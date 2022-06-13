Red Bull Soapbox Race: взгляд в историю

Первые гонки под именем Soapbox Derby прошли еще в 30-х годах прошлого столетия. О них заговорили после того, как фотограф из Дейтона, штат Огайо, заснял, как группа мальчишек построила гоночные автомобили из ящиков для мыла и мчалась на них с холма.

Победитель Soapbox Derby 1934 года. © Soapboxderby.org

В 2000 году компания Red Bull решила немного изменить занимательный формат гонок и провела первый Red Bull Soapbox Race в Бельгии. Все те, кто увидел первую гонку, пришли в невероятный восторг, а идея стала постепенно покорять всю планету. Секрет популярности прост: все мы хотим иногда подурачиться и поучаствовать в каком-нибудь интересном соревновании. Soapbox Derby был для детей, а вот Red Bull Soapbox Race 100% для взрослых. Тем более эта гонка дает шанс каждой команде быть абсолютно оригинальной. Посмотрите, каким позитивным вышел первый заезд Red Bull Soapbox Race в Аргентине. Буэнос-Айрес умеет дурачиться и отрываться.

35-я гонка Red Bull Soapbox прошла в 2005 году в Сент-Луисе. Он стал первым городом США, в котором состоялась гонка, покорившая Европу. Через шесть лет в Лос-Анджелесе Red Bull Soapbox Race собрал 115 тысяч зрителей!

В июле 2012 года Red Bull Soapbox Race впервые прошел в России. На московский велотрек "Крылатское" съехались 60 команд со всей страны, представивших свои гоночные болиды. Более 30 тысяч зрителей посетили дебютную российскую гонку.

В сентябре 2015 года случилось знаменательное событие. В столице Иордании Аммане прошла юбилейная, 100-я гонка Red Bull Soapbox Race! Специально к этому событию был изготовлен ролик, в котором за 99 секунд были показаны все предыдущие 99 заездов.

В 2016 году Red Bull Soapbox Race добрался до Азербайджана, который отделен от нашей страны Каспийским морем. Более сорока команд приняли участие в первом для Баку заезде.

Следом, в 2017 году, гонки провели и в Казахстане. Первый Red Bull Soapbox Race прошел в Алматы и собрал десятки команд – любителей экстрима и веселья. Победителями гонок 2017 года стала команда Zig Zag, которая выиграла путевку в Зальцбург, Австрия.

Команда ZigZag © Виктор Магдеев

Самые креативные, быстрые и бесстрашные гонщики на самодельных болидах со всего Казахстана вновь собрались в 2019 году – более 60 команд доказали, что фантазии нет предела!

И на этот раз победа снова принадлежала команде Zig Zag! Вспомним выступление наших звезд:

ZigZag © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool

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