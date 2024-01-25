ARShAT: Наверное, как раз то, что я посвятил ей столько песен. Или то, что я сделал ей предложение в первый же день нашего личного знакомства. Наша с ней история была очень забавной. Мы с ней некоторое время общались в Instagram. И в один день я как-то сидел в караоке и позвал свою будущую жену туда. Сказал ей, чтобы она приехала и мы вместе попели. А она тогда ответила мне, что сидит в vip-зале в этом же заведении. Я же находился в общем зале. Вот так мы с ней внезапно оказались в одном месте. Я несколько раз написал ей, чтобы она вышла ко мне. Она вышла, я пригласил ее на вальс, и когда мы танцевали, я понял, что она та самая, которая мне нужна. Я сразу же признался ей в любви и сделал предложение руки и сердца. Она тогда испугалась и сочла меня ненормальным. Она думала, что вот, встретилась с парнем впервые, а он уже меня замуж зовет. Но я тогда был так уверен в том, что хочу, чтобы именно она была моей женой. Я понял, что мне больше никто не нужен, кроме нее. Но она тогда мне не поверила. На следующий день я ей позвонил, а у нее телефон был отключен. Мне стало все понятно. Она явно испугалась. И я пошел искать ее в университете, где она училась. В итоге мне удалось ее убедить, что у меня серьезные намерения. Мы пару лет жили вместе, а потом поженились. Вот такая у нас безумная история.