Макс Ферстаппен – не тот гонщик, которого легко остановить. Худшая квалификация года в "Формуле-1" на Гран-при Венгрии? Новый двигатель, установленный к гонке на 70 кругов? Разворот на 360 градусов в середине гонки? А в итоге - победа, которая бросила вызов истории Oracle Red Bull Racing и открыла новые возможности? Все это связано с Ферстаппеном.

В первых 13 этапах сезона голландец защищал свой титул чемпиона мира, но мало кто предвидел его победу в Будапеште. В том числе и сам Ферстаппен, который усмехнулся и сказал: "Не совсем", когда Дэвид Култхард в послегоночном интервью спросил, представлял ли он, что будет стоять на подиуме.

Насколько необычной была победа Ферстаппена, учитывая, что за 36 предыдущих Гран-при Венгрии только в трех случаях победу одерживали гонщики, стартовавшие с пятого или более низкого места? Для Red Bull это была третья победа на Хунгароринге и первая за восемь лет после триумфа Даниэля Риккардо в 2014 году. Триумф в Будапеште стоил ожиданий Ферстаппена.

25 очков в запасе - лучший способ начать летние каникулы! © Getty Images/Red Bull Content Pool

До воскресенья Хунгароринг был лишь одной из трех трасс в нынешнем календаре, на которых 24-летний гонщик никогда не побеждал. Наряду с Сахиром (Бахрейн) и Монцей (Италия).

Победа, 28-я для Ферстаппена в “Формуле-1”, была одержана под свинцовым небом, которое на протяжении всей гонки предвещало дождь. И он полил сразу после завершения церемонии награждения.

На подиуме было то же трио гонщиков, которые за семь дней до этого расплескали шампанское во Франции. К Ферстаппену присоединился дуэт Mercedes – Льюис Хэмилтон и Джордж Рассел, последний финишировал третьим после того, как в субботу взял свою первую поул-позицию в “Формуле-1”.

Макс нацелился высоко и поднялся выше

Вернемся на 24 часа назад, к субботе. После квалификации проблема с подачей мощности заставила Ферстаппена бороться с одной рукой за спиной в Q3. Он занял лишь 10-е место, что стало его самой низкой стартовой позицией с прошлогоднего Гран-при России, где он стартовал с самого последнего места после штрафа.

Первый шаг к превращению субботней неудачи в воскресное спасение для чемпиона мира был сделан с решением установить новый двигатель. Тактика оказалась жизнеспособной и Ферстаппен выиграл два места на первом круге.

После сообщения о некоторых проблемах с пробуксовкой сцепления на первых кругах Ферстаппен начал продвигаться вперед. На 16-м круге команда сделала стратегический ход, Ферстаппен встал на пит-стоп, чтобы отказаться от мягких шин в пользу резины со средним составом, опередив Хэмилтона.

Решающие ранние передачи обеспечили победу Ферстаппену © Getty Images/Red Bull Content Pool

Вторая остановка на 38-м круге для замены шин на средние привела Ферстаппена к борьбе с ближайшим соперником за титул Шарлем Леклером из Ferrari, которого Ферстаппен обошел на 41-м круге, закрутился в 13-м повороте и уступил позицию, а затем снова обогнал монегасского гонщика на 45-м круге.

Дальше все сводилось к тому, чтобы выжать из шин все, что осталось. Ему не нужно было беспокоиться: через 25 кругов победа за 7,8 секунды и 25 очков чемпионата мира были в кармане.

Воскресная победа стала для Ферстаппена восьмой в этом сезоне и 10-м подиумным финишем в 13 гонках, а в сложной для Леклера гонке пилот Ferrari финишировал шестым. Преимущество Ферстаппена в чемпионате пилотов выросло до 80 очков.

"Я, конечно, надеялся, что смогу приблизиться к подиуму, – рассказал Ферстаппен о своих целях перед гонкой. – Условия были очень сложные, но я думаю, что у нас была хорошая стратегия. Мы были действительно реактивными и всегда заезжали на пит-стоп в нужное время. У нас было несколько хороших выездных кругов. В конце концов, даже с 360 (вращением) мы выиграли гонку. У меня были небольшие проблемы с переключениями и сцеплением, и нам пришлось кое-что изменить, чтобы не сжечь сцепление, что стоило немного производительности, и я думаю, что это подвело меня (в повороте). К счастью, я смог проехать 360 и потерял только одно место. Сумасшедшая гонка, и я очень рад, что мы ее выиграли".

