Брейкинг на Олимпиаде 2024: Кто из Казахстана может претендовать на золото

В любом случае будут люди за и против того, что мы теперь переквалифицировались в атлетов. Но те люди, кто как-то соприкасался с нашей культурой, понимают, чем мы занимаемся. Ну а других не переубедить, они останутся при своем мнении. Все покажет Олимпиада. Как я уже рассказывал в предыдущем интервью, брейкинг разбился на два лагеря – на атлетов, спортсменов, которые не понимают и не разбираются в культуре, у них нет понимания, что этот вид танца идет как искусство. Они все нацелены только на спорт, на результат, на золотую медаль. Они развиваются только физически, но ментально у них нет понимания того, что на самом деле подразумевает этот танец. И второй лагерь – это те, кто относятся к таким масштабным изменениям с позитивом. Что касается скептицизма и негатива, да, есть такие люди. Но сейчас их стало уже меньше. Шумиха, которая была на первых порах, спала, и все уже более-менее смирились с тем, что есть брейкинг и соревнования, где мы соревнуемся, живем своей жизнью и собираем немало зрителей. К слову, мы на некоторых мероприятиях собираем даже больше зрителей, чем какие-нибудь спортивные чемпионаты. На такого рода соревнованиях можно увидеть в основном только атлетов и их родителей, которые привели своих детей поучаствовать, посмотреть. А брейкинг-ивенты порой бывают крупные и привлекают массы.