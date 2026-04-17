Как Ферстаппен выигрывает гонки: та, кто управляет стратегией

Если Ханна Шмитц говорит, повернув ладони вниз, значит, сейчас принимаются решения, которые могут изменить исход чемпионата мира FIA F1.

Этот прием используется стратегом Oracle Red Bull Racing, чтобы помочь ей оставаться сосредоточенной и собранной во время волнительной гонки.

На Гран-при Катара 2025 года Шмитц в очередной раз доказала, почему ее считают одним из самых блестящих стратегов в современной Формуле-1. Когда ранняя машина безопасности на 7-м круге открыла обязательное окно для двух остановок, Шмитц приняла смелое решение для своего пилота, Макса Ферстаппена, провести пит-стоп, даже несмотря на то, что ведущие соперники из McLaren остались в стороне.

Будучи главным инженером по стратегии, Шмитц и ее команда рассчитывают и анализируют миллиарды точек данных, а также моделируют сценарии, которые определяют, что произойдет в течение гоночного уик-энда.

Вспомним Гран-при Венгрии 2022 года в Будапеште, где их быстрое мышление под давлением подверглось испытанию и стало очевидным для всех: Макс Ферстаппен стартовал с 10-го места на стартовой решетке и в последнюю минуту решил начать гонку на мягких шинах, а не на жестких, как планировалось. Голландец назвал Шмитц "безумно спокойной", так как она мгновенно адаптировалась, чтобы предложить вдохновляющую стратегию, которая помогла ему обойти соперников и одержать маловероятную победу, чтобы увеличить свое лидерство в чемпионате пилотов.

Будучи главным инженером команды по стратегии, Шмитц была свидетелем бесчисленных долей секунды в принятии решений и моделировании гонок, которые легли в основу победных стратегий на трассе и помогли команде выиграть чемпионат конструкторов в 2022 и 2023 годах.

Быть адаптируемым и мгновенно реагировать на реальные сценарии - это та часть работы Шмитц, которая, несомненно, приносит ей наибольшее давление, но и наибольший адреналин.

Шмитц сказала: "Я думаю, это невероятно захватывающе. Ты сидишь на краю своего кресла, когда принимаешь это решение в доли секунды.

"Затем у тебя есть, может быть, 20 секунд, что звучит не так уж и долго, но в гонке сидеть и ждать, чтобы увидеть, оправдалось ли твое решение, может показаться целой жизнью".

В передовую технологическую эру Формулы-1 исход гонки решается за миллисекунды, и каждый сделанный выбор может стать разницей между победой и поражением.

Когда и сколько раз заезжать на пит-лейн, какие шины использовать, когда атаковать или поддерживать темп, когда гонщики должны работать вместе — все это важнейшие решения, основанные на данных.

И никакие исследования не смогут полностью подготовить тебя к тому, что произойдет в гонке, полной желтых и красных флагов, аварий, штрафов и ненадежной погоды.

Это призвание, которое требует максимальной концентрации в любое время. "Я думаю, что сохранять спокойствие — один из самых важных атрибутов стратега", - говорит Шмитц.

"Однажды мне дали совет: если ты перевернешь руки так, чтобы ладони были обращены вниз, это поможет тебе быть более четким и властным в своих словах".

Утром обычного гоночного дня Шмитц посещает совещания, которые специально построены так, чтобы больше походить на дискуссии с пилотами, гоночными инженерами, техническим директором Пьером Ваше и, в конце концов, директором команды Лораном Мекисом, чтобы обсудить планы на гонку.

Затем все зависит от того, где она будет находиться — на пит-уолле на трассе или в ультрасовременном операционном зале в Милтон-Кейнсе, который каждую гонку чередуется с руководителем отдела гоночной стратегии Уиллом Куртенэем.

Задача одна и та же, независимо от того, где они находятся, но роли совершенно разные. На пит-уолле цель состоит в том, чтобы сохранять ясную голову и смотреть на общую картину того, как выиграть гонку.

В операционном зале команда стратегов проводит все расчеты и симуляции в реальном времени, прежде чем предоставить все полезные данные члену команды на пит-уолле, чтобы он мог принять оптимальное решение вместе с гоночными инженерами.

Как говорит Шмитц, комната в стиле NASA стала переломным моментом. "Мы можем слушать радио каждой команды, смотреть бортовые кадры каждой команды, детально изучать все цифры и передавать их на пит-уолл за считанные секунды. Это все равно что находиться в одной комнате. Никаких задержек".

Путь Шмитц к пит-уолл —- это путь самоотверженности и прокладывания тропы к работе своей мечты.

Еще в детстве она интересовалась машинами и тем, как все устроено, и это быстро переросло в страсть к инженерному делу еще в школе. Затем последовала степень магистра в области машиностроения в Кембриджском университете, после чего она присоединилась к Red Bull Racing в качестве студента-стажера в 2009 году.

Ей потребовалось время, чтобы обрести уверенность и доверие, и она надеется, что с будущими женщинами, идущими по ее стопам, такого не произойдет.

"Я думаю, что есть много людей, которые поначалу могут не верить в то, что ты справишься с работой", - говорит она.

"Как стратег ты должен говорить многим людям, что делать, а они должны тебя слушать, так что это укрепление доверия, и я думаю, что как женщине, к сожалению, это было сложнее, но теперь я получила уважение, и я надеюсь, что другие молодые женщины, которые хотят попасть в спорт, увидят, что это возможно и в будущем мы увидим больше разнообразия в этом вопросе".

Она, безусловно, является узнаваемым лицом для фанатов Формулы-1 после того, как ее показали по всему миру на Гран-при Бразилии в 2019 году, когда она приняла решение в третий раз отправить Ферстаппена на пит-лейн, несмотря на то что знала, что он изначально потеряет лидерство в гонке.

Когда этот ход привел к победе голландца, Шмитц попросили подняться на подиум вместе с Ферстаппеном, чтобы забрать трофей конструкторов.

"Это был невероятно особенный момент и вершина моей карьеры, - говорит она. - На самом деле я только вернулась на работу после рождения первого ребенка, так что для меня было важно доказать, что я все еще здесь и могу хорошо выполнять свою работу. Это был просто невероятный опыт".

За 16 лет работы в команде она успела поработать с большинством гонщиков за всю ее историю. Сейчас ей нравится сотрудничать и отвечать на вопросы Ферстаппена и команды, которые полностью вовлечены в процесс и стремятся понять представленные им стратегии.

В завершение еще одного непревзойденного сезона команда намерена бороться за новые победы и еще больше увеличить свое лидерство в чемпионате пилотов и конструкторов.

Шмитц и ее коллеги уже начали подготовку и отработку стратегий для предстоящих трасс. Учитывая, что впереди ожидают вновь непредсказуемые гонки, мы знаем наверняка одно: с Ханной Шмитц и ее командой Oracle Red Bull Racing будет иметь всю необходимую информацию как на ладони.