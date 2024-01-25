Три месяца назад ты был гостем одного казахстанского подкаста. Там ты поделился многими мыслями, в том числе и о своем творчестве. И там у тебя была одна мысль о том, что авторская музыка в нашей стране не очень прибыльная, и что у тебя нет стабильного дохода - иногда билеты на концерты могут не продаваться, и так далее. Изменилась ли ситуация после этого подкаста? Может быть, многие открыли тебя для себя, начали поступать предложения...
Я очень благодарен аудитории подкаста. После этого выпуска ко мне реально пришли новые слушатели. Все это послужило толчком для моего творчества. У меня есть ощущение, что именно после этого многие познакомились с моим творчеством и начали проявлять ко мне интерес. Вот скоро я выступаю на одном известном фестивале. По словам моего директора, сейчас в день к нам поступает по несколько звонков о сотрудничестве. Это радует. Наверное, такие площадки для этого и нужны, заявить о себе, поделиться мыслями.
Как известно, у каждого артиста есть свой универсальный тон, как отпечаток пальца. Как ты думаешь, какой универсальный тон у тебя?
Да, конечно, у каждого артиста есть свой почерк. Это видно по его звучанию, по текстам... Я же пробую разные жанры. У меня нет песен только в одном жанре. И этому есть причина. В свое время я очень фанател по одному отечественному артисту. Всегда показывал ему свои песни, спрашивал его мнение о своей музыке...
А что это за артист?
Я никогда не называл его имя. Но, ладно, в этот раз скажу. Думаю, ничего страшного в этом нет. Этот артист – Молданазар. В то время я, видимо, очень сильно восторгался его творчеством. Мои первые песни были похожи на его песни. Тогда он, послушав мою музыку, сказал одну хорошую вещь: «Казахстану достаточно одного Молданазара». Честно признаться, после этих слов я немного разозлился. Меня задели эти слова. С тех пор я пообещал себе, что никогда не буду следовать одному жанру. Я принял решение, что буду пробовать разные жанры, петь разнообразно и, тем самым, исследовать музыку с различных сторон. Да я и сам не хотел бы быть артистом одного жанра, как Молданазар. Я хочу показывать себя с разных сторон. В этом есть особенная прелесть. Ты не будешь выгорать, у тебя не будет творческого кризиса. Каждый раз перед тобой будет новый мир. Как мне кажется, артисту в одном жанре тяжеловато существовать. Возможно, я ошибаюсь.
Получается, критика от ветерана на тебя так повлияла и дала такой толчок, переосмысление?
Вообще, быть разнообразным в музыке меня вдохновил Скриптонит. Он работает в жанре хип-хоп и умудряется доносить немыслимые вещи. Например, когда ты слушаешь его песни "Это любовь" и "Космос", то понимаешь, что даже самые лиричные, романтичные артисты никогда не смогут так донести свою любовь. И такую мощную лирику делает обычный казахский парень с обычного маленького города. Это поистине поражает! Давайте воспримем жанр как настроение. Когда человек в хорошем настроении, он близок к поп музыке. Когда ты не в духе, немного зол, тебе хочется послушать рок, выпустить пар. А когда ты в романтичном, влюбленном состоянии, хочется заслушать до дыр весь соул и джаз. Я лично так для себя поделил жанры. У меня все зависит от настроения, в каком жанре будет создаваться песня. У нас такого нет, что ты сидишь в студии такой и говоришь: "Ну все, сегодня записываем рок-н-рольную песню".
Если брать глобально, то современную музыку часто критикуют. Никто сейчас не делает никаких открытий, как раньше, не происходит никаких музыкальных революций, нет нового звучания и так далее. Что ты думаешь по этому поводу? Так ли это?
Мне кажется, сейчас музыка развивается циклично, по спирали. Например, велосипед уже придуман. Теперь ведь его надо улучшать. Кто-то делает для него улучшенные колеса, кто-то мастерит лучшую скоростную цепь. На свет появляются множество марок этого велосипеда, в конце концов. То же самое происходит и с музыкой. Если музыкантам того времени добавить современных технологий, то представляете, что это будет? Их музыка будет еще лучше! Что касается звука, мне нравится, как все это сейчас развивается. Раньше композиции писались по одному стандарту: первый куплет, припев, второй куплет, припев. Сейчас же композиции могут состоять всего из одного куплета, или только из припева. Нынешние песни вообще не похожи ни на что. Как я уже сказал, музыка развивается циклично. Но это касается не только музыки. Все виды искусства проходят этот путь развития.
Если говорить на казахстанской музыке, то сейчас наша музыка проживает не бывалый период. Если сравнивать музыку начала 2000-х годов и сейчас, то это небо и земля. Как ты смотришь на эти изменения? Тебя радует популярность более авторской музыки, нежели коммерческой?
