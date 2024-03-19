Как проходит день race-директора Almaty Marathon?

Ежегодно команда Almaty Marathon радует участников чем-то новым и интересным: первый марафон в Алматы прошел в 2012 году, с тех пор копилка событий пополнилась 10 различными забегами, которые проходят в течение года. Также они расширили свою географию и вышли за пределы города: с 2022 года мероприятия уже проводятся в Астане и Туркестане. Таким образом, с февраля по ноябрь любители бега из Казахстана имеют возможность ежемесячно принимать участие в марафонах, полумарафонах и сезонных забегах.

Чем сегодня живет и вдохновляется команда Almaty Marathon? Что дает сил на день и драйвит лично race-директора Almaty Marathon, триатлета-любителя Салтанат Казыбаеву?

Салтанат, приветствуем вас! Над чем сейчас работает ваша команда?

17 марта мы проводим промежуточный забег на короткие и средние дистанции Almaty Copa Run. Все идет по плану: готовимся, идет активная регистрация, команда работает. Параллельно мы готовимся к Almaty Half Marathon, который пройдет 21 апреля. Сейчас в процессе утверждения эскизов: медали, вижуалы, футболки, сумки для участников…

А у вас большая команда?

В начале пути нас было трое, а сейчас команда выросла до 23 человек. Каждый член команды выполняет свои задачи и несет ответственность за свою зону работы. При этом мы слаженно взаимодействуем, поддерживаем друг друга и готовы прийти на помощь. В нашей компании регулярно проводятся разные обучения и тренинги. Когда мы планируем следующий год, то спрашиваем у сотрудников, какие курсы они хотели бы пройти и как хотели бы развиваться. У нас также существует программа развития: на протяжении нескольких лет мы отправляем сотрудников на различные спортивные мероприятия за рубежом. Это позволяет им знакомиться с новыми трендами, перенимать опыт проведения забегов в других странах. Я сама, участвуя в международных стартах, всегда стараюсь найти идеи, которые можно применить в своей работе.

Все в вашей команде бегают?

В начале пути нас было трое, а сейчас команда выросла до 23 человек. © image

Нет, не все члены команды бегают. В коллективе есть несколько человек, которые состоят в беговых клубах, но есть и те, кто предпочитает другие виды спорта или досуга. У нас нет такого, что все должны бегать.

В начале этого года у вас прошел рестайлинг. Расскажите о нем подробнее, пожалуйста.

Да, все верно. Мы работали с рекламным агентством «Etage», команду которого мы попросили предложить варианты рестайлинга. Они показали нам несколько опций. И мы выбрали этот вариант – с линиями и современными шрифтами.

Почувствовав необходимость перемен, мы решили осовременить свой стиль и внесли корректировки в нашу стратегию. Сохранив основополагающую идею оздоровления нации, мы определили новые вехи развития на ближайшие 5-7 лет.

Обновленный стиль отражает стремление к развитию. Новые шрифты и линии, напоминающие об эстетике беговых дорожек, символизируют единство всех участников на старте. Независимо от возраста, национальности, социального статуса и особенностей, на стартовой линии мы все едины. Помимо инклюзивности, мы продолжаем развивать волонтерское движение, темы общественной деятельности, экологичности.

А каким образом вы развиваете экологичность?

В качестве примера: на первом зимнем забеге этого года мы уже отказались от печатных памяток. Вместо этого все участники с помощью QR-кода могли ознакомиться со всей информацией в онлайн-режиме на нашем сайте.

В будущем мы планируем предоставить участникам возможность выбора: получать медаль за участие в забеге или отказаться от нее. С одной стороны, есть люди, для которых медаль является важной наградой. С другой стороны, опытные бегуны, например как я, уже не так ценят медали за обычные забеги. Они просто красиво висят на медальнице… В связи с этим мы предполагаем, что некоторые участники выберут отказ от физической медали в пользу цифровой версии.

И еще. Мы также сокращаем использование пластиковых баннеров и будем использовать многоразовые конструкции.

А у вас есть планы расширяться?

Да. У нас есть планы выхода на международный рынок. Хотя мы уже являемся международным марафоном, к нам приезжают участники из более чем 50 стран мира, но мы хотим еще больше масштабироваться в этом направлении. В настоящее время мы разрабатываем стратегию выхода на новые рынки, уделяя особое внимание Turkistan Marathon, нашему флагманскому проекту. Развитие тюркоязычного туризма является актуальным трендом, и мы хотим активно участвовать в этом процессе.

