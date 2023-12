Брейкинг на Олимпиаде 2024: Кто из Казахстана может претендовать на золото

Фавориты не только те, кого вы перечислили. Если кто-то когда-то что-то выиграл – это не имеет большого значения. Победители всегда чередуются. Естественно, есть определенное количество b-boys, которые входят в топ-8 и потом бьются до финала. И очень часто они варьируются между собой и занимают первое, второе, третье места. В их числе Фил Уизард и другие b-boys. Есть еще, например, Vicious Victor из Америки. Он один из претендентов на золото. Потому что он выиграл уже не один спортивный чемпионат. Также есть и азиаты, корейцы – Хонг Тен… Фаворитов много на самом деле. Из девочек самой перспективной является китаянка B-Girl Six Seven One (671). Она выиграла пару важных чемпионатов. Очень сильная девочка! Конечно, у нее есть конкуренция. Но она одна из фавориток. А среди b-boys сложно сказать, кто фаворит. Все очень сильные. И европейцы, и азиаты, и американцы. Олимпиада покажет, кто будет первым, вторым и третьим.