По ощущениям, раньше артисты были от народа далеки. Они выходили на сцену, пели песни и уходили. А как живет этот самый народ, их не особо волновало. У современных артистов же понимание артиста полностью изменилось. Сейчас артисты хотят говорить о проблемах в обществе, открыто выражают свое мнение, не хотят оставаться в стороне. Они хотят быть с народом. Но, тем не менее, есть артисты, которые боятся сказать лишнего. Возможно, этого от них требует их лейбл. Или их директоры, менеджеры. Иногда они это делают, чтобы угодить определенным людям. В таких случаях человек хочет всем понравиться, и в итоге теряет себя. Я думаю, в таких случаях надо повышать уверенность в себе. Только после этого ты сможешь раскрыться как артист.
Если оглядываться назад, то можно увидеть, как раньше артистам было важно показывать свое благополучие, богатство... современные артисты не особо увлечены материальной стороной вопроса. Сейчас важнее стало высказываться через творчество.
Когда я учился в колледже, мои сокурсники работали на свадьбах тамадой и на заработанные деньги строили многоэтажные коттеджи. У многих жизнь была такой. Это было главной целью. Я взрослел, глядя на такие вещи. И тогда я четко понял одно – мне это все не интересно. То, что останется с человеком надолго, это не деньги, не одежда, не имущество. С человеком останутся накопленные знания, сказанные слова, то, что он читал... богатство в знаниях. И я стараюсь пополнять именно это богатство. Однажды один мой преподаватель сказал мне хорошие слова: "Когда человек выходит на сцену, все сразу видно. Он просто листок, или целая книга". Тогда я не понял значение этих слов. Сейчас, когда я выступаю на различных концертах, я начал понимать. Бывают некоторые артисты, которые хорошо поют, да, отлично двигаются на сцене. Но внутри у них ничего нет. Им нечего сказать миру. Я пообещал себе, что не буду выходить на сцену, пока я «листок». Даже если я пока еще не стал книгой, то мне хочется быть хотя бы общей тетрадью. Я хотел выйти на сцену тогда, когда что-то уже накопил, когда мне уже есть что сказать. Сейчас много хороших артистов, но им как будто не хватает качественной аудитории. Надеюсь, скоро это изменится.
Ты доволен положением артистов в Казахстане?
Положение творческих людей в нашей стране не очень, мягко говоря. Особенно если говорить об авторских правах, то никто их особо не соблюдает. У меня был один неприятный опыт. В некоторых наших отечественных фильмах, которые показывают в кинотеатрах, использована моя музыка. Но они у меня не спрашивали разрешения на использование. Когда я увидел это, сразу же сказал своему директору: "Пусть возьмут у нас разрешение, или убирают мою песню из фильма". По их логике, таким образом они помогают артистам, чтобы их песни становились популярными. Но на самом деле это неверное мнение. Наоборот, если все будут соблюдать авторское право, заключать договоры, от этого будет больше пользы. Нельзя просто брать чью-то песню потому, что им так захотелось. Кроме этого, у меня был еще другой случай. Есть один пожилой артист, из уважения не буду называть его имя. Он попросил у меня одну песню. Я отказался ее дать. Мы так по-дружески, вежливо поговорили, и вроде бы решили вопрос. Но как оказалось нет. У него в ход пошли приемы, типа "мы же казахи, ну ты пойми". В итоге этот пожилой артист взбесился на меня, перешел на оскорбления. Мы поругались. Я считаю, что сейчас не те времена, чтобы апеллировать словами "мы же казахи, отдай мне свою песню". Каждый защищает свои права, и должен думать о себе. Некоторые артисты, которые дорвались до славы и денег, считают, что они центр Вселенной. У любого артиста должно быть уважение в коллегам по цеху. Вот за современными молодыми артистами я подобного не замечал. У них нет такого, чтобы они смотрели на кого-то свысока, считали себя звездами. Это радует. А артисты прошлого десятилетия считают, что они какие-то большие начальники, которые могут всеми командовать.
Ты родом из Западного Казахстана. Как ты думаешь, что отличает твой город Актобе от других городов нашей страны?
В нашем регионе люди немного резкие, грубые. Поскольку мы младший жуз, у нас горячая кровь. Мы быстро выходим из себя. Я лично эту агрессию не хочу использовать в жизни, я ее лучше использую в творчестве. Однажды мне наш прекрасный актер Еркебулан Дайыров сказал хорошую вещь. "Вам вот этот вот вспыльчивый характер не нужно терять. Если есть характер, то будет и дисциплина". Тогда я задумался, действительно, в этих словах есть истина. Но, не стоит забывать о культуре. Горячая кровь горячей кровью, но культуру, этику нужно соблюдать. В общественных местах нельзя создавать неудобные ситуации.
