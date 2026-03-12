Среди артистов, формирующих казахстанское хип-хоп движение выделяется Hatikoali -- молодой рэпер из Павлодара, чьи треки быстро начали набирать обороты в сети.

Путь через обычную жизнь

За сценическим именем Hatikoali стоит Алихат Танатаров -- артист из Павлодара, который начал путь в музыке без громких стартовых возможностей.

До того как треки начали набирать прослушивания, его жизнь была далека от музыкальной индустрии. Он работал поваром, консультантом в банке и продавцом в супермаркете. Но независимо от того, где проходил день, вечер почти всегда заканчивался одинаково -- в студии.

Музыка постепенно перестала быть просто увлечением. Она стала тем местом, где всё складывалось естественно. По словам артиста, ни одна другая работа не давала ему такого ощущения правильного пути.

Hatikoali © Ozen

Внутренний двигатель

Внутри меня всегда голод Hatikoali

Если попытаться описать мотивацию Hatikoali одним словом, он сам выбирает простое определение -- голод.

Это не только про деньги или известность. Скорее про внутренний огонь, который не даёт останавливаться.

Артист говорит, что чаще всего в его голове крутятся три вещи: работа, деньги и собственный дом.

Он признаётся, что боится только одного -- однажды проснуться «обычным». Поэтому работа остаётся главным принципом.

Hatikoali © Ozen

64 строки на одном дыхании

Red Bull 64 Bars -- это проверка на уверенность, технику и энергию.

Hatikoali подошёл к записи максимально серьёзно. Для него это была возможность показать свою подачу и характер без лишней постановки.

Строка, которой он особенно гордится, звучит так:

Я не буду спать, мы больше не будем голодать Hatikoali