Лучший результат Чеко в Будапеште

Напарник Ферстаппена по команде Серхио Перес тоже не считал Венгрию своим самым счастливым местом. По крайней мере, до воскресенья, когда мексиканец финишировал пятым, показав свой лучший результат за 12 стартов в Будапеште и завоевав 10 очков.

Перес был выбит из Q2 после странной квалификационной сессии, в которой он был удален с круга за превышение ограничений трассы в пятом повороте, а затем восстановлен и начал гонку с 11-го места с новым двигателем на RB18, как и его партнер по команде.

Он оказался в первой десятке к первому повороту и уверенно провел гонку внутри первой шестерки после того, как обогнал Ландо Норриса из McLaren на 12-м круге, финишировав в 15,688 секунды позади Ферстаппена и всего в трех секундах от подиума.

"Темп Чеко во второй половине сегодняшнего дня был на круг быстрее на последних этапах, чем Джорджа Рассела и Карлоса Сайнса. Он очень быстро приближался к ним", – сказал директор команды Oracle Red Bull Racing Кристиан Хорнер.

Совокупные 35 очков Ферстаппена и Переса, по сравнению с 20 очками Сайнса (четвертый) и Леклера (шестой), набранными со второй и третьей позиций, позволили Oracle Red Bull Racing увеличить свое преимущество в гонке конструкторов до рекордных в сезоне 97 очков.

Ни дождя, ни достижений для "Альфа-Таури"

Одной из команд, которая была бы не против, чтобы на Хунгароринг обрушился ливень для еще одной переменной в ситуации, была Scuderia AlphaTauri. Их серия гонок без очков увеличилась до пяти после того, как Пьер Гасли и Юки Цунода не смогли добиться значительного прогресса после сложных квалификационных сессий.

Как и Перес, Гасли был лишен времени за нарушение ограничений трассы в пятом повороте, что сказалось на его квалификационном зачете. В отличие от отмененного штрафа мексиканца, наказание Гасли осталось в силе, и он занял 19-е место, которое команда превратила в старт с пит-лейна после замены двигателя перед гонкой. Гасли добился некоторого прогресса в гонке, в которой сошел только один автомобиль (Alfa Romeo Валттери Боттаса), но 12-е место – это максимум, на что он мог рассчитывать.

Гасли добился некоторого прогресса, но не в очках © Getty Images/Red Bull Content Pool

Между тем Цунода финишировал 19-м из 19 финишировавших. В середине гонки японский гонщик потерял много времени после квалификации на 16-м месте.

AlphaTauri сохранила восьмое место в зачете конструкторов с 27 очками, на семь очков опережая Aston Martin.

Лебединая песня Себа

Пожалуй, самая громкая история уик-энда в Венгрии произошла еще до того, как в гневе было повернуто колесо: стало известно, что четырехкратный чемпион мира "Формулы-1" Себастьян Феттель уйдет в отставку по окончании кампании 2022 года вместе с Aston Martin.

Феттель, которому сейчас 35 лет, уже не является тем мощным гонщиком, который выигрывал титулы во времена расцвета в "Формуле-1", большая часть которого пришлась на 2009-2014 годы в составе Red Bull, где он выиграл 38 Гран-при и четыре титула подряд.

В свои лучшие годы он одержал 53 победы, став третьим в истории после Льюиса Хэмилтона и Михаэля Шумахера. Ему принадлежит множество рекордов, которые, возможно, никогда не будут побиты, среди них – наибольшее количество побед подряд (девять в 2013 году) и звание самого молодого чемпиона мира в истории этого вида спорта в 2010 году в возрасте 23 лет и 134 дней. Тогда он выиграл драматическое противостояние четырех соперников за корону в Абу-Даби.

Уик-энд Феттеля в Будапеште был скромным – он квалифицировался 18-м и финишировал 10-м в гонке, чтобы уйти на перерыв в середине сезона на 14-м месте в чемпионате мира. Но новость о нем и последовавший за ней поток уважительных комментариев от друзей и недругов "Формулы-1" показывают, насколько его почитают сейчас и что его будут помнить после того, как он проедет свой последний круг в ноябре.

А теперь... выдохните

Нужно ли перевести дух после 13 этапов сезона? Ответ однозначно положительный. "Формула-1" отправляется на летние каникулы из Будапешта: три выходных подряд перед заключительными девятью гонками сезона, среди которых несколько классических и пара любимых азиатских трасс, на которых мы не были с 2019 года (Сингапур и Япония).

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