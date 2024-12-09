Елена Рыбакина: Интервью с первой ракеткой Казахстана

Елена Рыбакина © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Елена Рыбакина, первая ракетка Казахстана, чемпионка Уимблдона 2022 года и атлет Red Bull, в эксклюзивном интервью Tengrinews.kz поделилась впечатлениями от завершения сезона, рассказала о ключевых моментах своей карьеры и планах на будущее.

Возвращение домой и завершение сезона

Елена призналась, что рада завершить сезон в Казахстане, выступая за национальную сборную в Кубке Билли Джин Кинг. Она отметила, что возможность играть на родной земле позволяет ей ощутить уникальную поддержку казахстанских болельщиков.

"Играть дома – это всегда лучший вариант, особенно с такой поддержкой. Хочется показать хорошую игру и насладиться этой атмосферой," – отметила теннисистка.

Несмотря на травмы и вынужденные пропуски турниров, Рыбакина завершила год на высокой ноте, закрепившись в топ-8 мирового рейтинга.

Яркие моменты сезона

Одним из главных событий года для Елены стала победа на турнире в Штутгарте , где она завоевала титул WTA 500. В числе других значимых достижений сезона она назвала финалы в Абу-Даби и Дохе.

"Этот сезон был сложным, но я рада завершить его на хорошей ноте. Особенно запомнился Штутгарт – это турнир, который я давно мечтала сыграть. Я счастлива, что смогла победить там," – поделилась спортсменка.

Елена Рыбакина выигрыш титула чемпионки Уимблдона в 2022 году © Red Bull Content Pool

Вызовы современного тенниса

Елена рассказала, что плотный календарь и увеличившаяся интенсивность турниров становятся серьёзным вызовом для теннисистов. Для поддержания формы она старается уделять особое внимание отдыху и восстановлению.

"Календарь действительно сложный, но я нахожу баланс, чтобы быть готовой к каждому турниру. Перезагрузка на несколько дней важна как физически, так и эмоционально," – подчеркнула Рыбакина.

Мечты и цели

Елена выразила стремление однажды стать первой ракеткой мира . Она уверена, что для этого ей нужно продолжать стабильно выступать на высоком уровне и выигрывать крупные турниры.

"Я уже выигрывала турнир Большого Шлема и была близка к первому месту, но многое зависит от результатов соперниц. Надеюсь, в ближайшее время мне удастся достичь этой мечты," – призналась теннисистка.

Елена Рыбакина в действии © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Вдохновение и поддержка болельщиков

Особую благодарность Рыбакина выразила казахстанским болельщикам, чья поддержка вдохновляет её на новых турнирах.

"Иногда я даже не ожидаю увидеть столько людей с казахстанскими флагами на трибунах. Это невероятно приятно и мотивирует меня играть лучше," – сказала Елена.

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