Жаттығуда командалық жұмыс тек салмаққа байланысты емес. Бастапқы бірнеше секунд шешуші рөл атқаратын бұл спортта мінсіз синхрондылық — яғни шананы жылдам, таза әрі біркелкі итеріп бастау — жеңістің кілті. Сондықтан командалар дәл осы үйлесімді қозғалысты үнемі жетілдіріп отырады.
05
Бобслей бойынша алдыңғы қатарлы елдер
Жылдар бойы Швейцария мен Германия бобслей әлеміндегі ең мықты елдер ретінде танылды. Бұған дейін, яғни халықаралық федерация шана құрылымына бірыңғай ережелер енгізбей тұрған кезде, бұл спортта АҚШ технологиялық артықшылығының арқасында үстемдік етті.
Әрине, Ямайканы да ұмытпаған жөн. Cool Runnings фильмі көркем туынды болғанымен, оның негізі шынайы оқиғаға, Ямайка құрамасының 1988 жылғы Қысқы Олимпиада ойындарына қатысу тарихына сүйенген. Содан бері Ямайка да осы спорт түрінің ажырамас бөлігіне айналды.