Алаңдаушылықты күшке айналдырудың қарапайым тәсілдері
Менталдық дайындық спортшының нәтижесін қалай жақсартады?
Менталдық және физикалық дайындық бір-бірімен тығыз байланысты. Визуализация, өзін-өзі қолдау (self-talk), саналы тыныс алу және арнайы менталдық демалыс сияқты әдістер — зейінді күшейтіп, стрессті азайтып, қалпына келуге көмектеседі. Бұл спортшыларға өз мүмкіндігін толық көрсетуге көмектеседі.
Сіздің салаңыз жылдар өте қалай өзгерді?
Бұрын спорт психологиясы жеке-жеке әрекеттерге ғана назар аударатын және тек «әлсіздерге қажет» деген ой болған. Қазір зерттеулер мен тәжірибелік қолдану ментал коучингті нәтижені жақсартудың маңызды, толыққанды бағытына айналдырды.
Менталдық дайындық маманы жарақаттан кейін спортшылардың қалпына келуіне қалай көмектеседі?
Жарақат көбіне қорқыныш, алаңдаушылық және мотивацияның төмендеуімен қатар жүреді. Қалпына келу — қозғалыстарда қауіпсіздік сезімін қайта қалыптастыру, біртіндеп жүктеме беру және прогресті бақылау арқылы жүреді. Қорқыныш табиғи құбылыс, бірақ оны дұрыс бағыттай алсақ, ол кедергі емес, керісінше құралға айналады.
Қысқы спорт түрлері әдетте стресс туғызады. Спортшылар бұл қысымды қалай еңсереді?
«Жерге тұйықтау» (Заземление) техникасы спортшыларға бір сәтте-ақ қазіргі сәтке қайта оралып, бақылауды қолына алуға көмектеседі. Саналы тыныс алу, өзін-өзі қолдау (self-talk) және қарапайым «қалпына келтіру» әрекеттері — бір дем, бір сөз — спортшыға зейінді сақтауға және қателіктен кейін лезде қайта жинақталуға мүмкіндік береді.
Менталдық әдеттердің спорт нәтижесіне қандай әсері бар?
Кішкентай, бірақ жиі қайталанатын әдеттер мидың «қазір әрекет ету уақыты» деген белгі алуына көмектеседі. Мысалы, сноубордшы алғашқы секірісін елестетуі мүмкін, ал биатлоншы оқ атар алдында белгілі бір тыныс алу ритмін қайталайды. Осындай әдеттер спортшыға анықтық сезімін береді және эмоцияларын бақылауға көмектеседі.
Стрессті басқаруға немесе концентрацияны жақсартуға арналған қарапайым менталдық жаттығу қандай?
«Физиологиялық тыныс» әдісін қолданып көріңіз. Ол үшін тек тынысыңызға назар аударыңыз. Мұрын арқылы терең дем алыңыз. Деміңізді бір сәт ұстап тұрыңыз, содан кейін өкпедегі ауаны мүмкіндігінше толтыру үшін қысқа қосымша дем алыңыз. Ауыз арқылы жайлап дем шығарыңыз. Бұл циклді екі-үш рет қайталаңыз. Бұл жаттығу стрессті азайтады, жүрек соғу жиілігін төмендетеді және зейінді қайта жинақтайды. Ол спортта да, күнделікті өмірде де пайдалы.
Стресс болса, мына менталдық жаттығуды орындап көріңіз:
- Тек тынысыңызға назар аударыңыз.
- Мұрын арқылы терең дем алыңыз.
- Демді бір сәт ұстап тұрып, өкпені толтыру үшін қысқа қосымша дем алыңыз.
- Ауыз арқылы баяу дем шығарыңыз.
- Бұл циклді екі-үш рет қайталаңыз.