Ты посвятил своей жене 28 песен. Какой самый романтический поступок, который ты совершал?
Наверное, как раз то, что я посвятил ей столько песен. Или то, что я сделал ей предложение в первый же день нашего личного знакомства. Наша с ней история была очень забавной. Мы с ней некоторое время общались в Instagram. И в один день я как-то сидел в караоке и позвал свою будущую жену туда. Сказал ей, чтобы она приехала и мы вместе попели. А она тогда ответила мне, что сидит в vip-зале в этом же заведении. Я же находился в общем зале. Вот так мы с ней внезапно оказались в одном месте. Я несколько раз написал ей, чтобы она вышла ко мне. Она вышла, я пригласил ее на вальс, и когда мы танцевали, я понял, что она та самая, которая мне нужна. Я сразу же признался ей в любви и сделал предложение руки и сердца. Она тогда испугалась и сочла меня ненормальным. Она думала, что вот, встретилась с парнем впервые, а он уже меня замуж зовет. Но я тогда был так уверен в том, что хочу, чтобы именно она была моей женой. Я понял, что мне больше никто не нужен, кроме нее. Но она тогда мне не поверила. На следующий день я ей позвонил, а у нее телефон был отключен. Мне стало все понятно. Она явно испугалась. И я пошел искать ее в университете, где она училась. В итоге мне удалось ее убедить, что у меня серьезные намерения. Мы пару лет жили вместе, а потом поженились. Вот такая у нас безумная история.
Как ты думаешь, понятие "ұят" (стыд) полезно для нашего общества или наоборот – вредно?
Если применять это понятие к месту, то полезно, конечно. Но мы воспринимаем это слово через призму наших родителей, дедушек, бабушек. Например, моя мама часто говорит "ұят болады" ("стыдно будет"). И многие люди используют это в каком-то негативном ключе. Но все всегда зависит от внутренней дисциплины. Если внутри себя человек дисциплинирован, то снаружи он будет свободен. Внутренняя дисциплина дает свободу. Не нужно забывать об элементарных нормах этики. И тогда ни к какому ұяту вы прибегать не будете. У наших мужчин я часто замечаю это неэтичное, бестактное поведение. Иногда они сами не замечают и делают какие-то неуместные вещи. Но человек должен внутри это все чувствовать. Когда ты находишься в общественном местом, в социуме, необходимо соблюдать культуру, не создавать для других людей неловкие ситуации. Недавно у меня был один случай. Я общался с одним человеком. Все было ровно. Но в какой-то момент он вдруг начал снимать футболку, чесаться в разных местах. Стоя рядом с ним, я себя очень неловко почувствовал. Поэтому прежде, чем говорить другим людям "ұят", надо сначала за собой последить, за своим поведением. Соблюдать культуры в любом месте как-то полезнее, чем осуждать.
Как ты считаешь, музыка – великий целитель? Из всех видов искусств музыка влияет на людей по-особенному. Тебе музыка исцеляет?
Как известно, у людей есть пять чувств: осязание (когда мы что-то трогаем), вкус (когда мы что-то пробуем, едим), обоняние (когда слушаем запахи носом), зрение (когда на что-то смотрим) и слух (наши уши, которыми мы слышим звуки). Все эти чувства внешние, кроме слуха. Слушать – это то, что идет изнутри. Поэтому я согласен, да, что музыка великий целитель. Когда ты сидишь один и слушаешь музыку, ты не один. С музыкой ты никогда не одинок. Когда у тебя нет настроения, ты о чем-то размышляешь, твой самый сокровенный собеседник в этот момент – это музыка. По сравнению с кино и театром, музыка тебя лечит быстрее. Она тебя может увезти в самые интереснейшие и ярчайшие приключения. Я свою песню "Үнсіз" ("Безмолвная") задумывал именно такой. Чтобы люди слушали и секретничали с ней.
Самое большое заблуждение о тебе?
Многие люди, когда меня видят, думают: "Какой добрый, воспитанный парень". Наверное, все смотрят на то, что я тихо и уравновешено говорю, и делают такие выводы. Не знаю, с чем это связано. Но близкие люди знают, что я строгий. Во время споров, обмена мнениями с парнями из "Тобе", я могу и рассердиться. Но меня таким видят далеко не все. Те, кто думает, что мягкий во всем, ошибаются. Я перед посторонними всегда веду себя воспитанно, культурно, спокойно. А все потому, что у многих сложился стереотипный образ о людях из Актобе. Многие думают, что люди из этого региона токсичные и агрессивные. Я дал себе обещание, что разрушу этот стереотип и буду подавать хороший пример спокойного, воспитанного парня.