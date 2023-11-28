Брейкинг на Олимпиаде 2024: Кто из Казахстана может претендовать на золото

Как проходит подготовка к Олимпиаде-2024? Как обстановка в сборной Казахстана?
Все проходит хорошо. Федерация современного и спортивного танца организовывает нам спортивно-тренировочные сборы. Ребята выезжают на спортбазу, там тренируются какое-то время, а потом выезжают на чемпионаты. Весь год проходили рейтинговые чемпионаты. Наши ребята участвовали, набирали рейтинг, зарабатывали очки для того, чтобы попасть в топ-16 лучших стран. Те, кто наберут самый высокий рейтинг, и будут участвовать в предстоящей Олимпиаде. У наших ребят уже неплохой рейтинг. Но год еще не закончился, у сборной еще есть шансы поднабрать очки. И там уже будут окончательные результаты.
На Олимпийских играх 2024 года в Париже брейкинг достигнет того, чего до него не добился ни один другой танцевальный вид спорта: впервые b-boys и b-girls будут бороться за олимпийские медали. Это своего рода следующая веха в развитии спорта. Какие у тебя мысли по этому поводу?
Я думаю, что для брейкинга это хороший старт, чтобы полюбиться массовому зрителю. Также в целом для популяризации спортивного вида танца тоже хорошо. Потому что мы, как субкультура, недостаточно известны среди массового зрителя. А ведь у нас жизнь кипит, все развивается, есть свои звезды. Олимпиада даст хороший толчок и более широкую известность нашему направлению среди зрителей, которые о нас мало что знают. Это определенно сыграет на руку тому, чем мы занимаемся. Все мы знаем, что были те, кто не воспринимал нас всерьез. А теперь мы будем биться за медали как спортсмены, атлеты. Люди будут по-другому смотреть на наш вид танца. Уже будет более серьезное отношение к нам.
Что в целом сцена брейк-данса думает о своей премьере на Олимпийских играх? С одной стороны, это хорошо, как ты сказал. Возможность для танцоров показать себя с другого ракурса и прочее. А с другой стороны – по отношению к вам будет очень много скептицизма и негатива, вы будете белыми воронами.
В любом случае будут люди за и против того, что мы теперь переквалифицировались в атлетов. Но те люди, кто как-то соприкасался с нашей культурой, понимают, чем мы занимаемся. Ну а других не переубедить, они останутся при своем мнении. Все покажет Олимпиада. Как я уже рассказывал в предыдущем интервью, брейкинг разбился на два лагеря – на атлетов, спортсменов, которые не понимают и не разбираются в культуре, у них нет понимания, что этот вид танца идет как искусство. Они все нацелены только на спорт, на результат, на золотую медаль. Они развиваются только физически, но ментально у них нет понимания того, что на самом деле подразумевает этот танец. И второй лагерь – это те, кто относятся к таким масштабным изменениям с позитивом. Что касается скептицизма и негатива, да, есть такие люди. Но сейчас их стало уже меньше. Шумиха, которая была на первых порах, спала, и все уже более-менее смирились с тем, что есть брейкинг и соревнования, где мы соревнуемся, живем своей жизнью и собираем немало зрителей. К слову, мы на некоторых мероприятиях собираем даже больше зрителей, чем какие-нибудь спортивные чемпионаты. На такого рода соревнованиях можно увидеть в основном только атлетов и их родителей, которые привели своих детей поучаствовать, посмотреть. А брейкинг-ивенты порой бывают крупные и привлекают массы.
По сути, генеральная репетиция Олимпийских игр уже прошла в 2018 году на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, где брейкинг также был впервые включен в программу. Кроме того, соревнования по брейкингу были впервые проведены на Играх Юго-Восточной Азии 2019 года на Филиппинах. То есть предпосылки к Олимпиаде тогда уже были. Ты следил за Играми в 2018 и 2019 годах? Что тебе там больше всего понравилось? Что не понравилось?
К сожалению, я не следил в моменте за этими чемпионатами. Но я был в курсе, что там происходило. Читал обзоры. Я знаю, что на юношеских выиграл россиянин Bumblebee, взял золотую медаль. А серебро взял японец Шигекикс. Да, согласен, что тогда Международный олимпийский комитет уже присматривался к нашему виду спортивного танца.
Брейкинг – это не просто тщательно организованное спортивное мероприятие, а образ жизни, полный спонтанности и творчества. А тут вам придется объединить уличную культуру брейкинга с требованиями организованного спорта. Это большой риск и стресс. На Олимпийских играх, вероятно, будет что-то вроде списка, и жюри будет ставить галочки на том, что все должно быть выполнено. А это лишает творчества. Как вы будете балансировать между творчеством и спортом?
На самом деле это ничего не меняет. Система судейства осталась прежней. Просто добавились какие-то подкритерии, которые подразумевают более тщательный подход. И профессиональные b-boys будут все это учитывать. Но все равно от этого танец сильно не поменяется. Индивидуальность от этого не растеряется. За это не стоит переживать. Все будут танцевать как можно лучше и готовиться, чтобы выиграть своего оппонента, не сильно опираясь на критерии, а больше опираясь на свой опыт и профессионализм. А это подразумевает, что у тебя уже должны присутствовать эти критерии, несмотря на изменения в системе. Профессиональный B-Boy учитывает любые такие вещи независимо от того – Олимпиада это или нет.
Наверняка ты уже знаешь, как будут проходить соревнования по брейкингу на Олимпийских играх 2024 года? Как будут разыгрываться медали?
Всего планируется разыграть несколько медалей. В каждом случае 16 b-boys и 16 b-girls будут соревноваться в одиночных боях, то есть поединках один на один. В каждом бою два участника по очереди выполняют свои раунды. Они длятся 60 секунд, в течение которых участники могут поразить жюри своими движениями. Затем жюри присуждает баллы по шести критериям: техника, разнообразие, креативность, индивидуальность, эффективность и музыкальность. Также критерии в себя включают подкритерии.
Как ты думаешь, у кого есть шансы выиграть олимпийское золото? Мы знаем, что в брейкинге есть свои звезды. По прогнозам, в мужских соревнованиях одним из главных фаворитов является канадец Фил Уизард, трехкратный чемпион мира и спортсмен Red Bull. Далее среди фаворитов – японская звезда брейк-данса Шигекикс, занявший третье место на юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе. В женском зачете фаворитами считаются американка Logistx и Grace Sunny Choi.
Фавориты не только те, кого вы перечислили. Если кто-то когда-то что-то выиграл – это не имеет большого значения. Победители всегда чередуются. Естественно, есть определенное количество b-boys, которые входят в топ-8 и потом бьются до финала. И очень часто они варьируются между собой и занимают первое, второе, третье места. В их числе Фил Уизард и другие b-boys. Есть еще, например, Vicious Victor из Америки. Он один из претендентов на золото. Потому что он выиграл уже не один спортивный чемпионат. Также есть и азиаты, корейцы – Хонг Тен… Фаворитов много на самом деле. Из девочек самой перспективной является китаянка B-Girl Six Seven One (671). Она выиграла пару важных чемпионатов. Очень сильная девочка! Конечно, у нее есть конкуренция. Но она одна из фавориток. А среди b-boys сложно сказать, кто фаворит. Все очень сильные. И европейцы, и азиаты, и американцы. Олимпиада покажет, кто будет первым, вторым и третьим.
А кто среди казахстанцев может претендовать на золото?
У нас есть один явный претендент – это Amir (Амир Закиров). В начале года он выиграл один из спортивных чемпионатов, который проходил в Японии. На других спортивных мероприятиях он был в тройке лучших. На него вся надежда нашей сборной. Если кто и принесет нам золото, то это будет он. Остальные ребята пока не достигли таких результатов, как Амир. Что касается меня, я не принимал участие в этих спортивных чемпионатах в течение года из-за некоторых обстоятельств. У меня были то свои какие-то поездки, то травмы. Поэтому я не мог ездить на соревнования и набрать необходимое количество баллов. Я не смогу принять участие в Олимпиаде как атлет. Так что вся надежда на Амира.
Что будут носить брейкеры на Олимпийских играх? У вас есть какой-то свой дресс-код, помимо национального? Как известно, брейкеры считаются одними из стильных людей. Плюс для вас очень важен комфорт.
Это очень важный вопрос. Так как все b-boys и b-girls предпочитают одеваться по-своему, позиционировать себя по-своему, то фасон одежды, длина, верх, низ, комфорт – все это должно подбираться индивидуально. Но поскольку это Олимпиада, там один дресс-код у всей сборной. У нас буквально три месяца назад прошел конкурс для дизайнеров одежды по разработке костюмов для b-boys и b-girls, которые поедут на Олимпиаду. Это все обсуждалось с нами – какой фасон, какая модель, какой материал лучше подобрать, в чем мы будем танцевать. Мы все это обговаривали. Форму будут для нас шить с учетом наших пожеланий. Но я пока не знаю, будет ли она использована на самих состязаниях. Но не думаю, что по стилю и комфорту сшитая форма подойдет. Атлеты все равно будут танцевать, в чем удобно. Сейчас мы ждем финальную форму от наших дизайнеров, чтобы мы могли померить, протестировать, пощупать. Тогда уже будет видно, в чем мы будем выступать.
Включение брейкинга в Олимпийские игры – это необычный шаг Международного олимпийского комитета (МОК), который полагается в первую очередь на существующие, устоявшиеся клубные структуры по уже утвержденным видам спорта. А с другой стороны, в брейкинге доминируют не клубы, а неофициальные группы, которые собираются вместе, чтобы заняться брейкингом. Как думаешь, как брейкинг будет показывать себя, чтобы все эти споры и негатив в отношении вашего спорта/танца уменьшился?
Да, у нас совершенно другая система. Этим, наверное, мы и будем отличаться от всех на Олимпиаде. В нашем виде спортивного танца у кого-то есть команды, а кто-то сольно тренируется. Но в сборную попадут только лучшие, кто сможет принести хоть какой-то результат. Это может быть как какой-нибудь соло-танцор или танцор из команды. Вся команда не сможет входить в сборную. Танцоры ездят на чемпионаты, где набирают очки, как со своей командой, так и сольно. Ребята будут представлять себя только с лучших сторон, чтобы их запомнили.