Мне нравится плотный график, когда календарь забит. © image

Весной 2021 года мы уже делали с вами интервью для нашего сайта. Что изменилось лично в вашей жизни за это время?

По большому счету мой день строится также. Я продолжаю активно заниматься спортом – все так же увлекаюсь триатлоном. Мне нравится плотный график, когда календарь забит. Не знаю, как правильно назвать это – суетой или рутиной – но именно она меня держит в тонусе. Я всегда знаю, что день расписан, вижу свободные слоты по часам и могу назначить встречу на это время.

Мой день традиционно начинается с тренировки. Как правило, у меня две тренировки в день. После тренировки я завтракаю, затем занимаюсь основной работой, провожу собрания с коллегами. Далее обед, встречи с партнерами, и вечером еще одна тренировка. Завершается день ужином.

Как вы справляетесь с таким ритмом жизни? Нет выгорания?

Выгорание, как мне кажется, знакомо каждому человеку. Мы не роботы, и у нас не бывает безграничного запаса сил. Я стараюсь прислушиваться к своему организму. Когда чувствую, что сил нет, даю себе возможность расслабиться и взять паузу. В такие дни я не тренируюсь (1-1,5 дня), хожу в баню, встречаюсь с друзьями и близкими.

Когда у нас проходят старты, часто мы находимся на ногах по 2-3 суток. После этого вся команда отдыхает, а я пишу своему тренеру: «Либо поставь мне неинтенсивную тренировку, либо перенеси на другой день». Режим «на ногах» и общение с большим количеством людей истощают.

И, конечно же, Red Bull – мой фаворит как во время стартов, так и в обычной жизни. Я пью его почти каждый день. Мне просто нравится его вкус!

А что вас сейчас драйвит? Чем вы как человек сейчас увлечены?

Мы с подругами – PR-директором @drugoity Аяной Аманбаевой и блогером, амбассадором Almaty Marathon Асель Акылбаевой буквально в начале марта запустили социальный проект. Мы придумали спортивное сообщество для женщин trigada.kz. Это пространство предназначено для девушек и женщин, которые уже занимаются спортом или только хотят начать заниматься им.

Cпортивное сообщество для женщин trigada.kz. © image

Чтобы женщины внутри сообщества чувствовали поддержку. Мы все прекрасно знаем, что на женские плечи ложится огромный груз: семья, дети, быт, развитие карьеры, уход за собой. И порой так не хватает именно женской, сестринской поддержки, чтобы найти время и силы для занятий спортом. Название пришло от сериала «Бригада». Так как нас трое, и мы на любительском уровне увлечены бегом и триатлоном, то и получилась trigada.kz. На первую встречу сообщества, которая прошла 3 марта пришло 33 женщины. На вторую встречу, 10 марта, пришло такое же количество участниц, как и на первую. Интересно, что на этот раз к нам присоединились совершенно новые девушки, которые хотели стать частью нашего сообщества.

Наша ментальность в Казахстане такова, что девушки часто конкурируют между собой, особенно на госслужбе. Вместо поддержки они нередко встречают не то что абьюз, но отсутствие поддержки, попытки «подтопить» и «загасить» их идеи.

Раньше мы все были одержимы цифрами в спорте, гнались за достижениями. Сейчас же мы учимся новому подходу, основанному на любви к спорту и получении удовольствия от него. В сообществе можно делиться опытом и говорить на любые темы. Нам важно услышать каждую участницу, чтобы потом обменяться опытом. Изначально мы планировали встречи раз в месяц, но поняли, что потребность в них гораздо выше. О новых встречах и наших новостях можно узнать в Instagram проекта.

Также я уже в течение года учу родной казахский язык. Как руководитель Almaty Marathon, я постоянно участвую в различных мероприятиях, где от меня ждут выступлений, интервью и постов на казахском языке. Я коренная алматинка и казашка. В детстве я хорошо говорила на казахском, но потом утратила навык из-за отсутствия практики. Год назад я решила возобновить изучение языка и начала заниматься с учителем. Прогресс идет не так быстро, как хотелось бы, но он есть. Это меня радует, как и то, что окружающие тоже отмечают мои успехи.