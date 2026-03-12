Среди артистов, формирующих казахстанское хип-хоп движение выделяется Hatikoali -- молодой рэпер из Павлодара, чьи треки быстро начали набирать обороты в сети.
Путь через обычную жизнь
За сценическим именем Hatikoali стоит Алихат Танатаров -- артист из Павлодара, который начал путь в музыке без громких стартовых возможностей.
До того как треки начали набирать прослушивания, его жизнь была далека от музыкальной индустрии. Он работал поваром, консультантом в банке и продавцом в супермаркете. Но независимо от того, где проходил день, вечер почти всегда заканчивался одинаково -- в студии.
Музыка постепенно перестала быть просто увлечением. Она стала тем местом, где всё складывалось естественно. По словам артиста, ни одна другая работа не давала ему такого ощущения правильного пути.
Внутренний двигатель
Внутри меня всегда голод
Если попытаться описать мотивацию Hatikoali одним словом, он сам выбирает простое определение -- голод.
Это не только про деньги или известность. Скорее про внутренний огонь, который не даёт останавливаться.
Артист говорит, что чаще всего в его голове крутятся три вещи: работа, деньги и собственный дом.
Он признаётся, что боится только одного -- однажды проснуться «обычным». Поэтому работа остаётся главным принципом.
64 строки на одном дыхании
Red Bull 64 Bars -- это проверка на уверенность, технику и энергию.
Hatikoali подошёл к записи максимально серьёзно. Для него это была возможность показать свою подачу и характер без лишней постановки.
Строка, которой он особенно гордится, звучит так:
Я не буду спать, мы больше не будем голодать
Строка, которой он особенно гордится, звучит так: